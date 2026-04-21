Dezvăluiri despre Guardiola  Detalii neștiute din viața antrenorului de la Manchester City: „A pictat cu markere pereții din piața primăriei”
Pep Guardiola (foto: Imago)
Campionate

alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 15:14
  • Tatăl lui Pep Guardiola, Valenti, a oferit o serie de detalii mai puțin cunoscute despre viața și copilăria celebrului antrenor al lui Manchester City

Părintele tehnicianului catalan și-a amintit cum a ajuns Pep să joace la Barcelona, dar și năzbâtiile pe care le făcea copil fiind.

Acasă, Guardiola e Jose, nu Pep 😃

Tatăl l-a dus pe Pep la probele pentru FC Barcelona după ce un prieten i-a sugerat acest lucru.

„Jucam șah cu un prieten și, odată, l-am luat și pe fiul meu cu mine. Prietenul meu, văzându-l jucând, mi-a spus: «Trebuie să-l înscrii la Barça, pentru că au dat anunțuri în ziar», așa că l-am dus la selecții cu Renault 5-ul meu.

În prima zi nu a atins mingea. Era foarte supărat, dar totuși ne-au chemat la următoarea probă, iar acolo s-a remarcat”.

Potrivit declarațiilor lui Valenti, în familie, nimeni nu-i spune Pep antrenorului de la City, așa cum este cunoscut în lumea fotbalului, ci Jose.

„Aici, acasă, îi spunem mereu Jose. Nici vorbă de Pep. Într-o zi, a venit și i-a spus mamei sale: «Aici, acasă, sunt Jose»”, își amintește Valenti, conform elespanol.com.

Numele întreg al antrenorului e Josep Guardiola Sala, Josep fiind varianta catalană a lui Jose.

„A pictat cu markere pereții din piața primăriei”

Guardiola senior a subliniat că, dincolo de succesul uriaș al fiului său, cel mai important pentru el rămân valorile pe care le-a primit în familie.

„Sunt foarte mândru de copiii mei pentru că au o inimă bună. Le-am oferit o educație bună și i-am învățat că în viață reușești prin economii și muncă. De asemenea, le-am vorbit despre religie”.

Pep (55 de ani) mai are un frate, Pere (49 de ani), care e agent de jucători și om de afaceri. E cofondatorul agenției Media Base Sports, care se ocupă de gestionarea carierelor mai multor fotbaliști și antrenori.

Cât despre copilăria lui Pep, Valenti și-a amintit una dintre năzbătiile făcute de fiul cel mare:

„Când avea 5 ani, a pictat cu markere pereții din piața primăriei. I-am dat o găleată și o perie și i-am spus să curețe”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Manchester City barcelona pep guardiola valenti guardiola
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share