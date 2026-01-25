Optimism la Craiova Pavel Badea a enumerat atuurile oltenilor în lupta la titlu + Pe cine mai vede în cursa pentru trofeu +10 foto
Pavel Badea foto: ucv1948.ro
Superliga

Optimism la Craiova Pavel Badea a enumerat atuurile oltenilor în lupta la titlu + Pe cine mai vede în cursa pentru trofeu

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 13:26
  • Pavel Badea (58 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor de a cuceri titlul la finalul actualei stagiuni.
  • Badea a fost pe teren în sezonul în care U Craiova a cucerit ultimul campionat, în urmă cu 35 de ani.

Pavel Badea a evoluat ca mijlocaș în echipa care făcea eventul în România, în 1991, sub comanda lui Sorin Cârțu, iar acum ocupă poziția de președinte al clubului istoric Universitatea Craiova.

„Am avut ofertă de la CFR” De ce a picat transferul lui Alex Băluță la echipa lui Pancu: „Probabil ăsta a fost motivul” +  Discuții cu Dinamo
Citește și
„Am avut ofertă de la CFR” De ce a picat transferul lui Alex Băluță la echipa lui Pancu: „Probabil ăsta a fost motivul” + Discuții cu Dinamo
Citește mai mult
„Am avut ofertă de la CFR” De ce a picat transferul lui Alex Băluță la echipa lui Pancu: „Probabil ăsta a fost motivul” +  Discuții cu Dinamo

Pavel Badea: „Atuul este de partea noastră”

Fostul campion al Ligii 1 și-a pus toate speranțele în actualul lot al Craiovei, însă atrage atenția asupra contracandidatelor Dinamo și Rapid.

„Nu sunt decât vreo 35 de ani de când așteptăm să câștigăm un nou campionat. Avem de partea noastră valoarea grupului, condițiile care sunt puse la dispoziție echipei. Avem suporteri minunați, resursa financiară nu e de neglijat. Sunt atuuri în ideea de a merge pe Universitatea Craiova în acest an.

Grupul nu era la valoarea celui de acum. Este unul echilibrat ca valoare pe compartimente, concurență destul de mare pe posturi. Atuul este de partea noastră.

E clar că Rapid și Dinamo sunt două competitoare importante. Va fi un campionat interesant în continuare. E frumos, sunt mulți competitori care emit pretenții la câștigarea campionatului.

Fără subiectivism, cred că Universitatea Craiova e totuși favorită pentru că are și un joc bun și o echipă bună.

Dacă vă aduceți aminte, în sezonul trecut, ne gândeam că, prin plecarea lui Mitriță, Universitatea Craiova va avea probleme din punct de vedere al exprimării și al rezultatelor. Iată că e importantă echipa, nu doar un jucător.

Mitriță era fantastic, dar toți ceilalți așteptau de la el rezolvarea momentelor grele”, a declarat Pavel Badea, potrivit digisport.ro.

Recent, Pavel Badea și Adrian Mititelu, oficiali aflați în tabere diferite în ceea ce privește identitatea Universității Craiova, s-au contrat într-o serie de replici acide, prezentate de GOLAZO.ro.

FOTO. U Craiova - FC Botoșani 2-0, ultimul meci jucat de olteni

Galerie foto (10 imagini)

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)
+10 Foto
labels.photo-gallery

În prezent, cu 7 etape înainte de finalul sezonului regulat, U Craiova e lider în clasament, la două puncte peste Dinamo, însă diferența față de locul doi se poate restrânge la un punct, dacă Rapid va învinge UTA Arad în partida de luni.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2344
3Rapid2242
4FC Argeș2340
5FC Botoșani2338
6U Cluj2336
7UTA Arad2235
8Oțelul Galați2233
9FCSB2231
10CFR Cluj2229
11Farul2228
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2220
14Csikszereda2219
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

Citește și

Cristian Geambașu 5 secunde de adevăr
Opinii
12:34
Cristian Geambașu 5 secunde de adevăr
Citește mai mult
Cristian Geambașu 5 secunde de adevăr
Politic, ironizat  FOTO. Mesajul fanilor de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan, cu indirectă la jucătorul aflat acum la FCSB
Superliga
11:55
Politic, ironizat FOTO. Mesajul fanilor de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan, cu indirectă la jucătorul aflat acum la FCSB
Citește mai mult
Politic, ironizat  FOTO. Mesajul fanilor de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan, cu indirectă la jucătorul aflat acum la FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 Pavel Badea
Știrile zilei din sport
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Special
15:22
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Citește mai mult
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Europa League
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Campionate
13:52
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Citește mai mult
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Special
12:02
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Citește mai mult
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Formula 1
12:57
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Citește mai mult
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Campionate
09:36
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai mult
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 35 rapid 17 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share