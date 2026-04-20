Chivu, criticat în Italia Tehnicianul lui Inter, pus la zid de un fost internațional: „Nu e nevoie să faci pe victima, ca Mourinho”

Massimo Mauro (63 de ani), fostul jucător al celor de la Juventus sau Napoli, l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, pentru comportamentul său din ultima vreme.

Mauro s-a declarat dezamăgit de ultimele declarații făcute de tehnicianul român, după ce Inter s-a apropiat și mai mult de câștigarea titlului în Serie A.

Cristi Chivu, pus la zid de Massimo Mauro: „Nu e nevoie să faci ca Mourinho, să faci pe victima”

Fostul internațional italian a comparat comportamentul de acum al lui Chivu cu cel al lui Jose Mourinho (63 de ani), fostul antrenor al nerazzurrilor în perioada în care românul era încă jucător activ.

„Ar fi fost mai bine dacă Chivu ar fi înțeles mai devreme… Când a dat primele interviuri, părea un om care ținea la o cultură sportivă diferită.

Eram fascinat de toate declarațiile lui și le credeam. Acum însă, trebuie să spun că nu a mai fost sincer din punct de vedere intelectual, pentru că s-a adaptat la ceea ce este necesar, nu din punct de vedere sportiv, ci la alte lucruri.

Și, pentru cineva ca mine, care a jucat fotbal, sunt lucruri care țin de alte povești. În final, echipa mai puternică nu poate face victime.

Am crezut în el, dar acum trebuie să admitem că într-adevăr, s-a înșelat și, prin urmare, se adaptează.

Massimo Mauro/ Foto: IMAGO

Trebuie menționat că Inter e un club mare. Un antrenor nu poate face ceea ce a făcut Chivu, dacă în spate nu există un club mare.

Marotta este un campion, Ausilio este foarte bun, iar ceilalți sunt toți buni. Când reduceți totul la antrenor… Băieți, nu e așa! Interul e acolo de 5 ani, deci e un instrument care funcționează!

Nu e nevoie să te ascunzi, să faci ca Mourinho, să faci pe victima… Fii tu însuți! Și asta îmi pare rău, pentru că eu credeam în el. Acum se adaptează, e ca ceilalți, e ca Mourinho”, a concluzionat Massimo Mauro, citat de areanapoli.it.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

Inter să câștige în deplasarea de la Torino

Napoli să nu câștige cu Cremonese

AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar urma să joace cu câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

