Chivu, criticat în Italia Tehnicianul lui Inter, pus la zid de un fost internațional: „Nu e nevoie să faci pe victima, ca Mourinho”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Stranieri

Chivu, criticat în Italia Tehnicianul lui Inter, pus la zid de un fost internațional: „Nu e nevoie să faci pe victima, ca Mourinho”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 21:44
  • Massimo Mauro (63 de ani), fostul jucător al celor de la Juventus sau Napoli, l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, pentru comportamentul său din ultima vreme.

Mauro s-a declarat dezamăgit de ultimele declarații făcute de tehnicianul român, după ce Inter s-a apropiat și mai mult de câștigarea titlului în Serie A.

„Eu aleg cine joacă!” Rădoi nu cedează în fața lui Becali! Iritat înainte de meci: „Interpretați cum vreți”
Citește și
„Eu aleg cine joacă!” Rădoi nu cedează în fața lui Becali! Iritat înainte de meci: „Interpretați cum vreți”
Citește mai mult
„Eu aleg cine joacă!” Rădoi nu cedează în fața lui Becali! Iritat înainte de meci: „Interpretați cum vreți”

Cristi Chivu, pus la zid de Massimo Mauro: „Nu e nevoie să faci ca Mourinho, să faci pe victima”

Fostul internațional italian a comparat comportamentul de acum al lui Chivu cu cel al lui Jose Mourinho (63 de ani), fostul antrenor al nerazzurrilor în perioada în care românul era încă jucător activ.

„Ar fi fost mai bine dacă Chivu ar fi înțeles mai devreme… Când a dat primele interviuri, părea un om care ținea la o cultură sportivă diferită.

Eram fascinat de toate declarațiile lui și le credeam. Acum însă, trebuie să spun că nu a mai fost sincer din punct de vedere intelectual, pentru că s-a adaptat la ceea ce este necesar, nu din punct de vedere sportiv, ci la alte lucruri.

Și, pentru cineva ca mine, care a jucat fotbal, sunt lucruri care țin de alte povești. În final, echipa mai puternică nu poate face victime.

Am crezut în el, dar acum trebuie să admitem că într-adevăr, s-a înșelat și, prin urmare, se adaptează.

Massimo Mauro/ Foto: IMAGO Massimo Mauro/ Foto: IMAGO
Massimo Mauro/ Foto: IMAGO

Trebuie menționat că Inter e un club mare. Un antrenor nu poate face ceea ce a făcut Chivu, dacă în spate nu există un club mare.

Marotta este un campion, Ausilio este foarte bun, iar ceilalți sunt toți buni. Când reduceți totul la antrenor… Băieți, nu e așa! Interul e acolo de 5 ani, deci e un instrument care funcționează!

Nu e nevoie să te ascunzi, să faci ca Mourinho, să faci pe victima… Fii tu însuți! Și asta îmi pare rău, pentru că eu credeam în el. Acum se adaptează, e ca ceilalți, e ca Mourinho”, a concluzionat Massimo Mauro, citat de areanapoli.it.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

  • Inter să câștige în deplasarea de la Torino
  • Napoli să nu câștige cu Cremonese
  • AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar urma să joace cu câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

Citește și

Schimbări importante la Dinamo  S-a modificat acționariatul: un nou acționar majoritar! Cum este afectat Andrei Nicolescu
Superliga
20:45
Schimbări importante la Dinamo S-a modificat acționariatul: un nou acționar majoritar! Cum este afectat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Schimbări importante la Dinamo  S-a modificat acționariatul: un nou acționar majoritar! Cum este afectat Andrei Nicolescu
CCA aprinde semifinala FC Argeș - U Cluj Arbitrul care l-a scos din minți pe Bogdan Andone, delegat la centru: „Nu ne mai prezentăm”
Cupa Romaniei
20:17
CCA aprinde semifinala FC Argeș - U Cluj Arbitrul care l-a scos din minți pe Bogdan Andone, delegat la centru: „Nu ne mai prezentăm”
Citește mai mult
CCA aprinde semifinala FC Argeș - U Cluj Arbitrul care l-a scos din minți pe Bogdan Andone, delegat la centru: „Nu ne mai prezentăm”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Jose Mourinho serie a Inter Milano Cristi Chivu massimo mauro
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Top stiri
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Superliga
11:39
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Citește mai mult
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Campionate
10:02
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Citește mai mult
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
B365
20.04
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
Citește mai mult
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 28 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share