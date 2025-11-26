A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani

Penny Oleksiak (25 de ani) a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului anti-doping.

Înotătoarea este sportiva care a cucerit cele mai multe medalii pentru Canada la Jocurile Olimpice.

Oleksiak nu a raportat de trei ori în decursul unei perioade de 12 luni locul în care se afla și disponibilitatea sa pentru a fi testată de autoritățile anti-doping.

Conform codului anti-doping, sportivii care concurează la nivel național și internațional trebuie să raporteze locația lor și să furnizeze un interval de timp de 60 de minute în care vor fi disponibili pentru teste aleatorii, explică New York Times.

Înotătoarea, care nu a respectat această obligație de trei ori în perioada octombrie 2024 - iunie 2025, s-a retras în luna iulie de la Campionatele Mondiale de Natație și a acceptat o suspendare voluntară, în timp ce problema era în curs de examinare.

La acea vreme, sportiva a subliniat că problema nu implica substanțe interzise și ar fi vorba despre dacă și-a „actualizat corect informațiile”. La rândul ei, Swimming Canada a reacționat spunând că Oleksiak este o „sportivă curată” care a comis o „greșeală administrativă” , notează Reuters.

Suspendările pentru încălcarea acestei reguli pot varia de la unu la doi ani. Oleksiak a primit pedeapsa maximă și nu va putea concura până pe 14 iulie 2027.

De asemenea, toate rezultatele înregistrate de Oleksiak în competiții începând cu data de 16 iunie 2025 au fost anulate. Înotătoarea rămâne fără medaliile, punctele și premiile obținute în această perioadă.

7 medalii a cucerit Penny Oleksiak la Jocurile Olimpice. Patru le-a obținut la Rio, în 2016, când avea doar 16 ani și câștiga aurul în proba de 100 metri liber

„Este și a fost mereu o sportivă curată”

Swimming Canada a comentat decizia ITA de a-i impune înotătoarei Oleksiak o suspendare de doi ani.

„Deși acceptăm explicația oferită de Penny că acestea au fost erori involuntare și că ea nu a utilizat substanțe interzise, regulile anti-doping sunt în vigoare pentru a asigura condiții egale pentru toți sportivii.

Vom simți absența ei la echipa națională și sperăm să o vedem din nou în bazinul de înot când va fi eligibilă”, a declarat Suzanne Paulins, director general al Federației Canadiene de Înot.

Această chestiune nu are legătură cu consumul de susbstanțe interzise. Penny este și a fost mereu o sportivă curată. Ea rămâne dedicată obiectivelor sale și așteaptă cu nerăbdare să concureze din nou odată ce suspendarea ei va lua sfârșit. Phoebe Balshin, purtătoarea de cuvânt a înotătoarei Penny Oleksiak

Jamie Oleksiak (32 de ani), fratele înotătoarei, este jucător de hochei la Seattle Kraken, echipă din NHL.

Medaliile cucerite de Penny Oleksiak la Jocurile Olimpice

Rio 2016:

aur la 100m liber

argint la 100m fluture

bronz la 4x100m liber

bronz la 4x200m liber

Tokyo 2020:

argint la 4x100m liber

bronz la 200m liber

bronz la 4x100m mixt

9 medalii a cucerit Penny Oleksiak, în total, la trei ediții ale Campionatelor Mondiale de natație

