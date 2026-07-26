Apariție surprinzătoare  FOTO: Președintele Cehiei, prezent la  MP al Ungariei ca fotograf!
Foto: Imago
Formula 1

Apariție surprinzătoare FOTO: Președintele Cehiei, prezent la MP al Ungariei ca fotograf!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 18:44
  • Petr Pavel (64 de ani), președintele Cehiei, a fost prezent la Marele Premiu al Ungariei, cursă disputată duminică, însă nu într-o vizită oficială.
  • În ce postură a fost surprins politicianul ceh, mai jos în articol.
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Cursa din Marele Premiu al Ungariei a fost câștigată de Lando Norris, fiind primul succes al campionului mondial în 2026. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.

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FOTO. Petr Pavel, președintele Cehiei, prezent la MP al Ungariei în calitate de fotograf

Petr Pavel este pasionat de motorsport și a fost surprins încă de la calificările pentru MP al Ungariei, în postura de fotograf. El s-a aflat pe circuitul Hungaroring sâmbătă, alături de fotograful ceh de Formula 1, Jiří Křenek.

Președintele Cehiei a primit și o acreditare oficială din partea FIA și a participat și la cursa de duminică, fiind echipat cu aparatura necesară pentru a obține cele mai bune fotografii.

Nu este pentru prima dată când Petr Pavel participă la astfel de evenimente în calitate de fotograf amator. În luna iunie, politicianul a fost prezent la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.

De asemenea, Pavel a fotografiat etapele de MotoGP și World Superbike de la Brno, din Cehia. Acesta a fost prezent și la NASCAR, respectiv Raliul Dakar.

Petr Pavel se implică în cazuri sociale

În 2025, președintele ceh a reușit să strângă aproximativ 30.000 de euro pentru o organizație caritabilă dedicată copiilor, familiilor monoparentale și persoanelor vârstnice, după ce a scos la licitație un album cu fotografiile sale realizate la evenimente sportive, conform motorsport.com.

O parte dintre fotografiile realizate de Petr Pavel la ediția din 2025 a Raliului Dakar au fost expuse la Muzeul Național Tehnic din Praga.

Piloții care au intrat în puncte la finalul cursei din Ungaria:

Loc/PilotTimp
1. Lando Norris (McLaren)Lider
2. Max Verstappen (Red Bull Racing)+15.080
3. Kimi Antonelli (Mercedes)+18.728
4. Charles Leclerc (Ferrari)+23.840
5. Lewis Hamilton (Ferrari)+24.540
6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)+55.488
7. George Russell (Mercedes)+57.503
8. Liam Lawson (Racing Bulls)Peste 1 tur
9. Nico Hulkenberg (Audi)Peste 1 tur
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)Peste 1 tur

Clasamentul general al piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
  3. George Russell (Mercedes) 160
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
  5. Lando Norris (McLaren) 129
  6. Max Verstappen (RedBull) 109
  7. Oscar Piastri (McLaren) 92
  8. Isack Hadjar (RedBull) 68
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 43
  10. Pierre Gasly (Alpine) 42

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