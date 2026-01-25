„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City +5 foto
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City

25.01.2026, ora 09:16
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 09:16
  • Manchester City - Wolves 2-0. Pep Guardiola (55 de ani), tehnicianul „cetățenilor”, e din nou viral pe rețelele sociale după reacția de la conferința de presă.
  • Arbitrul Farai Hallam nu a acordat un penalty pentru City, după un henț în careu al lui Mosquera.

Manchester City s-a impus sâmbătă pe teren propriu și rămâne în cursa pentru titlu, la 4 puncte în spatele liderului Arsenal, însă partidă a fost marcată de o fază cel puțin controversată în prima repriză.

Manchester City - Wolves 2-0. Guardiola: „Howard Webb, să vii să explici de ce nu este penalty”

În minutul 35, Omar Marmoush a pătruns în careu, iar în momentul în care a încercat să dea mingea pe lângă adversar, această a lovit clar brațul lui Mosquera.

„Centralul” Farai Hallam, aflat la debutul său în Premier League, a lăsat jocul să continue, pentru ca apoi să fie chemat de cei din camera VAR să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.

Hallam a ales să mențină decizia și să nu acorde penalty pentru City, motivând că Mosquera nu avea mâna într-o poziție nefirească.

Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7)
Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7)

Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7) Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7) Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7) Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7) Faza la care Manchester City a cerut penalty în meciul cu Wolverhampton (FOTO: captură Sky Sport 7)
Întrebat ce părere are despre decizia „centralului”, Guardiola a avut o reacție stranie. A închis ochii, a început să tremure și să tragă tare aer în piept. A repetat gestul după ce jurnaliștii l-au presat să răspundă:

„De ce mă întrebi asta? Arbitrul și-a făcut debutul, acum toată lumea îl cunoaște. Cred că e prima oară când se merge la monitorul VAR și se anulează o asemenea decizie. O poziție «normală» a brațelor (n.r. - a ridicat mâinile pentru a-l imita pe fundașul de la Wolves). Sunt destul de sigur că Howard Webb va apărea mâine în presă să explice de ce nu a fost penalty, cum a făcut după meciul cu United.

Aștept ziua de mâine, nu așteptați până miercuri, avem Liga Campionilor, suntem ocupați. Howard Webb, să vii mâine și să explici de ce nu este penalty”.

Pep Guardiola's funny response after Man City were denied a penalty in their 2-0 victory over Wolves👀🤣

Pep Guardiola nu este la prima reacție de acest fel. În urmă cu 10 zile, tehnicianul a criticat arbitrajul după victoria din Cupa Ligii 1, 2-0 cu Newcastle, aducându-l din nou în discuție pe fostul arbitru Howard Webb.

