Gianni Infantino a oferit CM 2030 Marocului și CM 2034 Arabiei Saudite, aliații săi.

Ce continent și ce țară ar putea organiza Mondialul din 2038, pe această linie a favorurilor președintelui FIFA.

Membrii Consiliului FIFA văd însă alt loc pentru turneul final de peste 12 ani. O întoarcere după șapte decenii.

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Campionatul Mondial a intrat în linie dreaptă, în faza meciurilor eliminatorii, și ne gândim deja la viitoarele turnee finale.

Mondialul cu șase gazde și cel cu țintă sigură

Se știu gazdele următoarelor două competiții:

CM 2030. Maroc, Portugalia, Spania, cu deschidere de trei meciuri în America de Sud, câte un joc în Argentina, Paraguay și Uruguay.

CM 2034. Arabia Saudită.

A fost cadoul lui Gianni Infantino pentru Maroc și Arabia Saudită, doi mari aliați ai președintelui FIFA, susține The Times.

Infantino a scăpat de trei continente pentru a avea CM în Arabia Saudită

Care era ideea acestui plan: în 2030, ediția centenară, Infantino a nominalizat dintr-odată trei continente, Europa, Africa și America de Sud (i s-au oferit numai trei partide în amintirea primului Mondial, Uruguay 1930).

Astfel, a putut readuce turneul în Asia, zona arabă, deși în 2022 fusese organizat în Qatar.

Gianni Infantino va mai rămâne un mandat la președinția FIFA (2027-2031). Atunci ar putea decide țara-gazdă pentru CM 2038. Foto: Imago

S-a decis Arabia Saudită fără vot. Pur și simplu, pentru că a fost candidatură unică. FIFA a favorizat Riadul în această cursă cu un singur concurent.

Alt cadou al lui Infantino: înapoi în Statele Unite?

Cum Europa, Africa, America de Sud și Asia au fost trecute pe lista organizatoarelor, această linie ar readuce în discuție America de Nord (CONCACAF).

Nu doar CONCACAF, ci și Statele Unite ale Americii. Politicianul Andrew Giuliani, unul dintre oficialii importanți pentru CM 2026, fiului fostului primar al metropolei New York și apropiat al președintelui Donald Trump, a declarat: „Nu există țară mai potrivită”.

Vrea Mondialul înapoi după doar 12 ani, ca la modelul Golfului Persic 2022-2034.

Consiliul FIFA vrea Anglia-Marea Britanie după 72 de ani

Altă variantă prinde contur însă. Potrivit The Times, mai mulți membri ai Consiliului FIFA (din care face parte și Răzvan Burleanu, președintele FRF) se gândesc la Europa. Mai exact, la Marea Britanie.

Fanii englezi, înaintea finalei Euro 2021, Italia - Anglia 1-1, 3-2 la penaltyuri. Foto: Imago

Posibil, un proiect comun UK (Anglia-Scoția-Țara Galilor) - Irlanda, cum va fi la Euro 2028.

Ultima oară când Anglia a găzduit CM a fost în 1966, anul în care a cucerit și unicul său titlu mondial.

O finală (Anglia - RFG 4-2 după prelungiri) controversată: la golul lui Hurst, de 3-2, mingea nu a depășit linia porții cu toată circumferința după ce a lovit bara transversală.

Mingea șutată de Hurst l-a depășit pe goalkeeperul german Tilkowski, a lovit transversala și a căzut pe linia porții. Dar s-a considerat gol valabil. Foto: Imago

Acel meci s-a jucat tot pe Wembley, pe 30 iulie 1966. 72 de ani mai târziu, în 2038, finala CM s-ar putea disputa pe același Wembley.

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