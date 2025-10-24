FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană   din Europa League, după înfrângerea cu Bologna +18 foto
  • FCSB – Bologna 1-2. Echipa lui Elias Charalambous (45 de ani) și-a diminuat considerabil șansele de calificare în primăvara Europa League după eșecul de pe Arena Națională.

FCSB ocupă locul 28, cu trei puncte obținute după succesul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Roș-albaștrii au pierdut ulterior meciurile cu Young Boys (0-2) și Bologna (1-2).

FCSB - Bologna 1-2. Ce șanse mai au elevii lui Elias Charalambous să se califice în primăvara europeană

Statisticienii de la Football Meets Data estimează acum doar 19% șanse ca FCSB să încheie în primele 24 și să prindă play-off-ul pentru optimile Europa League.

O clasare în primele opt poziții este considerată aproape imposibilă (0,2%).

Cel mai probabil scenariu rămâne eliminarea din faza principală (81%).

Sezonul trecut, FCSB a încheiat faza ligii pe locul 11, cu 14 puncte. A ratat calificarea direct în optimi la golaveraj!

Lista cu echipele și șansele lor de calificare în Top 8 și Top 24 Europa League

  • Olympique Lyon - Top 8: 92% | Top 24: 99.9%
  • Aston Villa - Top 8: 92% | Top 24: 99.9%
  • Midtjylland - Top 8: 72% | Top 24: 99.7%
  • Braga - Top 8: 65% | Top 24: 99.7%
  • Porto - Top 8: 63% | Top 24: 99%
  • Lille - Top 8: 63% | Top 24: 99%
  • Freiburg - Top 8: 42% | Top 24: 98%
  • Bologna - Top 8: 40% | Top 24: 97%
  • Real Betis - Top 8: 40% | Top 24: 97%
  • Nottingham Forest - Top 8: 36% | Top 24: 97%
  • Fenerbahce - Top 8: 30% | Top 24: 95%
  • AS Roma - Top 8: 26% | Top 24: 93%
  • Celta Vigo - Top 8: 24% | Top 24: 92%
  • Viktoria Plzen - Top 8: 22% | Top 24: 93%
  • Ferencvarosi - Top 8: 20% | Top 24: 93%
  • Dinamo Zagreb - Top 8: 16% | Top 24: 91%
  • Stuttgart - Top 8: 13% | Top 24: 87%
  • Feyenoord - Top 8: 9% | Top 24: 79%
  • Brann - Top 8: 9% | Top 24: 78%
  • Genk - Top 8: 8% | Top 24: 77%
  • PAOK - Top 8: 6% | Top 24: 72%
  • Panathinaikos - Top 8: 3% | Top 24: 55%
  • Go Ahead Eagles - Top 8: 2% | Top 24: 53%
  • FC Basel  - Top 8: 2% | Top 24: 53%
  • Celtic - Top 8: 2% | Top 24: 48%
  • Sturm Graz - Top 8: 2% | Top 24: 46%
  • OGC Nice - Top 8: 1% | Top 24: 47%
  • Steaua Roșie Belgrad - Top 8: 1% | Top 24: 41%
  • Young Boys - Top 8: 1% | Top 24: 38%
  • Ludogorets - Top 8: 1% | Top 24: 36%
  • FCSB - Top 8: 0.2% | Top 24: 19%
  • Rangers FC - Top 8: 0.02% | Top 24: 9%
  • FC Utrecht - Top 8: 0.1% | Top 24: 8%
  • Malmo FF - Top 8: 0% | Top 24: 7%
  • FC Salzburg - Top 8: 0% | Top 24: 5%
  • Maccabi Tel-Aviv FC - Top 8: 0% | Top 24: 1%

