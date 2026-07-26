- Petr Pavel (64 de ani), președintele Cehiei, a fost prezent la Marele Premiu al Ungariei, cursă disputată duminică, însă nu într-o vizită oficială.
- În ce postură a fost surprins politicianul ceh, mai jos în articol.
Cursa din Marele Premiu al Ungariei a fost câștigată de Lando Norris, fiind primul succes al campionului mondial în 2026. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.
FOTO. Petr Pavel, președintele Cehiei, prezent la MP al Ungariei în calitate de fotograf
Petr Pavel este pasionat de motorsport și a fost surprins încă de la calificările pentru MP al Ungariei, în postura de fotograf. El s-a aflat pe circuitul Hungaroring sâmbătă, alături de fotograful ceh de Formula 1, Jiří Křenek.
Președintele Cehiei a primit și o acreditare oficială din partea FIA și a participat și la cursa de duminică, fiind echipat cu aparatura necesară pentru a obține cele mai bune fotografii.
Nu este pentru prima dată când Petr Pavel participă la astfel de evenimente în calitate de fotograf amator. În luna iunie, politicianul a fost prezent la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.
De asemenea, Pavel a fotografiat etapele de MotoGP și World Superbike de la Brno, din Cehia. Acesta a fost prezent și la NASCAR, respectiv Raliul Dakar.
Petr Pavel se implică în cazuri sociale
În 2025, președintele ceh a reușit să strângă aproximativ 30.000 de euro pentru o organizație caritabilă dedicată copiilor, familiilor monoparentale și persoanelor vârstnice, după ce a scos la licitație un album cu fotografiile sale realizate la evenimente sportive, conform motorsport.com.
O parte dintre fotografiile realizate de Petr Pavel la ediția din 2025 a Raliului Dakar au fost expuse la Muzeul Național Tehnic din Praga.
Piloții care au intrat în puncte la finalul cursei din Ungaria:
|Loc/Pilot
|Timp
|1. Lando Norris (McLaren)
|Lider
|2. Max Verstappen (Red Bull Racing)
|+15.080
|3. Kimi Antonelli (Mercedes)
|+18.728
|4. Charles Leclerc (Ferrari)
|+23.840
|5. Lewis Hamilton (Ferrari)
|+24.540
|6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
|+55.488
|7. George Russell (Mercedes)
|+57.503
|8. Liam Lawson (Racing Bulls)
|Peste 1 tur
|9. Nico Hulkenberg (Audi)
|Peste 1 tur
|10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
|Peste 1 tur
Clasamentul general al piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte
- Lewis Hamilton (Ferrari) 169
- George Russell (Mercedes) 160
- Charles Leclerc (Ferrari) 138
- Lando Norris (McLaren) 129
- Max Verstappen (RedBull) 109
- Oscar Piastri (McLaren) 92
- Isack Hadjar (RedBull) 68
- Liam Lawson (Racing Bulls) 43
- Pierre Gasly (Alpine) 42