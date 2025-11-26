Anul renașterii unei țări Clubul care i-a lansat pe Haaland și pe Szoboszlai creează naționala care a luat lumea cu asalt

Austria s-a calificat după aproape trei decenii la Mondialul de seniori.

În același timp, naționala U17 a realizat o performanță extraordinară.

Pentru prima oară în istorie, e în finala CM, unica echipă neînvinsă a competiției.

RB Salzburg are 9 jucători în lot, inclusiv golgeterul turneului, care a înscris în 6 meciuri din șapte.

Fotbalul austriac e într-un moment cum nu a mai fost vreodată.

După 28 de ani, naționala mare va participa la Campionatul Mondial. Aștepta la fel ca noi calificarea, de la CM 1998.

Dar echipa lui Ralf Rangnick a câștigat grupa din preliminarii și, automat, biletul pentru turneul final de anul viitor.

Noi mai avem barajul, semifinala din Turcia și, dacă trecem de ea, finala contra câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.

Austria e pentru prima oară în finala Mondialului U17

Austria nu are doar prezentul asigurat. Viitorul se anunță la fel de promițător.

În istorie, selecționata sa U17 a participat doar de două ori la Mondialul juniorilor mai mici de 17 ani. Niciodată nu a trecut de faza grupelor.

Puștii marii performanțe: Austria U17 Foto: Imago

Acum, echipa lui Hermann Stadler va juca finala competiției organizate în Qatar (3-27 noiembrie 2025). Joi, va înfrunta Portugalia, la Al-Rayyan.

Roș-albii i-au surprins pe toți. Sunt singurii neînvinși la acest Mondial, în care au câștigat toate cele șapte partide și au primit un singur gol!

17-1 este golaverajul Austriei la Mondialul U17: 8-1 în grupă, 9-0 în fazele eliminatorii

Nouă juniori ai Austriei vin de la Salzburg: 6 sunt titulari!

După o serie cucerită la pas, 1-0 cu Arabia Saudită, 3-0 cu Mali, 4-1 cu Noua Zeelandă, au învins tot ce le-a ieșit în cale.

„16-imi”: 2-0 cu Tunisia.

„Optimi”: 4-0 cu Anglia.

„Sferturi”: 1-0 cu Japonia.

Semifinale: 2-0 cu Italia.

Secretul acestei generații este Red Bull Salzburg. Același club care i-a lansat pe Erling Haaland și Dominik Szoboszlai, dar și pe Sadio Mane și Karim Adeyemi, printre alții, are nu mai puțin de 9 jucători în lotul actual U17.

42,86% dintre internaționalii Austriei U17 sunt de la juniorii lui RB Salzburg

La 2-0 în semifinala contra Italiei, șase au fost titulari: apărătorii Feldinger, Pokorny (căpitan), Hofmann, mijlocașii Werner, Moser și atacantul Jozepovic.

19 dintre cei 21 de jucători ai Austriei evoluează în campionatul intern. Doar portarul Posch (Mainz) și mijlocașul Husic (Munchen 1860) joacă în străinătate

Moser e deasupra tuturor. Golgeterul turneului

Dintre ei, unul se detașează clar. Numele său, Johannes Moser. Mijlocașul ofensiv, vicecampion național la schi când era copil, a ales fotbalul la 12 ani și a ajuns la Salzburg un an mai târziu, în 2021.

Golgeterul Moser (stânga), „dublă” și în semifinala cu Italia Foto: Imago

Astăzi, joacă la seniorii lui FC Liefering, formația-satelit a lui RB Salzburg, în liga secundă austriacă.

Și e de neoprit la acest Mondial U17. Puștiul cu numărul 19 a înscris în toate cele șase partide în care a fost titular:

Câte un gol la 1-0 cu Arabia Saudită, 3-0 cu Mali (grupe), 2-0 cu Tunisia, 1-0 cu Japonia.

Două goluri la 4-0 cu Anglia și 2-0 cu Italia.

Moser are 8 goluri, patru din penalty, și este cel mai prolific jucător al turneului final din Qatar.

Se duelează pentru titlul de golgeter în ultimul act cu portughezul Anisio Cabral (Benfica, 6 reușite). Dar și brazilianul Dell (Bahia, 5) mai speră să înscrie, în finala mică împotriva Italiei.

4 meciuri a arbitrat Marian Barbu la CM U17: trei în faza grupelor, Costa Rica - Emirate 1-1, El Salvador - Columbia 0-0, Honduras - Indonezia 1-2, și unul în eliminatorii, Portugalia - Belgia 2-1 („16-imi”)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport