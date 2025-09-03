Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho

Pep Guardiola, 54 de ani, în criză la Manchester City. După un sezon fără performanțe, a început rău și noua stagiune.

Catalanul, unul dintre marii antrenori ai fotbalului, a schimbat mulți jucători în ultimii doi ani, dar refuză să renunțe la stilul său. Răspunde cu ironie.

Jose Mourinho, 62 de ani, a făcut același lucru, s-a agățat de modul lui de a înțelege jocul. Portughezul suferă din 2022.

Pep Guardiola este unul dintre antrenorii-simbol ai fotbalului, unul dintre cei care au revoluționat sportul.

Cel ce a transformat jocul de pase în artă, esența filosofiei sale încă din primul an cu Barcelona. Tiki-taka a devenit imaginea stilului guardiolian.

În vârstă de 54 de ani, catalanul și-a început cariera în 2008, având un singur sezon de pauză, între 2012 și 2013, anul sabatic ce a legat Barcelona și Bayern.

A pregătit doar trei echipe: Barcelona (2008-2012), Bayern (2013-2016) și Manchester City (din 2016).

39 de trofee a cucerit Pep Guardiola: 14 cu Barcelona, 7 cu Bayern și 18 cu City. Al doilea cel mai titrat antrenor all-time, după Sir Alex Ferguson (49)

Guardiola, 2024-2025 foarte rău și start de Premier la fel. Mulți jucători schimbați

Sezonul trecut, a eșuat în toate cele patru competiții cu City.

Locul 3 în Premier League, la 13 puncte de campioana Liverpool.

Eliminat în play-off-ul Champions League (2-3 și 1-3 cu Real Madrid).

Învins în finala Cupei Angliei, 0-1 cu Crystal Palace.

Eliminat în „optimile” Cupa Ligii, 1-2 cu Tottenham.

Guardiola a pornit rău și actuala stagiune, cu două înfrângeri legate în primele trei etape.

4-0 cu Wolverhampton (d).

0-2 cu Tottenham (a).

1-2 cu Brighton (d).

Următoarele două partide sunt foarte dificile: derbyul cu Manchester United (a, 14 septembrie) și confruntarea cu Arsenal (d, 21 septembrie).

Spaniolul a schimbat mulți jucători. Dintre titularii finalei câștigate în Champions 2023, aproape jumătate au părăsit clubul în această vară: Ederson, Akanji, De Bruyne, Gundogan și Grealish.

13 jucători din lotul de 23 al lui Guardiola pentru finala Ligii 2023 nu mai sunt azi la City

Guardiola adoră încă tiki-taka : „O mie de milioane de pase plictisitoare. Le iubesc”

Un motiv pentru care Guardiola trece printr-o perioadă dificilă e și refuzul de a modifica stilul de joc.

Întrebat de presa engleză, după eșecul cu Brighton, dacă vrea să schimbe strategia tactică a „cetățenilor”, spaniolul a răspuns ironic.

Da, după 18 trofee voi renunța la planul meu, da. După ce am cucerit patru titluri în Premier League, voi înlocui modul în care eu cred că ar trebui să joace echipa mea… Pep Guardiola, mananger Manchester City

Pep a tunat: „Niciodată nu-mi voi schimba convingerea asupra felului în care jucăm”.

A nuanțat însă: „Dacă recuperăm posesia sus, în terenul advers, vreau să atacăm repede. Când rivalii fac presing avansat, om la om, și depășim primul val de presiune, vreau să atacăm repede”.

Dincolo de astfel de momente, iubesc să pasez mingea. O mie de milioane de pase plictisitoare. Le iubesc. Ador ca echipa mea să aibă mingea, să joace Pep Guardiola, manager Manchester City

Nu a uitat să-i mai atingă puțin pe jurnaliști: „Dar sunt momente când trebuie să atacăm repede și am făcut-o din prima zi (n.r. în 2016). Leroy Sane și Raheem Sterling alergau ca mașinile, atacam atât de repede!”.

Căderea lui Mourinho: un singur trofeu în ultimii opt ani, zero performanțe din 2022

Jose Mourinho s-a legat și el de stilul care l-a făcut faimos în istoria fotbalului.

Total diferit de cel al lui Guardiola. Portughezul nu a vrut niciodată ca echipa lui să încânte prin stil, să câștige frumos.

Jose Mourinho a fost 14 luni antrenorul lui Fenerbahce. Zero trofee Foto: Imago

Unica lui dorință a fost să învingă, prin orice mijloace. Și, de cele mai multe ori, Jose s-a apărat aglomerat, a impresionat prin agresivitate și a contraatacat furibund. Astfel a dezintegrat rivalii.

A cucerit trofee mai mult profitând de erorile găsite în strategia adversă decât dominând și impunându-și propriul joc.

26 de trofee are Jose Mourinho într-o carieră de 25 de ani: 6 cu Porto, 8 cu Chelsea, 5 cu Inter, 3 cu Real, 3 cu Manchester United și 1 cu Roma

De mult timp nu a mai câștigat însă.

Nu a mai fost campion cu formația sa din 2012, de la titlul lui Real Madrid în LaLiga. Deși a mai avut 5 echipe de atunci: Chelsea (2013-2015), Man. United (2016-2018), Tottenham (2019-2021), Roma (2021-2024) și Fenerbahce (2024-2025).

Nicio performanță în ultimele trei sezoane. A fost demis și de Fenerbahce. Despăgubit cu 15 milioane la Istanbul, Mou caută un nou club.

