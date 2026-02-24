Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani
Diverse

Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 10:25
  • Petre Băluță, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai fotbalului băcăuan, a decedat la 81 de ani.
  • În urmă cu mai bine de cinci decenii, fostul atacant reușea să înscrie pe terenul celor de la Arsenal, într-o „dublă” din sferturile de finală ale Cupei Orașelor Târguri, viitoarea Cupă UEFA.

Vestea că Petre Băluță s-a stins din viață a fost dată luni chiar de foștii săi colegi de la Dinamo Bacău, unde fostul atacant și-a petrecut mare parte a carierei, informează gsp.ro.

Meciul Secolului II Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma! Totul despre revanșa așteptată de 11 ani
Citește și
Meciul Secolului II Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma! Totul despre revanșa așteptată de 11 ani
Citește mai mult
Meciul Secolului II Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma! Totul despre revanșa așteptată de 11 ani

Petre Băluță a murit la 81 de ani

Poreclit „Mobra” pentru viteza și lejeritatea cu care își depășea adversarii, Băluță s-a născut pe 1 ianuarie 1945 și a evoluat timp de 12 sezoane la Dinamo Bacău și SC Bacău, în perioada 1966-1978.

În tot acest timp, fostul fotbalist a bifat 226 de meciuri în prima ligă la echipa din „orașul lui Bacovia”.

A marcat un gol în poarta lui Arsenal

Adus la echipă la insistențele lui Constantin „Titi” Teașcă, de la Dinamo Obor, fostul atacant a contribuit decisiv la promovarea echipei pe prima scenă a fotbalului românesc.

În sezonul 1969/70 a fost unul dintre artizanii celei mai mari performanțe ale fotbalului băcăuan. Alături de nume precum Emerich Dembrovschi, Nicolae Vătafu, Aristide Ghiță sau Daniel Ene, Băluță a ajutat-o pe Dinamo Bacău să ajungă până în sferturile de finală ale Cupei Orașelor Târguri, viitoarea Cupa UEFA.

Foto: www.tackle.ro Foto: www.tackle.ro
Foto: www.tackle.ro

Trupa din orașul situat pe malul râului Bistrița avea să fie eliminată de Arsenal, scor 9-1 la general. Singurul gol al băcăuanilor din acea „dublă” a fost marcat chiar de Petre Băluță, în duelul de la Londra.

Până la „dubla” cu englezii, Dinamo Bacău eliminase echipe precum Floriana La Valetta (Malta), Skeid Oslo (Norvegia) și FC Kilmarnock (Scoția).

Citește și

Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Superliga
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Citește mai mult
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Calcule pe ultima sută Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză
Superliga
22:06
Calcule pe ultima sută Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză
Citește mai mult
Calcule pe ultima sută Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
arsenal Dinamo Bacau deces tragedie petre baluta
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share