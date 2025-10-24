Mural cu „tricolori” FOTO. Trei dintre liderii României, pictați pe un bloc din Capitală

O pictură murală cu jucătorii echipei naționale apare în București.

Imaginea îi are ca protagoniști pe Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, toți 3 în tricoul României.

În cartierul Iancului din sectorul 2 al Capitalei va fi finalizat în curând un mural imens, pe înălțimea unui bloc, dedicat echipei naționale.

Drăgușin, Stanciu și Rațiu, mural în București

Opera de artă îi are ca protagoniști pe Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, fotbaliști care au fost oameni de bază în echipa care a ajuns până în optimi la Euro 2024.

Muralul nu este gata, chipul lui Andrei Rațiu fiind încă în proces de finalizare.

David Popovici are și el un mural în București. Campionul olimpic este reprezentat, începând cu toamna anului 2023, pe un un bloc din zona Lizeanu.

Un alt sportiv care are propria pictură murală la București este Vinicius Jr., fotbalistul brazilian al celor de la Real Madrid.

Brazilianul Fabio Gomes Trindade, artist stradal cunoscut, a petrecut o lună în București, acolo unde a creat un mural impresionat cu jucătorul lui Real Madrid pe un bloc din Sectorul 4.

Pictura a fost creată în cadrul Outline Street Are Festival, un eveniment dedicat promovării artei urbane și a stilului graffiti.

