Chivu alege să fie prudent Antrenorul lui Inter, despre duelul cu echipa care le-a bătut pe City și pe Atletico: „Toate meciurile ascund capcane” +5 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Chivu alege să fie prudent Antrenorul lui Inter, despre duelul cu echipa care le-a bătut pe City și pe Atletico: „Toate meciurile ascund capcane”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 09:14
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre duelul din play-off-ul pentru optimile Champions League.
  • Nerazzurrii o vor întâlni pe Bodo/Glimt. Meciul tur este programat pe 18 februarie, iar returul pe 24 februarie.

Inter a plătit pentru punctele pierdute pe final cu Atletico Madrid (1-2) și Liverpool (0-1).

Înfrângerile au trimis-o pe locul 10, adică în afara echipelor calificate direct în optimi.

Cristi Chivu, despre duelul cu Bodo/Glimt: „Toate meciurile din Champions League ascund capcane

Și va da peste Bodo/Glimt, formație care a reușit o calificare miraculoasă, deși înainte de ultima etapă avea doar 2% șanse să avanseze în faza eliminatorie.

Chiar dacă echipa sa e net superioară, Chivu e precaut înainte de duelul cu norvegienii:

Toate meciurile din Champions League ascund capcane și dificultăți. Bodo/Glimt este o echipă care a demonstrat în această primă fază că poate pune probleme cluburilor importante, atât pe teren propriu, cât și în deplasare Cristi Chivu, conform inter.it

Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2
Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2

Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2 Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2 Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2 Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2 Golul marcat de Federico Dimarco în meciul Borussia Dortmund - Inter 0-2. Foto: Captură Prima Sport 2
Bodo/Glimt, victorii uriașe în Liga Campionilor

Lotul Interului este de aproape 12 ori mai valoros decât cel al formației norvegiene.

Echipa din Milano este cotată la 666 de milioane de euro, în timp ce Bodo/Glimt are o valoare estimativă de 57 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

După primele 5 etape disputate, norvegienii aveau doar două puncte acumulate, golaveraj -4 și 0.2% șanse de calificare, conform Football Meets Data. Accederea în play-off-ul Champions League părea compromisă.

Echipa care a terminat campionatul norvegian pe locul 2, la un punct în spatele celor de la Viking, a câștigat ultimul său meci din Liga Campionilor împotriva celor de la Atletico Madrid, scor 2-1.

23
a fost locul ocupat de Bodo/Glimt în faza principală a Ligii Campionilor cu 9 puncte

Rezultatele celor de la Bodo/Glimt în Liga Campionilor

  • 28 ianuarie 2026: Atletico Madrid - Bodo/Glimt 1-2
  • 20 ianuarie 2026: Bodo/Glimt - Manchester City 3-1
  • 10 decembrie 2025: Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
  • 25 noiembrie 2025: Bodo/Glimt - Juventus 2-3
  • 4 noiembrie 2025: Bodo/Glimt - AS Monaco 0-1
  • 22 octombrie 2025: Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1
  • 30 septembrie 2025: Bodo/Glimt - Tottenham 2-2
  • 17 septembrie 2025: Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City
Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City

Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City Golul lui Jens Hauge în Bodo Glimt - Manchester City
Inter Milano liga 1 Cristi Chivu Bodo/Glimt
