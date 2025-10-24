„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Vladimir Kramnik, cercetat disciplinar după moartea lui Daniel Naroditsky. Foto: Imago, Facebook, @FIDE - International Chess Federation
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”

  • Federația Internațională de Șah (FIDE) a anunțat miercuri deschiderea unei acțiuni disciplinare împotriva fostului campion mondial Vladimir Kramnik (50 de ani).
  • Decizia vine în urma controverselor generate de acuzațiile publice aduse marelui maestru american Daniel Naroditsky, decedat săptămâna aceasta la vârsta de 29 de ani.

Cauza morții nu a fost făcută publică, însă dispariția lui Daniel Naroditsky a zguduit lumea șahului. Numeroși membri ai comunității șahiste au reacționat și au acuzat comportamentul pe care l-ar fi avut rusul Vladimir Kramnik.

Vladimir Kramnik, cercetat disciplinar după moartea lui Daniel Naroditsky

„Eu, împreună cu Consiliul de Conducere al FIDE, vom trimite toate declarațiile publice făcute de marele maestru Vladimir Kramnik, atât înainte, cât și după moartea tragică a lui Daniel Naroditsky, către Comisia de Etică și Disciplină a FIDE, pentru o analiză independentă”, a transmis președintele FIDE, Arkady Dvorkovich.

Naroditsky, cunoscut pentru activitatea sa de comentator, profesor și streamer cu sute de mii de urmăritori, fusese acuzat anul trecut de Kramnik că ar fi trișat în competițiile online.

Acesta a negat vehement acuzațiile, iar în ultima sa transmisie pe Twitch, difuzată weekendul trecut, vorbise despre impactul emoțional al scandalului asupra sa. Înregistrarea a fost ulterior ștearsă, potrivit reuters.com.

Vladimir Kramnik. Foto: Imago Vladimir Kramnik. Foto: Imago
Vladimir Kramnik. Foto: Imago

Lumea șahului a reacționat: „Kramnik trebuie să plătească pentru ceea ce face”

După moartea lui Naroditsky, mari maeștri și personalități din lumea șahului au reacționat ferm.

Numărul 2 mondial, Hikaru Nakamura, a criticat în termeni duri comportamentul lui Kramnik într-un stream făcut după moarta lui Naroditsky, conform sursei citate.

Fostul campion mondial Magnus Carlsen le-a spus spectatorilor, într-o altă transmisiune, că modul în care Kramnik l-a tratat pe Naroditsky a fost „groaznic”.

Marele maestru indian Nihal Sarin a scris pe platforma X că Kramnik „trebuie să plătească pentru ceea ce face”, subliniind că Naroditsky s-a confruntat cu „o presiune uriașă” din cauza acuzațiilor.

La rândul ei, creatoarea de conținut Nemo Zhou a cerut intervenția FIDE, descriind situația drept „inacceptabilă”.

Cum s-a apărat Vladimir Kramnik: „Nu l-am insultat niciodată”

Rusul Kramnik, în vârstă de 50 de ani, campion mondial între 2000 și 2007 și retras din activitatea competițională în 2019, respinge orice acuzație de hărțuire.

Ce declarație publică am făcut după moartea lui Daniel și care ar fi fost incorectă? Cer o clarificare din partea președintelui FIDE. Nu l-am hărțuit pe Daniel Naroditsky și nu l-am insultat niciodată personal Vladimir Kramnik

În ciuda criticilor, Kramnik susține că este victima poveștii și că el a fost „singurul” care a încercat să-l ajute pe Naroditsky.

Eu am fost singurul care, când i-am văzut starea, cu o zi înainte de moarte, am strigat public: «Vă rog, ajutați-l». Era foarte clar că avea probleme mari.

Poate era sub influența unor substanțe, dar ceva nu era în regulă cu el, foarte, foarte grav. Și nimeni nu a făcut nimic, iar acum mă învinovățesc pe mine, care am fost singurul care încerca să spună poliției, prietenilor, celor apropiați: «Veniți și faceți ceva»

S-au întâmplat lucruri foarte ciudate. Toate videoclipurile de pe canalul său de Twitch au fost șterse cu câteva ore înainte de moarte”, a spus Kramnik, comform nypost.com.

Am vorbit deja cu avocații mei, care vor încerca să contacteze departamentul de poliție din Charlotte pentru a solicita o anchetă. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a obține o investigație reală asupra a ceea ce s-a întâmplat în acea zi, ziua precedentă, de ce starea lui s-a deteriorat atât de rapid, ce se întâmpla în acele zile Vladimir Kramnik

Fostul campion a adăugat că a primit la rândul său amenințări și mesaje ostile din partea unor membri ai comunității șahiste.

„Ceea ce se întâmplă acum este, din păcate, continuarea unei campanii de PR foarte, foarte murdare, care m-a vizat încă de acum doi ani.

Am fost supus unor atacuri mult mai severe, amenințări cu moartea pentru familia mea, pe lângă defăimări permanente și continue, și, bineînțeles, insulte”, mai spus șahistul rus.

Fostul campion mondial a fost suspendat de mai multe ori de pe cea mai mare platformă de șah online, chess.com, din cauza promovării a ceea ce un purtător de cuvânt a descris drept „teorii conspiraționiste nefondate despre alți jucători”.

Performanțele lui Daniel Naroditsky

Daniel Naroditsky provenea dintr-o familie de evrei emigranți din fosta Uniune Sovietică, potrivit sursei citate.

Născut și crescut în California, Daniel Naroditsky și-a arătat talentul excepțional încă din copilărie, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat Campionatul K-12 de șah al Nordului Californiei, la 11 ani.

În 2007, la doar 12 ani, a cucerit titlul mondial la secțiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Șah pentru Tineret, în Turcia.

Trei ani mai târziu, în 2010, publica volumul „Mastering Positional Chess”, o lucrare de referință în domeniu, scrisă la doar 14 ani.

În 2013, a devenit campion al SUA la juniori, performanță care i-a adus, la sfârșitul aceluiași an, titlul de mare maestru internațional, conform bbc.com.

Recunoașterea nu a întârziat să vină: în 2014, Naroditsky a fost distins cu Samford Chess Fellowship, una dintre cele mai prestigioase burse oferite tinerilor maeștri americani.

Pe lângă realizările sale în competiții, Daniel Naroditsky s-a afirmat ca un adevărat ambasador al șahului modern, datorită canalului său de YouTube, care a atras aproximativ 480.000 de abonați, și contului său de Twitch, ce a strâns peste 340.000 de urmăritori.

În semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale în promovarea șahului, FIDE a anunțat că îi va acorda lui Daniel Naroditsky o distincție postumă specială.

