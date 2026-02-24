Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani

Petre Băluță, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai fotbalului băcăuan, a decedat la 81 de ani.

În urmă cu mai bine de cinci decenii, fostul atacant reușea să înscrie pe terenul celor de la Arsenal, într-o „dublă” din sferturile de finală ale Cupei Orașelor Târguri, viitoarea Cupă UEFA.

Vestea că Petre Băluță s-a stins din viață a fost dată luni chiar de foștii săi colegi de la Dinamo Bacău, unde fostul atacant și-a petrecut mare parte a carierei, informează gsp.ro.

Poreclit „Mobra” pentru viteza și lejeritatea cu care își depășea adversarii, Băluță s-a născut pe 1 ianuarie 1945 și a evoluat timp de 12 sezoane la Dinamo Bacău și SC Bacău, în perioada 1966-1978.

În tot acest timp, fostul fotbalist a bifat 226 de meciuri în prima ligă la echipa din „orașul lui Bacovia”.

A marcat un gol în poarta lui Arsenal

Adus la echipă la insistențele lui Constantin „Titi” Teașcă, de la Dinamo Obor, fostul atacant a contribuit decisiv la promovarea echipei pe prima scenă a fotbalului românesc.

În sezonul 1969/70 a fost unul dintre artizanii celei mai mari performanțe ale fotbalului băcăuan. Alături de nume precum Emerich Dembrovschi, Nicolae Vătafu, Aristide Ghiță sau Daniel Ene, Băluță a ajutat-o pe Dinamo Bacău să ajungă până în sferturile de finală ale Cupei Orașelor Târguri, viitoarea Cupa UEFA.

Trupa din orașul situat pe malul râului Bistrița avea să fie eliminată de Arsenal, scor 9-1 la general. Singurul gol al băcăuanilor din acea „dublă” a fost marcat chiar de Petre Băluță, în duelul de la Londra.

Până la „dubla” cu englezii, Dinamo Bacău eliminase echipe precum Floriana La Valetta (Malta), Skeid Oslo (Norvegia) și FC Kilmarnock (Scoția).

