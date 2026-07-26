„Un produs previzibil al sistemului”  FRF și LPF, considerate vinovate pentru insultele rasiste de la Dinamo - Craiova: „Nimic surprinzător” +38 foto
Foto: Facebook/Gelu Duminică și Iosif Popescu/GOLAZO.ro. Montaj: GOLAZO.ro
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„Un produs previzibil al sistemului” FRF și LPF, considerate vinovate pentru insultele rasiste de la Dinamo - Craiova: „Nimic surprinzător”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 18:10
  • Gelu Duminică a reacționat după insultele rasiste pe care le-a primit Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Craiovei, în derby-ul cu Dinamo, pierdut de olteni cu scorul de 1-5.
  • Sociologul critică FRF și LPF pentru că nu iau măsuri pentru a se evita astfel de scene șocante pe stadioanele din România.
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Derby-ul de pe „Arcul de Triumf” a fost oprit pentru câteva momente în minutul 35, după ce atacantul francez i-a atras atenția arbitrului Istvan Kovacs legat de scandările fanilor.

„Centralul” a discutat cu arbitrul de rezervă, care i-a transmis crainicului să-i ceară publicului să înceteze.

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Gelu Duminică, despre scenele de rasism de la Dinamo - U Craiova 5-1: „Nu e nimic surprinzător”

Gelu Duminică susține că problema nu provine de la galeriile cluburilor, ci de la toleranța pe care FRF și LPF o au față de subiectul rasismului. El acuză că cele două instituții nu au luat nicio măsură pentru a combate astfel de scene pe stadioane.

„A început campionatul de… rasism — pardon, fotbal. Iar LPF și FRF par, din nou, surprinse de ceea ce se întâmplă pe stadion, ca și cum ar fi primul sezon în care tribunele produc ostilitate.

Nu e nimic surprinzător. Galeriile funcționează ca spații de identitate colectivă, unde emoțiile intense, competiția și logica «noi versus ei» creează condiții perfecte pentru agresivitate ritualizată. Când instituțiile nu intervin consecvent, aceste norme devin parte din cultura tribunei.

Sigur, unii suporteri dinamoviști vor spune că «am ceva cu ei». Dar ceea ce o parte din galerie reproduce de ani buni — scandări xenofobe, insulte rasiale, ostilitate performativă etc,. nu este rivalitate sportivă, ci ură. Practic, ajungi să dai cu tesla rasismului în jocul excelent al echipei pe care pretinzi că o susții.

În loc să întărească comunitatea, tribuna devine un spațiu unde se validează comportamente pe care societatea le condamnă.

Am mai spus-o de n ori: problema nu este «galeria X», ci structura socială a fotbalului românesc: toleranță instituțională, sancțiunile simbolice, lipsă de educație sportivă, plus un climat social în care ostilitatea e normalizată. Când toate acestea se combină, rasismul devine un produs previzibil al sistemului”, a transmis Gelu Duminică pe Facebook.

După ce Nsimba i-a făcut semn lui Istvan Kovacs, după scandările rasiste din tribune, arbitrul nu a stat pe gânduri și a oprit meciul pentru câteva momente.

Kovacs i-a chemat apoi pe cei doi căpitani pentru a discuta cu ei, moment în care scoțianul Danny Armstrong a fost foarte vocal și a văzut cartonașul galben.

După discuția cu cei doi căpitani, „centralul” a vorbit în cască cu arbitrul de rezervă. Acesta i-a cerut crainicului să facă un anunț pentru a-i îndemna pe fani să se oprească.

„Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu recurgeți la scandări rasiste. La următorul moment de genul acesta, Istvan Kovacs va trimite ambele echipe la vestiare”, a fost mesajul transmis de crainic.

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (35).jpg
Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (35).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (1).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (2).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (3).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (4).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (5).jpg
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Steven Nsimba, neputincios în fața insultelor rasiste: „Le-am mai spus arbitrilor, dar n-au făcut nimic până azi”

Întrebat despre episodul din prima repriză a meciului de sâmbătă, atacantul Craiovei a transmis, dezamăgit, că nu este la primul moment de acest fel.

„Nu e prima dată când se întâmplă, aici, în București. S-a mai întâmplat pe Arena Națională. I-am mai atras atenția arbitrului, și contra lui Dinamo, și contra lui Rapid, dar nu a făcut nimic.

Acum a reacționat arbitrul, dar nu vreau să vorbesc despre asta.

Atunci arbitrul nu a reacționat, știu că m-am dus la el, iar el nu a reacționat. Nu pot să fac nimic în legătură cu asta”, a declarat Nsimba, la Prima Sport.

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