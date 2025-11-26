Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”

- A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie. Competiția se dispută în Germania și Olanda.
România, singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare, se află în grupa A și va juca în Olanda, la Rotterdam.
Tot ce trebuie să știi despre Campionatul Mondial de handbal feminin
Campionatul Mondial va începe miercuri, cu duelurile Germania - Islanda și Spania - Paraguay, ambele meciuri fiind programate la ora 19:00.
Deținătoarea trofeului, Franța, va face parte din grupa F, unde le va înfrunta pe Polonia, China și Tunisia. Marea favorită a turneului este Norvegia, formație aflată în grupa H.
În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport.
Echipele au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe, selecționata României fiind repartizată chiar în grupa A.
Grupele de la Campionatul Mondial de handbal feminin:
- Grupa A: Danemarca, România, Croația, Japonia
- Grupa B: Ungaria, Elveția, Iran, Senegal
- Grupa C: Germania, Islanda, Serbia, Uruguay
- Grupa D: Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay
- Grupa E: Austria, Olanda, Argentina, Egipt
- Grupa F: Franța, Polonia, China, Tunisia
- Grupa G: Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba
- Grupa H: Norvegia, Coreea de Sud, Kazahstan, Angola
Programul României la Campionatul Mondial
- România - Croația, joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2
- România - Japonia, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Programul complet al competiției poate fi consultat aici.
Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:
- Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
- Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
- Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
- Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
- Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).