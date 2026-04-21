Dezvăluiri despre Guardiola  Detalii neștiute din viața antrenorului de la Manchester City: „A pictat cu markere pereții din piața primăriei”

Tatăl lui Pep Guardiola, Valenti, a oferit o serie de detalii mai puțin cunoscute despre viața și copilăria celebrului antrenor al lui Manchester City

Părintele tehnicianului catalan și-a amintit cum a ajuns Pep să joace la Barcelona, dar și năzbâtiile pe care le făcea copil fiind.

Acasă, Guardiola e Jose, nu Pep 😃

Tatăl l-a dus pe Pep la probele pentru FC Barcelona după ce un prieten i-a sugerat acest lucru.

„Jucam șah cu un prieten și, odată, l-am luat și pe fiul meu cu mine. Prietenul meu, văzându-l jucând, mi-a spus: «Trebuie să-l înscrii la Barça, pentru că au dat anunțuri în ziar», așa că l-am dus la selecții cu Renault 5-ul meu.

În prima zi nu a atins mingea. Era foarte supărat, dar totuși ne-au chemat la următoarea probă, iar acolo s-a remarcat”.

Potrivit declarațiilor lui Valenti, în familie, nimeni nu-i spune Pep antrenorului de la City, așa cum este cunoscut în lumea fotbalului, ci Jose.

„Aici, acasă, îi spunem mereu Jose. Nici vorbă de Pep. Într-o zi, a venit și i-a spus mamei sale: «Aici, acasă, sunt Jose»”, își amintește Valenti , conform elespanol.com.

Numele întreg al antrenorului e Josep Guardiola Sala, Josep fiind varianta catalană a lui Jose.

„A pictat cu markere pereții din piața primăriei”

Guardiola senior a subliniat că, dincolo de succesul uriaș al fiului său, cel mai important pentru el rămân valorile pe care le-a primit în familie.

„Sunt foarte mândru de copiii mei pentru că au o inimă bună. Le-am oferit o educație bună și i-am învățat că în viață reușești prin economii și muncă. De asemenea, le-am vorbit despre religie”.

Pep (55 de ani) mai are un frate, Pere (49 de ani), care e agent de jucători și om de afaceri. E cofondatorul agenției Media Base Sports, care se ocupă de gestionarea carierelor mai multor fotbaliști și antrenori.

Cât despre copilăria lui Pep, Valenti și-a amintit una dintre năzbătiile făcute de fiul cel mare:

„Când avea 5 ani, a pictat cu markere pereții din piața primăriei. I-am dat o găleată și o perie și i-am spus să curețe”.

