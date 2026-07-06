Guardiola, propus la națională Un fost internațional îl vede pe spaniol pe banca echipei eliminate de la CM 2026: „Un discipol al lui Cruyff”

Ronald de Boer (56 de ani), fostul internațional olandez, l-a propus pe Pep Guardiola (55 de ani) pentru postul de selecționer al Olandei.

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Tehnicianul spaniol s-a despărțit de Manchester City la finalul sezonului trecut, iar acum prezintă interes pentru nume importante, inclusiv pentru Olanda, după ce Ronald Koeman a demisionat în urma eșecului cu Maroc.

Ronald de Boer: „Pep este un discipol al lui Cruyff”

Fostul jucător cu 67 de selecții la naționala Olandei e convins că Guardiola ar accepta postul de selecționer, în semn de recunoștință pentru învățăturile primite de la Johan Cruyff, legenda fotbalului olandez și mondial.

„Ar fi o excelentă reclamă pentru Olanda, pentru că Pep este cel mai bun ambasador pe care ți-l poți imagina. La toate echipele pe care le-a antrenat a practicat un presing avansat, promovează un fotbal ofensiv și dominant și nu cedează mingea adversarului.

Pep este un discipol al lui Cruyff. El vrea să ofere ceva în schimb fotbalului olandez, pentru că a devenit ceea ce este, atât ca jucător, cât și ca antrenor, datorită antrenorului și consilierului Johan Cruyff.

Spune asta în toate interviurile. Aceasta este ocazia de a-și exprima recunoștința prin fapte”, a declarat Ronald de Boet pentru De Telegraaf, potrivit abola.pt.

În ceea ce privește partea financiară, de Boer a subliniat că e necesar ca Guardiola să accepte un salariu mai mic, întrucât federația olandeză nu poate egala sumele plătite de fostele sale echipe.

„Trebuie să privim lucrurile altfel. Când ai câștigat zeci de milioane din salarii de-a lungul anilor, nu mai e nevoie să te uiți la bani. Pep știe foarte bine că KNVB (n.r. - federația olandeză) nu oferă un salariu de 20 de milioane”.

Ronaldo de Boer: „Guardiola însuși a spus că KNVB îl poate contacta oricând”

Fostul jucător de la Ajax și Barcelona a reamintit că Guardiola și-a exprimat adesea interesul pentru a prelua „portocala mecanică”.

„În documentarul «Forza Koeman», el însuși a spus că KNVB îl poate contacta oricând. Este clar că Nigel de Jong (n.r. - directorul de fotbal al KNVB) trebuie să facă acest lucru.

El ar veni în schimbul unei compensații pentru cheltuieli și ar considera această funcție ca pe o poziție de onoare. Sper din tot sufletul ca Nigel să reușească”, a mai spus Ronald de Boer.

Cine s-ar mai afla pe lista federației pentru postul de selecționer:

Michael Reiziger, actualul antrenor al naționalei U21

Arne Slot, fostul antrenor de la Liverpool

Peter Bosz, antrenorul celor de la PSV

Erik ten Hag, fostul antrenor de la Manchester United

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