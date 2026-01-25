Optimism la Craiova Pavel Badea a enumerat atuurile oltenilor în lupta la titlu + Pe cine mai vede în cursa pentru trofeu

Pavel Badea (58 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor de a cuceri titlul la finalul actualei stagiuni.

Badea a fost pe teren în sezonul în care U Craiova a cucerit ultimul campionat, în urmă cu 35 de ani.

Pavel Badea a evoluat ca mijlocaș în echipa care făcea eventul în România, în 1991, sub comanda lui Sorin Cârțu, iar acum ocupă poziția de președinte al clubului istoric Universitatea Craiova.

Pavel Badea: „Atuul este de partea noastră”

Fostul campion al Ligii 1 și-a pus toate speranțele în actualul lot al Craiovei, însă atrage atenția asupra contracandidatelor Dinamo și Rapid.

„Nu sunt decât vreo 35 de ani de când așteptăm să câștigăm un nou campionat. Avem de partea noastră valoarea grupului, condițiile care sunt puse la dispoziție echipei. Avem suporteri minunați, resursa financiară nu e de neglijat. Sunt atuuri în ideea de a merge pe Universitatea Craiova în acest an.

Grupul nu era la valoarea celui de acum. Este unul echilibrat ca valoare pe compartimente, concurență destul de mare pe posturi. Atuul este de partea noastră.

E clar că Rapid și Dinamo sunt două competitoare importante. Va fi un campionat interesant în continuare. E frumos, sunt mulți competitori care emit pretenții la câștigarea campionatului.

Fără subiectivism, cred că Universitatea Craiova e totuși favorită pentru că are și un joc bun și o echipă bună.

Dacă vă aduceți aminte, în sezonul trecut, ne gândeam că, prin plecarea lui Mitriță, Universitatea Craiova va avea probleme din punct de vedere al exprimării și al rezultatelor. Iată că e importantă echipa, nu doar un jucător.

Mitriță era fantastic, dar toți ceilalți așteptau de la el rezolvarea momentelor grele”, a declarat Pavel Badea, potrivit digisport.ro.

Recent, Pavel Badea și Adrian Mititelu, oficiali aflați în tabere diferite în ceea ce privește identitatea Universității Craiova, s-au contrat într-o serie de replici acide, prezentate de GOLAZO.ro.

În prezent, cu 7 etape înainte de finalul sezonului regulat, U Craiova e lider în clasament, la două puncte peste Dinamo, însă diferența față de locul doi se poate restrânge la un punct, dacă Rapid va învinge UTA Arad în partida de luni.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 23 44 3 Rapid 22 42 4 FC Argeș 23 40 5 FC Botoșani 23 38 6 U Cluj 23 36 7 UTA Arad 22 35 8 Oțelul Galați 22 33 9 FCSB 22 31 10 CFR Cluj 22 29 11 Farul 22 28 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 22 20 14 Csikszereda 22 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

