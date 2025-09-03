Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho
Pep Guardiola, mereu în căutarea legăturii jocului prin pasă Foto: Imago
Campionate

Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro » Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 20:53
  • Pep Guardiola, 54 de ani, în criză la Manchester City. După un sezon fără performanțe, a început rău și noua stagiune. 
  • Catalanul, unul dintre marii antrenori ai fotbalului, a schimbat mulți jucători în ultimii doi ani, dar refuză să renunțe la stilul său. Răspunde cu ironie. 
  • Jose Mourinho, 62 de ani, a făcut același lucru, s-a agățat de modul lui de a înțelege jocul. Portughezul suferă din 2022. 

Pep Guardiola este unul dintre antrenorii-simbol ai fotbalului, unul dintre cei care au revoluționat sportul.

Cel ce a transformat jocul de pase în artă, esența filosofiei sale încă din primul an cu Barcelona. Tiki-taka a devenit imaginea stilului guardiolian.

Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește și
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

În vârstă de 54 de ani, catalanul și-a început cariera în 2008, având un singur sezon de pauză, între 2012 și 2013, anul sabatic ce a legat Barcelona și Bayern.

A pregătit doar trei echipe: Barcelona (2008-2012), Bayern (2013-2016) și Manchester City (din 2016).

39 de trofee
a cucerit Pep Guardiola: 14 cu Barcelona, 7 cu Bayern și 18 cu City. Al doilea cel mai titrat antrenor all-time, după Sir Alex Ferguson (49)

Guardiola, 2024-2025 foarte rău și start de Premier la fel. Mulți jucători schimbați

Sezonul trecut, a eșuat în toate cele patru competiții cu City.

  • Locul 3 în Premier League, la 13 puncte de campioana Liverpool. 
  • Eliminat în play-off-ul Champions League (2-3 și 1-3 cu Real Madrid). 
  • Învins în finala Cupei Angliei, 0-1 cu Crystal Palace. 
  • Eliminat în „optimile” Cupa Ligii, 1-2 cu Tottenham. 

Guardiola a pornit rău și actuala stagiune, cu două înfrângeri legate în primele trei etape.

  • 4-0 cu Wolverhampton (d). 
  • 0-2 cu Tottenham (a). 
  • 1-2 cu Brighton (d). 

Următoarele două partide sunt foarte dificile: derbyul cu Manchester United (a, 14 septembrie) și confruntarea cu Arsenal (d, 21 septembrie).

Spaniolul a schimbat mulți jucători. Dintre titularii finalei câștigate în Champions 2023, aproape jumătate au părăsit clubul în această vară: Ederson, Akanji, De Bruyne, Gundogan și Grealish.

13 jucători
din lotul de 23 al lui Guardiola pentru finala Ligii 2023 nu mai sunt azi la City

Guardiola adoră încă tiki-taka: „O mie de milioane de pase plictisitoare. Le iubesc”

Un motiv pentru care Guardiola trece printr-o perioadă dificilă e și refuzul de a modifica stilul de joc.

Întrebat de presa engleză, după eșecul cu Brighton, dacă vrea să schimbe strategia tactică a „cetățenilor”, spaniolul a răspuns ironic.

Da, după 18 trofee voi renunța la planul meu, da. După ce am cucerit patru titluri în Premier League, voi înlocui modul în care eu cred că ar trebui să joace echipa mea… Pep Guardiola, mananger Manchester City

Pep a tunat: „Niciodată nu-mi voi schimba convingerea asupra felului în care jucăm”.

A nuanțat însă: „Dacă recuperăm posesia sus, în terenul advers, vreau să atacăm repede. Când rivalii fac presing avansat, om la om, și depășim primul val de presiune, vreau să atacăm repede”.

Dincolo de astfel de momente, iubesc să pasez mingea. O mie de milioane de pase plictisitoare. Le iubesc. Ador ca echipa mea să aibă mingea, să joace Pep Guardiola, manager Manchester City

Nu a uitat să-i mai atingă puțin pe jurnaliști: „Dar sunt momente când trebuie să atacăm repede și am făcut-o din prima zi (n.r. în 2016). Leroy Sane și Raheem Sterling alergau ca mașinile, atacam atât de repede!”.

Căderea lui Mourinho: un singur trofeu în ultimii opt ani, zero performanțe din 2022

Jose Mourinho s-a legat și el de stilul care l-a făcut faimos în istoria fotbalului.

Total diferit de cel al lui Guardiola. Portughezul nu a vrut niciodată ca echipa lui să încânte prin stil, să câștige frumos.

Jose Mourinho a fost 14 luni antrenorul lui Fenerbahce. Zero trofee Foto: Imago Jose Mourinho a fost 14 luni antrenorul lui Fenerbahce. Zero trofee Foto: Imago
Jose Mourinho a fost 14 luni antrenorul lui Fenerbahce. Zero trofee Foto: Imago

Unica lui dorință a fost să învingă, prin orice mijloace. Și, de cele mai multe ori, Jose s-a apărat aglomerat, a impresionat prin agresivitate și a contraatacat furibund. Astfel a dezintegrat rivalii.

A cucerit trofee mai mult profitând de erorile găsite în strategia adversă decât dominând și impunându-și propriul joc.

26 de trofee
are Jose Mourinho într-o carieră de 25 de ani: 6 cu Porto, 8 cu Chelsea, 5 cu Inter, 3 cu Real, 3 cu Manchester United și 1 cu Roma

De mult timp nu a mai câștigat însă.

  • Nu a mai fost campion cu formația sa din 2012, de la titlul lui Real Madrid în LaLiga. Deși a mai avut 5 echipe de atunci: Chelsea (2013-2015), Man. United (2016-2018), Tottenham (2019-2021), Roma (2021-2024) și Fenerbahce (2024-2025). 
  • În toate competițiile, a triumfat o singură dată în ultimii opt ani. În finala Conference League 2022, cu AS Roma. 

Nicio performanță în ultimele trei sezoane. A fost demis și de Fenerbahce. Despăgubit cu 15 milioane la Istanbul, Mou caută un nou club.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Guardiola vrea o pauză  Antrenorul lui City a vorbit despre viitorul său: „ Am nevoie să mă opresc. Nu știu cât timp”
Campionate
18:43
Guardiola vrea o pauză Antrenorul lui City a vorbit despre viitorul său: „ Am nevoie să mă opresc. Nu știu cât timp”
Citește mai mult
Guardiola vrea o pauză  Antrenorul lui City a vorbit despre viitorul său: „ Am nevoie să mă opresc. Nu știu cât timp”
Mourinho, atac la Guardiola Portughezul reaprinde conflictul cu spaniolul: „Dacă mori cu ideea ta, ești prost!”
Campionate
15:45
Mourinho, atac la Guardiola Portughezul reaprinde conflictul cu spaniolul: „Dacă mori cu ideea ta, ești prost!”
Citește mai mult
Mourinho, atac la Guardiola Portughezul reaprinde conflictul cu spaniolul: „Dacă mori cu ideea ta, ești prost!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
Jose Mourinho Manchester City antrenor Premier League pep guardiola
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
11:01
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme: unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share