Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni” +20 foto
Stipe Perica
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 09:53
  • Dinamo - Petrolul 1-1. Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Stipe Perica.
  • „Alb-roșiii” au avut câteva discuții pentru transferul atacantului, iar o despărțire s-ar putea produce în zilele următoare.

Dinamo a remizat pe teren propriu, cu Petrolul, iar punctul obținut o ține pe locul 3, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului secund, care are un meci mai puțin disputat.

Dinamo - Petrolul 1-1. Zeljko Kopic: „A avut contacte cu câteva cluburi”

Perica a fost criticat constant în prima jumătate a sezonului, iar de această dată nici măcar nu a fost inclus în lotul lui Kopic pentru partida jucată vineri.

„Cu Perica avem discuții. A avut contacte cu câteva cluburi și vom ști mai multe zilele viitoare. E jucătorul nostru, dar are câteva opțiuni. Vom vedea”, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Una dintre ofertele primite de atacantul croat în această iarnă a fost din partea celor de la Sporting Gijon, formație din liga a doua spaniolă.

Totuși, Perica s-ar putea îndrepta mai mult spre una dintre opțiunile venite din Golf, mai susține sursa citată.

Stipe Perica, al cărui contract expiră în 2027, a reușit doar două goluri și 3 pase decisive, în 18 apariții în acest sezon pentru Dinamo.

16:51
