„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială

Pep Guardiola, modificare stupefiantă de strategie la Manchester City împotriva lui Arsenal (1-1).

„A construit un zid albastru”, au comentat sarcastic foști fotbaliști englezi. Fanii nu l-au iertat: „De ce e geniu tactic?”.

Cum s-a apărat antrenorul catalan, în rândurile de mai jos.

Pep Guardiola, 54 de ani, creatorul tiki-taka și un adept al fotbalului ofensiv total, cel care i-a ironizat de mai multe ori pe antrenorii care se apără punând autobuzul în fața porții, a făcut același lucru la ultimul meci al lui Manchester City, duminică, la 1-1 cu Arsenal la Londra.

În minutul 68, l-a înlocuit pe Foden cu Ake. Extremă cu stoper.

În minutul 76, Haaland a fost și el schimbat, intrând Nico Gonzalez, „închizător”.

În minutul 87, l-a chemat pe bancă pe Doku. A apelat la Savinho, altă extremă, dar i-a cerut și lui să ajute defensiva.

În final, toată echipa se apăra. Până la urmă, tot a cedat. Martinelli a egalat în prelungiri.

„Guardiola a spus cândva că vrea o echipă numai cu mijlocași. Are doar fundași”

Strategia catalanului pe „Emirates”, absolut neașteptată, a fost ironizată de foști fotbaliști, actuali analiști.

„Pep a spus odată că vrea să aibă o echipă numai de mijlocași. De fapt, are o echipă aproape plină cu fundași”, a comentat Gary Neville, ex-căpitanul lui Manchester United, la Sky Sports.

Guardiola a construit un zid albastru în fața lui Donnarumma. În urmă cu ceva timp, această mutare ar fi fost considerată dovada măiestriei lui Jose Mourinho Gary Neville, fost internațional englez

Robert Green, cândva portarul lui Norwich și West Ham, 12 selecții la naționala Angliei, a afirmat pentru BBC Radio 5:

„Acum, Manchester City are zero atacanți pe teren și mulți apărători. Gata cu City! Guardiola a închis ușa”.

„De ce e Guardiola geniu tactic și ceilalți erau o calamitate?”

Pe site-ul BBC, mai mulți fani ai fotbalului l-au ironizat pe tehnicianul spaniol.

„Să fie clar: Pep s-a aflat pe bancă, nu o versiune a lui bazată pe inteligență artificială”, a comentat unul dintre ei.

Echipa lui Guardiola, cu mulți apărători Foto: Imago

Altul a fost și mai acid: „De ce este Guardiola geniu tactic dacă parchează autobuzul? Când alți antrenori făceau la fel, erau o calamitate”.

32% a fost posesia echipei lui Guardiola duminică, la 1-1 cu Arsenal

Guardiola: „O dată la zece ani, nu e nimic în neregulă”

La sfârșit, reporterii i-au spus că a fost cel mai mic procent de posesie înregistrat de el în nouă ani de Premier League.

A zâmbit glumind: „Nu puteam pleca din țara asta fără să stabilesc încă un record. Nu am planificat așa ceva, dar trebuie să acceptăm, dacă o echipă este mai bună”.

Guardiola, discuție tactică pe margine cu unul dintre asistenții săi, Kolo Toure, fost stoper Foto: Imago

Întrebat dacă vede expresia „parchează autobuzul” într-o lumină negativă, Guardiola a răspuns: „O dată la zece ani, nu e nimic în neregulă”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport