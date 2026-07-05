Meciul decisiv nu se vede la TV! Unde poți vedea Muntenegru - România, partida care poate califica naționala în următorul tur pentru CM
România - Muntenegru. Foto: fotomontaj GOLAZO.ro / Facebook Federația Română de Baschet / Facebook Federația de Baschet din Muntenegru
Baschet

Meciul decisiv nu se vede la TV! Unde poți vedea Muntenegru - România, partida care poate califica naționala în următorul tur pentru CM

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 15:43
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 15:43
  • Naționala masculină de baschet a României joacă duminică, de la 21:30, în deplasare cu Muntenegru, ultimul meci din Grupa B a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2027.
  • Meciul va fi în direct pe Antena Play.
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Naționala pregătită de Mihai Silvășan vine după una dintre cele mai importante victorii din ultimii ani: 73-66 cu Grecia, rezultat care a redeschis lupta pentru calificare în Grupa B.

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Muntenegru - România, meci decisiv pentru Cupa Mondială din 2027

După cinci etape, „tricolorii” au două victorii și trei înfrângeri și sunt pe locul 4 în Grupa B, cu șapte puncte, la fel ca Portugalia, în timp ce Grecia și Muntenegru au câte trei victorii și două înfrângeri.

Primele trei clasate merg mai departe, iar România are nevoie de victorie în Muntenegru pentru a rămâne în cursă.

În tur, la Pitești Arena, Muntenegru s-a impus cu 80-75, după un meci echilibrat.

Este un meci foarte greu. Naționala României are nevoie de victorie pentru a merge mai departe. Preferăm să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pe teren, nu pe rezultatul acestui meci. Cred că este foarte important să avem mentalitatea potrivită să dăm maximum din ceea ce avem, să căutăm cea mai bună versiune a noastră. Mihai Silvășan, selecționerul României

Printre scenariile favorabile „tricolorilor”, România se califică dacă învinge Muntenegru, iar Grecia trece de Portugalia.

România mai poate merge mai departe și în cazul unei victorii la cel puțin 7 puncte diferență, dacă Portugalia se impune în Grecia.

Cupa Mondială de baschet din 2027 va avea loc în Qatar, între 27 august și 12 septembrie.

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