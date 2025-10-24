Cadouri de peste 20.000 de euro Cu ce și-a răsfățat Luka Modric colegii de la AC Milan: „Ne-a luat tuturor ca să scape” +8 foto
Luka Modric FOTO: IMAGO
Cadouri de peste 20.000 de euro Cu ce și-a răsfățat Luka Modric colegii de la AC Milan: „Ne-a luat tuturor ca să scape"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 24.10.2025, ora 18:09
  • Santiago Gimenez (24 de ani), atacantul celor de la AC Milan, a dezvăluit cum a reușit Luka Modric (40 de ani) să scape de „botezul” din vestiarul italenilor.

Modric a semnat cu AC Milan în această vară după ce s-a despărțit de Real Madrid, club pentru care a jucat în perioada 2012-2025.

Luka Modric, cadouri de peste 20.000 de euro în vestiarul Milanului

Fotbalistul mexican a dezvăluit că, în momentul în care a ajuns la Milan, Modric a cumpărat ultimul model de iPhone pentru fiecare membru al echipei. Totul pentru a scăpa de „botezul” vestiarului.

El ar fi trebuit să cânte o melodie în fața noilor colegi, însă croatul a preferat să plătească peste 20.000 de euro pentru a scăpa.

„Am ajuns în vestiar și fiecare jucător a găsit un iPhone nou la locul lui. Modric ni l-a dat cadou. În loc să cânte în fața echipei, el ne-a luat tuturor câte un telefon”, a declarat Gimenez într-un live pe TikTok, citat de goal.com.

Luka Modric, prestații de excepție la AC Milan

Ajuns în Italia după 13 ani petrecuți la Real Madrid, Luka Modric a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați jucători din Serie A.

Veteranul celor de la Milan a jucat până în acest moment 8 meciuri în tricoul „rossonerilor”, reușind să ofere un assist și să înscrie golul decisiv în victoria cu Bologna, scor 1-0.

FOTO. Imagini de la prezentarea lui Luka Modric la AC Milan

Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan
Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan

Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan Luka Modric a semnat oficial cu AC Milan. Foto: Instagram, @acmilan
16:59
16:57
16:11
16:00
