„Mi-a intrat o bancnotă în ochi”😅 Site-ul de satiră Times New Roman ironizează greșeala gravă de arbitraj de la U Craiova - Dinamo

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Site-ul de satiră Times New Roman a comentat în stilul caracteristic eroarea imensă de arbitraj comisă de asistentul Adrian Vornicu și arbitrul VAR Cătălin Popa.

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă reușita sa nu ar fi trebuit să fie validată. În construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

Times New Roman, după gafa de arbitraj care a decis meciul U Craiova - Dinamo: „ Mi-a intrat o bancnotă în ochi”

În deschiderea site-ului, Times New Roman titrează: „Arbitrul VAR de la Craiova-Dinamo spune că n-a văzut ofsaidul, că i-a intrat o bancnotă în ochi”.

În continuarea articolului, jurnaliștii publicației ironizează greșeala făcută de Popa și Vornicu, sugerând în glumă o explicație pentru aceasta.

„Spre deosebire de tușier, care nu are absolut nicio scuză, măcar arbitrul din camera VAR are una convingătoare. «Pur și simplu mi-a intrat o bancnotă în ochi, că număram niște bani pe care abia ce îi primisem într-un plic», s-a justificat acesta. «Trebuia să mă asigur rapid că e toată suma în plic, deci chiar era important să număr acei bani».

Chiar dacă are o justificare beton, arbitrul din camera VAR a atras nemulțumirea șefului său de la LPF. «Cum adică numărai bani în timpul meciului?”, s-a revoltat Gino Iorgulescu. «Eu de ce nu știam de acei bani? Despre câți bani este vorba, mai exact? Și, mai ales, unde este partea mea?»”, notează site-ul de satiră.

Ca urmare a erorii comise de brigada de arbitraj, Universitatea Craiova face un pas important spre titlul de campioană, trofeu pe care nu l-a mai câștigat de 35 de ani. De cealaltă parte, Dinamo riscă să rateze participarea în cupele europene.

Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasament, cu 45 de puncte, urmată de U Cluj (42 de puncte) și CFR Cluj (37 de puncte).

Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte, însă poate fi depășită de Rapid, care are 32 de puncte și va primi vizita celor de la CFR.

