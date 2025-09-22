„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială
Haaland, mesaj pentru Guardiola după ce a fost înlocuit Foto: Imago
Campionate

„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 21:43
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 21:43
  • Pep Guardiola, modificare stupefiantă de strategie la Manchester City împotriva lui Arsenal (1-1).
  • „A construit un zid albastru”, au comentat sarcastic foști fotbaliști englezi. Fanii nu l-au iertat: „De ce e geniu tactic?”.
  • Cum s-a apărat antrenorul catalan, în rândurile de mai jos. 

Pep Guardiola, 54 de ani, creatorul tiki-taka și un adept al fotbalului ofensiv total, cel care i-a ironizat de mai multe ori pe antrenorii care se apără punând autobuzul în fața porții, a făcut același lucru la ultimul meci al lui Manchester City, duminică, la 1-1 cu Arsenal la Londra.

Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA
Citește și
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal. Legătura cu PSG și UEFA
Citește mai mult
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA
  • În minutul 68, l-a înlocuit pe Foden cu Ake. Extremă cu stoper. 
  • În minutul 76, Haaland a fost și el schimbat, intrând Nico Gonzalez, „închizător”. 
  • În minutul 87, l-a chemat pe bancă pe Doku. A apelat la Savinho, altă extremă, dar i-a cerut și lui să ajute defensiva. 

În final, toată echipa se apăra. Până la urmă, tot a cedat. Martinelli a egalat în prelungiri.

„Guardiola a spus cândva că vrea o echipă numai cu mijlocași. Are doar fundași”

Strategia catalanului pe „Emirates”, absolut neașteptată, a fost ironizată de foști fotbaliști, actuali analiști.

„Pep a spus odată că vrea să aibă o echipă numai de mijlocași. De fapt, are o echipă aproape plină cu fundași”, a comentat Gary Neville, ex-căpitanul lui Manchester United, la Sky Sports.

Guardiola a construit un zid albastru în fața lui Donnarumma. În urmă cu ceva timp, această mutare ar fi fost considerată dovada măiestriei lui Jose Mourinho Gary Neville, fost internațional englez

Robert Green, cândva portarul lui Norwich și West Ham, 12 selecții la naționala Angliei, a afirmat pentru BBC Radio 5:

„Acum, Manchester City are zero atacanți pe teren și mulți apărători. Gata cu City! Guardiola a închis ușa”.

„De ce e Guardiola geniu tactic și ceilalți erau o calamitate?”

Pe site-ul BBC, mai mulți fani ai fotbalului l-au ironizat pe tehnicianul spaniol.

„Să fie clar: Pep s-a aflat pe bancă, nu o versiune a lui bazată pe inteligență artificială”, a comentat unul dintre ei.

Echipa lui Guardiola, cu mulți apărători Foto: Imago Echipa lui Guardiola, cu mulți apărători Foto: Imago
Echipa lui Guardiola, cu mulți apărători Foto: Imago

Altul a fost și mai acid: „De ce este Guardiola geniu tactic dacă parchează autobuzul? Când alți antrenori făceau la fel, erau o calamitate”.

32% a fost posesia
echipei lui Guardiola duminică, la 1-1 cu Arsenal

Guardiola: „O dată la zece ani, nu e nimic în neregulă”

La sfârșit, reporterii i-au spus că a fost cel mai mic procent de posesie înregistrat de el în nouă ani de Premier League.

A zâmbit glumind: „Nu puteam pleca din țara asta fără să stabilesc încă un record. Nu am planificat așa ceva, dar trebuie să acceptăm, dacă o echipă este mai bună”.

Guardiola, discuție tactică pe margine cu unul dintre asistenții săi, Kolo Toure, fost stoper Foto: Imago Guardiola, discuție tactică pe margine cu unul dintre asistenții săi, Kolo Toure, fost stoper Foto: Imago
Guardiola, discuție tactică pe margine cu unul dintre asistenții săi, Kolo Toure, fost stoper Foto: Imago

Întrebat dacă vede expresia „parchează autobuzul” într-o lumină negativă, Guardiola a răspuns: „O dată la zece ani, nu e nimic în neregulă”.

Citește și

Scapă Guardiola de proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru  130 de acuzații  » Când se va lua decizia
Campionate
16:12
Scapă Guardiola de proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru 130 de acuzații » Când se va lua decizia
Citește mai mult
Scapă Guardiola de proces? Semnul că gigantul din Manchester ar putea fi iertat de Premier League pentru  130 de acuzații  » Când se va lua decizia
Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho
Campionate
20:53
Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro » Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho
Citește mai mult
Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Manchester City Premier League arsenal pep guardiola
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share