„Mi-a intrat o bancnotă în ochi”😅 Site-ul de satiră Times New Roman ironizează greșeala gravă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo +7 foto
Cătălin Popa și Adrian Vornicu (Sport Pictures / fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

„Mi-a intrat o bancnotă în ochi”😅 Site-ul de satiră Times New Roman ironizează greșeala gravă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 15:24
  • U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Site-ul de satiră Times New Roman a comentat în stilul caracteristic eroarea imensă de arbitraj comisă de asistentul Adrian Vornicu și arbitrul VAR Cătălin Popa.

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă reușita sa nu ar fi trebuit să fie validată. În construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”
Citește și
„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”
Citește mai mult
„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”

Times New Roman, după gafa de arbitraj care a decis meciul U Craiova - Dinamo: „Mi-a intrat o bancnotă în ochi”

În deschiderea site-ului, Times New Roman titrează: „Arbitrul VAR de la Craiova-Dinamo spune că n-a văzut ofsaidul, că i-a intrat o bancnotă în ochi”.

În continuarea articolului, jurnaliștii publicației ironizează greșeala făcută de Popa și Vornicu, sugerând în glumă o explicație pentru aceasta.

„Mi-a intrat o bancnotă în ochi”😅 Site-ul de satiră Times New Roman ironizează greșeala gravă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo „Mi-a intrat o bancnotă în ochi”😅 Site-ul de satiră Times New Roman ironizează greșeala gravă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo

„Spre deosebire de tușier, care nu are absolut nicio scuză, măcar arbitrul din camera VAR are una convingătoare. «Pur și simplu mi-a intrat o bancnotă în ochi, că număram niște bani pe care abia ce îi primisem într-un plic», s-a justificat acesta. «Trebuia să mă asigur rapid că e toată suma în plic, deci chiar era important să număr acei bani».

Chiar dacă are o justificare beton, arbitrul din camera VAR a atras nemulțumirea șefului său de la LPF. «Cum adică numărai bani în timpul meciului?”, s-a revoltat Gino Iorgulescu. «Eu de ce nu știam de acei bani? Despre câți bani este vorba, mai exact? Și, mai ales, unde este partea mea?»”, notează site-ul de satiră.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg
Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (2).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (3).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (4).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ca urmare a erorii comise de brigada de arbitraj, Universitatea Craiova face un pas important spre titlul de campioană, trofeu pe care nu l-a mai câștigat de 35 de ani. De cealaltă parte, Dinamo riscă să rateze participarea în cupele europene.

Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasament, cu 45 de puncte, urmată de U Cluj (42 de puncte) și CFR Cluj (37 de puncte).

Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte, însă poate fi depășită de Rapid, care are 32 de puncte și va primi vizita celor de la CFR.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Eroare uriașă de arbitraj în Bănie! Greșeala poate decide campioana

Citește și

„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
Superliga
11:39
„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
Citește mai mult
„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
„Pot să plângă cât vor” Nsimba îi ironizează pe „câini”, după scandalul de la U Craiova - Dinamo: „Un gol e un gol. Arbitrul ia decizia”
Superliga
10:07
„Pot să plângă cât vor” Nsimba îi ironizează pe „câini”, după scandalul de la U Craiova - Dinamo: „Un gol e un gol. Arbitrul ia decizia”
Citește mai mult
„Pot să plângă cât vor” Nsimba îi ironizează pe „câini”, după scandalul de la U Craiova - Dinamo: „Un gol e un gol. Arbitrul ia decizia”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
dinamo bucuresti Universitatea Craiova ofsaid steven nsimba adrian vornicu times new roman
Știrile zilei din sport
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Superliga
04.05
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Citește mai mult
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Superliga
04.05
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Citește mai mult
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Superliga
04.05
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Citește mai mult
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Stranieri
04.05
Chivu, decorat de Nicușor Dan? Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Citește mai mult
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
23:10
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
23:35
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
22:51
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Top stiri
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
04.05
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala
04.05
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Citește mai mult
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Campionate
04.05
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Citește mai mult
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
B365
02.05
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
Citește mai mult
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 21 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share