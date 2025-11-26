Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”

A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie. Competiția se dispută în Germania și Olanda.

România, singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare, se află în grupa A și va juca în Olanda, la Rotterdam.

Tot ce trebuie să știi despre Campionatul Mondial de handbal feminin

Campionatul Mondial va începe miercuri, cu duelurile Germania - Islanda și Spania - Paraguay, ambele meciuri fiind programate la ora 19:00.

Deținătoarea trofeului, Franța, va face parte din grupa F, unde le va înfrunta pe Polonia, China și Tunisia. Marea favorită a turneului este Norvegia, formație aflată în grupa H.

În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Echipele au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe, selecționata României fiind repartizată chiar în grupa A.

Grupele de la Campionatul Mondial de handbal feminin:

Grupa A: Danemarca, România , Croația, Japonia

Danemarca, , Croația, Japonia Grupa B: Ungaria, Elveția, Iran, Senegal

Ungaria, Elveția, Iran, Senegal Grupa C: Germania, Islanda, Serbia, Uruguay

Germania, Islanda, Serbia, Uruguay Grupa D: Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay

Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay Grupa E: Austria, Olanda, Argentina, Egipt

Austria, Olanda, Argentina, Egipt Grupa F: Franța, Polonia, China, Tunisia

Franța, Polonia, China, Tunisia Grupa G: Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba

Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba Grupa H: Norvegia, Coreea de Sud, Kazahstan, Angola

Programul României la Campionatul Mondial

România - Croația , joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2

, joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2 România - Japonia , sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila); Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București); Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița); Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova); Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița); Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

