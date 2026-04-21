Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea" și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat"
Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 10:50
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 10:59
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a primit, luni seara, premiul pentru întreaga carieră, în cadrul Galei Laureus, care a avut loc la Madrid. A fost o mare surpriză pentru româncă, care habar nu avea despre distincția care i se pregătise, secretul fiind păstrat cu sfințenie inclusiv de soțul Nadiei, Bart Conner.
  • Aceste premii sunt considerate „Oscarurile sportului”.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci: prima nota de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal.

În cadrul acelei competiții, sportiva originară din Onești a cucerit trei medalii de aur. În anul 2000, Nadia Comăneci a devenit membru fondator al Academiei Sportive Laureus.

Nadia a primit premiul pentru întreaga carieră la Gala Laureus: „O sursă de inspirație pentru milioane de oameni”

Simone Biles, de 11 ori medaliată olimpică, a fost cea care i-a înmânat trofeul Nadiei Comăneci. Sportiva americană a ținut un discurs înainte și a surprins-o pe româncă:

„Mă aflu aici, în această seară, înconjurată de unii dintre marii sportivi ai Academiei Laureus, care m-au rugat să prezint Premiul pentru întreaga carieră.

În această seară (n.r. luni), acest premiu îi revine unei sportive care, încă de la primul său succes sportiv, s-a dedicat ajutorării celorlalți, a fost o sursă de inspirație pentru milioane de oameni, inclusiv pentru mine, și al cărei nume a devenit sinonim cu perfecțiunea. Cuvântul «legendă» este folosit prea des în zilele noastre, dar în cazul câștigătoarei noastre, nu pare suficient de mare.

Și iată partea amuzantă. Academia a petrecut weekendul cu ea și a reușit să păstreze secretul. Ea a mers, a alergat și a făcut tumbe, astfel încât generațiile care au urmat să poată merge, alerga și face tumbe urmându-i pașii.

Premiul Laureus pentru întreaga carieră îi revine eroinei mele și sursei mele de inspirație sportivă, remarcabila Nadia Comăneci.

Stați, stați, stați. Avem o surpriză, avem încă un secret. Și pentru a înmâna premiul, vă rog să-l aplaudați pe gimnastul multiplu medaliat cu aur și soțul Nadiei, Bart Conner!”.

În acel moment, Nadia l-a întrebat pe Bart: „Știai? Știai?”.

Bart Conner: „Avem în casă 11 medalii olimpice. 9 sunt ale Nadiei”

Bart Conner a vorbit despre performanțele reușite de soția sa în carieră. Cei doi sunt căsătoriți de 30 de ani.

„Nadia urăște surprizele. Este o mare plăcere. Mulțumesc, Simone. Știu despre asta de mai bine de o lună. Și să păstrez secretul față de Nadia este o realizare impresionantă.

Dar, hmm, aproape toată lumea știe despre notele ei perfecte de 10 și despre contribuțiile ei pentru femeile și fetele din sportul mondial de peste 50 de ani.

Săptămâna aceasta se împlinesc 30 de ani de când ne-am căsătorit. Sărbătorim cea de-a 30-a noastră aniversare aici, la Madrid, alături de voi toți.

Iar în această seară, cred că este o ocazie pentru mine să… Glumesc mereu spunând că eu și Nadia avem, în casa noastră, 11 medalii olimpice. Desigur, nouă dintre ele sunt ale ei.

Dar este un mare omagiu adus ție, pentru că știu, draga mea, cât de mult a însemnat pentru tine Academia Sportivă Laureus, ca membru fondator de mai bine de 25 de ani.

Și e o onoare pe deplin meritată. Nu ești doar un zece perfect ca sportivă, ești un zece perfect ca om și ca filantrop. Te iubesc”, a declarat Bart Conner.

Nadia Comăneci: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”

După ce Bart Conner și-a încheiat discursul, i-a înmânat trofeul Nadiei Comăneci, care a declarat:

„Când a trebuit să concurez la paralele, nu am tremurat atât. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind de la voi și de la tine (n.r. -Bart Conner), care m-ai salvat.

Aș spune că este o aniversare de cinci zece perfecți, pentru că 50 sună ca și cum ar fi fost cu mult timp în urmă. Sunt doar o fetiță care și-a urmat pasiunea.

17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul. Și faptul că pot fi aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea.

Fără sport aș fi fost o barcă fără direcție. Mi-am dat seama cât de multe am învățat implicându-mă în sport. Nu doar educația este importantă în sport.

De asemenea, educația îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața pe teren, cum să fie responsabili față de colegii de echipă și cum să fie prezenți chiar și atunci când nu se simt bine în ziua respectivă.

Sunt atât de mulți sportivi minunați aici, iar la fiecare jumătate de secol apare o figură emblematică în fiecare sport”, a declarat Nadia Comăneci.

„Zeița de la Montreal” a lăudat-o, mai apoi, pe Simone Biles, sportivă apreciată de Nadia și în trecut.

„Și, Simone, ești extraordinară! Nu numai din punct de vedere sportiv, dar ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbise până acum: sănătatea mintală, probleme prin care toată lumea a trecut. Și este ceva ce se întâmplă tuturor.

Așadar, faptul că avem oameni care ne ajută să navigăm prin asta este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Minunat!

Mi-ați făcut o mare surpriză. Așa că vă mulțumesc foarte mult. (n.r. - se întoarce către Bart Conner) Tu ești 10-le meu perfect. Sper să aveți cu toții o seară minunată. Mulțumesc”, a mai adăugat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a devenit a 20-a laureată a Premiului Laureus pentru întreaga carieră și prima gimnastă onorată cu această distincție.

Premiile acordate la Gala Laureus

Pe lângă Nadia Comăneci, alți mari sportivi au mai fost premiați la Gala Laureus de la Madrid. Printre aceștia se numără:

  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) - Premiul pentru cel mai bun sportiv al anului
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) - Premiul pentru cea mai bună sportivă a anului
  • PSG - Premiul pentru cea mai bună echipă a anului
  • Lando Norris (26 de ani, pilot McLaren) - Premiul pentru „Revelația anului”
  • Rory McIlroy (36 de ani), legendă a golfului - Premiul pentru „Revenirea anului”
  • Lamine Yamal (18 ani, Barcelona) - Premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv al anului
  • Chloe Kim (25 de ani) - Premiul pentru sportiva anului în sporturile extreme
  • Gabriel Araujo (24 de ani) - Premiul pentru sportivul anului cu dizabilități
  • Toni Kroos (36 de ani) - Premiul pentru Inspirație Sportivă
  • Organizația Futbol Mas - Premiul Laureus „Sport for Good”

