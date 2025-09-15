Fanii Petrolului au făcut spectacol pe „Ilie Oană” la derby-ul cu Dinamo.

Leonard Doroftei a fost cel care a dat startul partidei, fostul boxer fiind printre cei cărora galeria „lupilor” le-a dedicat scenografia.

Petrolul - Dinamo. Scenografii de senzație pe „Ilie Oană”

Fanii Petrolului au realizat două scenografii spectaculoasă, una la fiecare peluză. În zona ocupată de galerie au apărut desenați 3 boxeri uriași ai Ploieștiului: Leontin Sandu, Leonard Doroftei și Adrian Diaconu.

Portretele erau însoțite de mesajul: „De la campionii noștri am învățat / Cum să ținem corect garda, să ne apărăm cu onoare orașul, scutul și strada”.

Emoționat de moment, Doroftei, aflat la centrul terenului, a scos telefonul din buzunar și și-a făcut un selfie cu galeria „lupilor” pentru a imortaliza momentul.

La peluza opusă a fost realizată o scenografie 3D, cu un copil care privea într-un aparat de examinare oculară. Întreaga peluză a fost acoperită de o pânză pe care era desenat un test specific depistării daltonismului, tulburare care nu permite deosebirea unor culori de altele, mai ales roșu de verde.

Și aici a existat un mesaj: „Nu sunt daltonist, tată! Pot să văd galbenul și albastrul”.

