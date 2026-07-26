Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Conference League

Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 18:25
  • Craiova, FCSB, CFR și U Cluj au dezamăgit în această săptămână în cupele europene. Rezultatele slabe țin România în spatele unor campionate care nu există la nivel european.
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Încă un sezon în care echipele românești ratează șanse importante de a îmbunătăți semnificativ coeficientul UEFA.

Din 4 partide disputate în această săptămână, România a obținut doar două egaluri, adică un sfert din punctele puse în joc.

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Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub Feroe sau Andorra

În total, după 8 meciuri disputate în acest sezon, Craiova, FCSB, CFR și U Cluj au îmbunătățit coeficientul României cu 1 punct, jumătate din cât puteau obține.

Abia locul 33 în clasamentul coeficienților din acest sezon. Care nu este însă foarte relevant, pentru că mai multe țări din fața noastră au avut toate echipele intrate încă din primul tur, deci mai multe meciuri la dispoziție pentru a aduna puncte.

Ierarhia care ne îngrijorează a fost publicată de statisticienii de la Football Meets Data, care a analizat procentul de puncte obținute de reprezentantele fiecărui campionat.

România ocupă și aici abia locul 26, cu 50% din punctele posibile câștigate pe teren. Sub Letonia (80%), Estonia (71%), Bulgaria (69%), Armenia (60%), Andorra (56%), Albania (55%), Belarus și Feroe (ambele 50%, dar cu un meci în plus jucat).

Pe primul loc e Austria (100%), însă reprezentantele ei au disputat doar 3 meciuri. Locul 5 a impresionat până acum în acest sezon.

Este vorba de Letonia, care e pe val în preliminarii, înregistrând 8 victorii în 10 partide, inclusiv succesul lui Auda cu FCSB, 3-2 în Ghencea!

Estonia e țara ale cărei echipe au disputat cele mai multe meciuri, 12, reușind să aducă 7 victorii și 3 egaluri.

Câte puncte a adus fiecare echipă în acest sezon:

  • Craiova: 2.000 (2 victorii și o înfrângere)
  • U Cluj: 1.500 (3 egaluri)*
  • CFR Cluj: 0.500 (un egal)
  • FCSB: 0.000 (o înfrângere)

*chiar dacă U Cluj a pierdut la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev, UEFA acordă punctele la coeficient în funcție de rezultatul înregistrat după 120 de minute (0-0).

Principalul obiectiv pentru România în acest sezon

În clasamentul coeficienților din ultimele 5 sezoane, cel folosit de UEFA pentru a stabili câte reprezentante va avea fiecare campionat în Europa și în ce competiții și tururi vor debuta, România ocupă în acest moment locul 21.

Avem nevoie neapărat de un parcurs foarte bun pentru a ne menține în primele 22 de campionate. Acest lucru ne-ar garanta o mică recompensă pentru sezonul european din 2028/2029.

Dacă rămânem în top 22, campioana României din 2028 va începe preliminariile Ligii Campionilor direct în turul 2 preliminar.

Beneficiile sunt imense: va intra în competiție cu 2 săptămâni mai târziu, va avea de jucat 6 meciuri în preliminarii, în loc de 8, va trebui să treacă doar de un adversar pentru a-și asigura prezența în faza principală din Conference League și va avea garantată încă din start o plasă de siguranță suplimentară.

Acum, dacă ar fi fost eliminată de Vitebsk în primul tur, Craiova ar fi retrogradat direct în Conference League, nu în Europa League cum se întâmplă cu formațiile învinse în turul 2 din Ligă.

Punctele obținute de echipele românești merg doar la coeficientul țării

De reținut că punctele obținute pe teren de cluburi în preliminarii se adună doar la coeficientul țării. Craiova, FCSB, CFR și U Cluj vor primi un coeficient dacă vor fi eliminate înainte de faza principală. Abia din fazele principală punctele vor merge și către echipe.

În funcție de turul în care părăsesc Conference League, singura competiție din care se iese definitiv din Europa în calificări, reprezentantele României se vor alege la coeficient cu:

  • eliminare în turul II: 1.500
  • eliminare în turul III: 2.000
  • eliminare în play-off: 2.500

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