Pavel Badea (59 de ani), președintele Universității Craiova, este optimist că echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) se va putea califica în fazele eliminatorii din Conference League.

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Tragerea la sorți pentru faza principală a competiției a avut loc vineri, iar Craiova va juca acasă cu FC Copenhaga, Egnatia și Getafe, iar în deplasare cu Kairat Almaty, Brighton și Inter Club d'Escaldes.

Pavel Badea: „Cred că putem face 9-10 puncte și să ne gândim la calificare”

Pavel Badea consideră cu U Craiova este mai puternică decât în sezonul trecut, atunci când a ratat la limită calificarea în primăvara Conference League, și crede că anul acesta oltenii pot trece de grupa principală.

„Meciuri interesante și eu cred că e mai puternică decât anul trecut. Cred că aveam o grupă mai bună în Europa League! Având în vedere dificultatea meciurilor de acum. Eu cred că putem face mai mult de 7 puncte.

Cred că putem face 9-10 puncte și să ne gândim la calificare. Chiar sunt optimist. Dacă vom scăpa de acest ghinion, vom putea să aducem rezultate bune. Meciurile de acasă trebuie să le câștigăm, dar sper ca optimismul meu să nu fie debordant.

Cea mai puternică e Brighton. Campionatul englez e numărul unu, apoi Getafe. Sunt doi adversari extraordinari. Tudor Băluță a fost acolo (n.r. la Brighton) și trebuie să demonstreze că e un jucător de bază și că investiția care s-a făcut în el și încrederea acordată sunt întemeiate.

Obligatoriu trebuie să câștigăm cu echipele mai slab cotate dacă vrem să ne calificăm. Dacă echipa va juca la fel ca în Armenia (n.r. cu Ararat-Armenia, scor 0-1), eu cred că are șanse să facă multe puncte.

A fost o întâmplare și, dacă joci bine, nu poți să pierzi mereu. Campionatul e la început și eu cred că anul trecut am reușit, cu o organizare bună, să luăm toate trofeele, deci programul aglomerat nu ar fi un impediment, ci chiar un atu după aceste meciuri tari”, a declarat Pavel Badea, conform fanatik.ro.

Va fi un meci special și pentru Gică Craioveanu, o emblemă pentru ambele cluburi (n.r. Getafe și Craiova), și îl așteptăm la meci. Sunt sigur că va ține cu Universitatea Craiova și va avea parte de o primire frumoasă. Pavel Badea, președintele Craiovei

Campioana României pornește în faza principală din Conference League cu 4,955 milioane de euro asigurate de UEFA. Suma poate crește însă considerabil în funcție de rezultatele obținute și de poziția finală în clasament.

Banii garantați oltenilor provin din 4 categorii stabilite de UEFA:

3,17 milioane de euro - suma fixă acordată fiecărei echipe calificate în faza principală;

700.000 de euro - bonusul pentru participarea în preliminarii, câte 175.000 de euro pentru fiecare tur;

28.000 de euro - suma pe care o va primi ultima clasată la finalul celor 6 etape. Fiecare loc în plus aduce încă 28.000;

1,057 milioane de euro - calculată în baza unei ierarhii care ia în considerare suma plătită pentru drepturilor TV de țara fiecărui club și coeficienții UEFA ai echipei din ultimii 5 și 10 ani.

FOTO. Ararat-Armenia - U Craiova 1-0

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