FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană din Europa League, după înfrângerea cu Bologna

- FCSB – Bologna 1-2. Echipa lui Elias Charalambous (45 de ani) și-a diminuat considerabil șansele de calificare în primăvara Europa League după eșecul de pe Arena Națională.
FCSB ocupă locul 28, cu trei puncte obținute după succesul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Roș-albaștrii au pierdut ulterior meciurile cu Young Boys (0-2) și Bologna (1-2).
FCSB - Bologna 1-2. Ce șanse mai au elevii lui Elias Charalambous să se califice în primăvara europeană
Statisticienii de la Football Meets Data estimează acum doar 19% șanse ca FCSB să încheie în primele 24 și să prindă play-off-ul pentru optimile Europa League.
O clasare în primele opt poziții este considerată aproape imposibilă (0,2%).
Cel mai probabil scenariu rămâne eliminarea din faza principală (81%).
Sezonul trecut, FCSB a încheiat faza ligii pe locul 11, cu 14 puncte. A ratat calificarea direct în optimi la golaveraj!
Galerie foto (18 imagini)
Lista cu echipele și șansele lor de calificare în Top 8 și Top 24 Europa League
- Olympique Lyon - Top 8: 92% | Top 24: 99.9%
- Aston Villa - Top 8: 92% | Top 24: 99.9%
- Midtjylland - Top 8: 72% | Top 24: 99.7%
- Braga - Top 8: 65% | Top 24: 99.7%
- Porto - Top 8: 63% | Top 24: 99%
- Lille - Top 8: 63% | Top 24: 99%
- Freiburg - Top 8: 42% | Top 24: 98%
- Bologna - Top 8: 40% | Top 24: 97%
- Real Betis - Top 8: 40% | Top 24: 97%
- Nottingham Forest - Top 8: 36% | Top 24: 97%
- Fenerbahce - Top 8: 30% | Top 24: 95%
- AS Roma - Top 8: 26% | Top 24: 93%
- Celta Vigo - Top 8: 24% | Top 24: 92%
- Viktoria Plzen - Top 8: 22% | Top 24: 93%
- Ferencvarosi - Top 8: 20% | Top 24: 93%
- Dinamo Zagreb - Top 8: 16% | Top 24: 91%
- Stuttgart - Top 8: 13% | Top 24: 87%
- Feyenoord - Top 8: 9% | Top 24: 79%
- Brann - Top 8: 9% | Top 24: 78%
- Genk - Top 8: 8% | Top 24: 77%
- PAOK - Top 8: 6% | Top 24: 72%
- Panathinaikos - Top 8: 3% | Top 24: 55%
- Go Ahead Eagles - Top 8: 2% | Top 24: 53%
- FC Basel - Top 8: 2% | Top 24: 53%
- Celtic - Top 8: 2% | Top 24: 48%
- Sturm Graz - Top 8: 2% | Top 24: 46%
- OGC Nice - Top 8: 1% | Top 24: 47%
- Steaua Roșie Belgrad - Top 8: 1% | Top 24: 41%
- Young Boys - Top 8: 1% | Top 24: 38%
- Ludogorets - Top 8: 1% | Top 24: 36%
- FCSB - Top 8: 0.2% | Top 24: 19%
- Rangers FC - Top 8: 0.02% | Top 24: 9%
- FC Utrecht - Top 8: 0.1% | Top 24: 8%
- Malmo FF - Top 8: 0% | Top 24: 7%
- FC Salzburg - Top 8: 0% | Top 24: 5%
- Maccabi Tel-Aviv FC - Top 8: 0% | Top 24: 1%