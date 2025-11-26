Cazul licențelor UEFA false FRF reacționează după condamnarea „creierului” operațiunii. Dosarul e încă în aer
Iulian Branzelof (foto montaj Golazo.ro)
Cazul licențelor UEFA false FRF reacționează după condamnarea „creierului" operațiunii. Dosarul e încă în aer

Viorel Tudorache
Publicat: 26.11.2025, ora 09:00
Actualizat: 26.11.2025, ora 09:00
  • FRF a reacționat la peste o lună după condamnarea controversatului antrenor Iulian Branzelof pentru trafic de influență în cazul licențelor UEFA false obținute de la Chișinău.
  • FRF invocă lipsa informărilor oficiale, iar Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) menține tăcerea.

GOLAZO.ro a relatat pe 17 octombrie 2025 despre condamnarea lui Iulian Branzelof (49 de ani), „creierul” licențelor false UEFA din România, la 2 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, pentru trafic de influență. Sentința a fost publicată pe portalul just.ro.

FRF, despre „Cazul Iulian Branzelof” și licențele UEFA false de la Chișinău

Potrivit motivării Curții de Apel Brașov, instanța a stabilit că, în perioada 2019–2020, Branzelof a intermediat, contracost, obținerea unor licențe de antrenor UEFA false de la Chișinău, purtând sigla Federației de Fotbal din Republica Moldova.

Iulian Branzelof este cunoscut în fotbalul bucureștean de nivel mic pentru activitatea sa în diverse academii și cluburi, precum CS Dinamo București, Juventus Academy sau ACS Rapid „Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului”.

GOLAZO.ro a adresat Federației Române de Fotbal (FRF), pe 17 octombrie, mai multe întrebări referitoare la „Cazul Iulian Branzelof”.

Iulian Branzelof a activat ca antrenor fără carnet și licență la mai multe cluburi. Afiș postat pe Facebook de AFC București Iulian Branzelof a activat ca antrenor fără carnet și licență la mai multe cluburi. Afiș postat pe Facebook de AFC București
Iulian Branzelof a activat ca antrenor fără carnet și licență la mai multe cluburi. Afiș postat pe Facebook de AFC București

Răspunsul FRF: „Iulian Branzelof nu figurează în evidențele Federației Române de Fotbal”

Instituția condusă de Răzvan Burleanu a transmis răspunsurile marți, 25 noiembrie, după ce publicația a formulat a doua solicitare luni, 24 noiembrie.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la situația domnului Iulian Branzelof transmitem următoarele precizări:

În acest moment, FRF nu a primit nicio informare oficială din partea vreunei instituții a statului român – instanțe de judecată sau organe de cercetare penală – cu privire la persoana menționată sau la hotărârea judecătorească la care faceți referire.

Totodată, vă comunicăm că Iulian Branzelof nu figurează în evidențele FRF ca deținător al unei licențe UEFA, nu este înregistrat în baza de date Football Connect și nu apare ca angajat sau colaborator al vreunui club afiliat Federației Române de Fotbal”.

„FRF nu poate lua, în acest moment, nicio măsură disciplinară sau administrativă”

În continuare, prezentăm răspunsurile oficiale transmise de FRF la întrebările formulate de GOLAZO.ro cu privire la situația antrenorului Iulian Branzelof și procedurile interne privind licențele UEFA.

VIDEO. Iulian Branzelof în timpul unui antrenament susținut la AFC București

Ce măsuri are în vedere FRF față de antrenorul Iulian Branzelof?

În lipsa unei informări oficiale și având în vedere faptul că persoana menționată nu figurează în evidențele FRF ca deținător de licență UEFA sau ca antrenor afiliat, FRF nu poate lua, în acest moment, nicio măsură disciplinară sau administrativă.

Există proceduri interne de suspendare sau retragere a dreptului de a antrena pentru persoanele condamnate pentru astfel de fapte?

Da. Conform prevederilor Convenției UEFA a Antrenorilor – ediția 2025, precum și regulamentelor interne FRF, Federația are dreptul de a revoca, suspenda sau retrage licențe UEFA atunci când constată că un deținător al licenței se face vinovat de încălcări grave ale normelor UEFA sau FRF.

Aceste proceduri se pot declanșa însă doar în baza unor informații și documente oficiale.

Cum va acționa FRF în privința antrenorilor care au apelat la Iulian Branzelof pentru obținerea unor diplome UEFA false, dar care ulterior au obținut licențe autentice prin cursuri organizate oficial în România?

În prezent, FRF nu deține date oficiale sau confirmate privind existența unor astfel de cazuri.

În situația în care vor exista sesizări documentate sau informări transmise oficial de către autoritățile competente, FRF va analiza punctual fiecare caz, în conformitate cu prevederile regulamentare și cu legislația în vigoare.

„Nu avem confirmări oficiale din partea FMF”

A solicitat FRF clarificări sau lămuriri oficiale din partea Federației Moldovenești de Fotbal cu privire la acest caz?

La nivel informal, a existat o discuție telefonică între reprezentanți ai celor două federații. Până în acest moment, nu avem confirmări oficiale din partea FMF privind existența unor licențe emise prin mijloace ilegale.

FRF a fost informată oficial de instanță sau organe de anchetă despre această sentință? Intenționează să inițieze o verificare internă a licențelor suspecte?

Așa cum am menționat, FRF nu a fost notificată oficial de către nicio instituție a statului în legătură cu această speță. În lipsa unor comunicări oficiale, FRF nu poate declanșa, în acest moment, nici măcar o procedură internă formală de verificare.

În momentul în care vom primi informații oficiale, documentate, Federația va proceda conform regulamentelor și cadrului legal aplicabil.

„Dorim să reiterăm faptul că FRF susține ferm respectarea principiilor de integritate, legalitate și transparență în procesul de formare și licențiere a antrenorilor și va acționa imediat ce va dispune de date oficiale care să justifice acest lucru”, se arată în încheierea comunicatului.

VIDEO. Iulian Branzelof, mesaj din postura de director tehnic al Juventus Academy București

Iulian Branzelof, denunțat de un fost antrenor federal

Branzelof a fost vizat de un dosar penal în 2021, după ce doi „clienți” nemulțumiți l-au denunțat. Unul dintre aceștia este Levente Mihok, fost antrenor la loturile feminine ale României și, în prezent, antrenor de portari în staff-ul lui Daniel Isăilă la Bani Yas, în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit documentelor de la dosar, în anul 2020, Levente Mihok i-a plătit 4.500 de euro lui Iulian Branzelof pentru a obținerea licenței de portari UEFA A, de la Chișinău.

„Nu am avut intenția de a obține diploma doar plătind pe cineva”, a declarat Mihok pentru GOLAZO.ro, în octombrie, nemulțumit că instanța a decis să-i fie confiscați cei 4.500 de euro pe care i-a dat lui Branzelof.

Mihok a adăugat: „Dacă nu făceam plângere, afacerea asta mergea bine-mersi. De ce aș fi făcut plângere dacă știam cu ce se ocupă respectivul? Eu pot justifica asta: am licența A de antrenor cu portarii, obținută în 2022, la FRF. Am fost antrenor la toate loturile naționale feminine”.

Motivare: „Părțile vătămate știau ce cumpără”

Curtea de Apel a respins varianta conform căreia Branzelof i-ar fi păcălit pe cei doi antrenori denunțători, reținând că aceștia știau că nu vor participa la niciun curs sau examen și că urmăreau obținerea licențelor pe căi ilegale.

„Este imposibil ca aceștia să fi crezut că pot obține licențele solicitate fără a participa la cursuri, probe sau examene.

Singura explicație plauzibilă este că au încercat să obțină licențele de antrenor în mod fraudulos, respectiv că, pentru suma de bani achitată, vor primi documente false cu aparență de autenticitate, care ar putea fi folosite”, notează judecătorii.

În consecință, instanța a schimbat încadrarea juridică a faptelor din „înșelăciune” și „uz de fals” în „trafic de influență”, considerând că Branzelof a pretins că are relații în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, cerând sume de bani prezentate drept „taxe de înscriere și comision”.

Misteriosul „Nicolai” din Federația Moldovenească

În fața instanței de apel, Iulian Branzelof a recunoscut faptele, dar a încercat să explice originea mecanismului de falsificare a licențelor UEFA.

Potrivit propriilor declarații, în 2007 Branzelof a luat legătura cu un anume Nicolai, prezentat drept angajat al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), pentru a-i facilita obținerea unei licențe UEFA Pro de antrenor.

Branzelof a susținut că acest Nicolai, despre care avocatul reclamanților afirmă că ar fi fictiv, i-ar fi permis să obțină licența contra unei sume de bani, fără a fi necesară participarea la cursuri sau examene.

„Am plătit vreo 10.000 de euro, dar licența era falsă”, a mărturisit Branzelof, în 2021, pentru gsp.ro.

Am fost o situație foarte grea, am fost și la poliția din Chișinău să dau niște declarații. M-au invitat ei să dau informații despre persoanele astea. Iulian Branzelof, declarație pentru gsp.ro, în 2021

Federația Moldovenească de Fotbal, nicio reacție

Pe lângă solicitările adresate FRF, pe 17 octombrie 2025, GOLAZO.ro a trimis și către Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) o solicitare pentru un punct de vedere oficial, referitor la cazul lui Iulian Branzelof.

Până în prezent, FMF nu a transmis niciun răspuns.

