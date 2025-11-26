Anul renașterii unei țări Clubul care i-a lansat pe Haaland și pe Szoboszlai creează naționala care a luat lumea cu asalt
Juniorii Austriei, fericiți. Sunt aproape de titlul mondial Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anul renașterii unei țări Clubul care i-a lansat pe Haaland și pe Szoboszlai creează naționala care a luat lumea cu asalt

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 09:33
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 09:33
  • Austria s-a calificat după aproape trei decenii la Mondialul de seniori.
  • În același timp, naționala U17 a realizat o performanță extraordinară.
  • Pentru prima oară în istorie, e în finala CM, unica echipă neînvinsă a competiției.
  • RB Salzburg are 9 jucători în lot, inclusiv golgeterul turneului, care a înscris în 6 meciuri din șapte.

Fotbalul austriac e într-un moment cum nu a mai fost vreodată.

După 28 de ani, naționala mare va participa la Campionatul Mondial. Aștepta la fel ca noi calificarea, de la CM 1998.

Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
Citește și
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
Citește mai mult
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!

Dar echipa lui Ralf Rangnick a câștigat grupa din preliminarii și, automat, biletul pentru turneul final de anul viitor.

Noi mai avem barajul, semifinala din Turcia și, dacă trecem de ea, finala contra câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.

Austria e pentru prima oară în finala Mondialului U17

Austria nu are doar prezentul asigurat. Viitorul se anunță la fel de promițător.

În istorie, selecționata sa U17 a participat doar de două ori la Mondialul juniorilor mai mici de 17 ani. Niciodată nu a trecut de faza grupelor.

Puștii marii performanțe: Austria U17 Foto: Imago Puștii marii performanțe: Austria U17 Foto: Imago
Puștii marii performanțe: Austria U17 Foto: Imago

Acum, echipa lui Hermann Stadler va juca finala competiției organizate în Qatar (3-27 noiembrie 2025). Joi, va înfrunta Portugalia, la Al-Rayyan.

Roș-albii i-au surprins pe toți. Sunt singurii neînvinși la acest Mondial, în care au câștigat toate cele șapte partide și au primit un singur gol!

17-1 este golaverajul
Austriei la Mondialul U17: 8-1 în grupă, 9-0 în fazele eliminatorii

Nouă juniori ai Austriei vin de la Salzburg: 6 sunt titulari!

După o serie cucerită la pas, 1-0 cu Arabia Saudită, 3-0 cu Mali, 4-1 cu Noua Zeelandă, au învins tot ce le-a ieșit în cale.

  • „16-imi”: 2-0 cu Tunisia. 
  • „Optimi”: 4-0 cu Anglia. 
  • „Sferturi”: 1-0 cu Japonia. 
  • Semifinale: 2-0 cu Italia. 

Secretul acestei generații este Red Bull Salzburg. Același club care i-a lansat pe Erling Haaland și Dominik Szoboszlai, dar și pe Sadio Mane și Karim Adeyemi, printre alții, are nu mai puțin de 9 jucători în lotul actual U17.

42,86%
dintre internaționalii Austriei U17 sunt de la juniorii lui RB Salzburg

La 2-0 în semifinala contra Italiei, șase au fost titulari: apărătorii Feldinger, Pokorny (căpitan), Hofmann, mijlocașii Werner, Moser și atacantul Jozepovic.

19 dintre cei 21
de jucători ai Austriei evoluează în campionatul intern. Doar portarul Posch (Mainz) și mijlocașul Husic (Munchen 1860) joacă în străinătate

Moser e deasupra tuturor. Golgeterul turneului

Dintre ei, unul se detașează clar. Numele său, Johannes Moser. Mijlocașul ofensiv, vicecampion național la schi când era copil, a ales fotbalul la 12 ani și a ajuns la Salzburg un an mai târziu, în 2021.

Golgeterul Moser (stânga), „dublă” și în semifinala cu Italia Foto: Imago Golgeterul Moser (stânga), „dublă” și în semifinala cu Italia Foto: Imago
Golgeterul Moser (stânga), „dublă” și în semifinala cu Italia Foto: Imago

Astăzi, joacă la seniorii lui FC Liefering, formația-satelit a lui RB Salzburg, în liga secundă austriacă.

Și e de neoprit la acest Mondial U17. Puștiul cu numărul 19 a înscris în toate cele șase partide în care a fost titular:

  • Câte un gol la 1-0 cu Arabia Saudită, 3-0 cu Mali (grupe), 2-0 cu Tunisia, 1-0 cu Japonia.
  • Două goluri la 4-0 cu Anglia și 2-0 cu Italia. 

Moser are 8 goluri, patru din penalty, și este cel mai prolific jucător al turneului final din Qatar.

Se duelează pentru titlul de golgeter în ultimul act cu portughezul Anisio Cabral (Benfica, 6 reușite). Dar și brazilianul Dell (Bahia, 5) mai speră să înscrie, în finala mică împotriva Italiei.

4 meciuri
a arbitrat Marian Barbu la CM U17: trei în faza grupelor, Costa Rica - Emirate 1-1, El Salvador - Columbia 0-0, Honduras - Indonezia 1-2, și unul în eliminatorii, Portugalia - Belgia 2-1 („16-imi”)

Citește și

Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
11:36
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
austria Campionatul Mondial juniori Red Bull Salzburg u17 Johannes Moser
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share