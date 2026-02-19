Concluziile întâlnirii Vassaras - Coman Ce a transmis FRF după ce președintele de la FC Argeș  a ascultat înregistrările cerute: „Oficialii au fost de acord” +5 foto
FRF. foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Concluziile întâlnirii Vassaras - Coman Ce a transmis FRF după ce președintele de la FC Argeș a ascultat înregistrările cerute: „Oficialii au fost de acord”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 15:58
  • Federația Română de Fotbal a emis un comunicat după întâlnirea dintre Dani Coman și Kyros Vassaras.

Președintele de la FC Argeș și șeful CCA s-au întâlnit, joi, la Casa Fotbalului, în scopul lămuririi situațiilor controversate din partidele FC Argeș - UTA Arad 0-1, respectiv Petrolul - FC Argeș 2-1.

CCA a fost reprezentată de președintele Vassaras și vicepreședintele Marcel Savaniu, iar argeșenii de președintele Daniel Coman, respectiv directorul sportiv Sorin Boiangiu, în timp ce oficialii de la UTA și Petrolul nu s-au prezentat.

A oprit Jocurile la arestare! BBC a întrerupt transmisiunea live a Olimpiadei pentru a anunța reținerea fostului prinț Andrew
Citește și
A oprit Jocurile la arestare! BBC a întrerupt transmisiunea live a Olimpiadei pentru a anunța reținerea fostului prinț Andrew
Citește mai mult
A oprit Jocurile la arestare! BBC a întrerupt transmisiunea live a Olimpiadei pentru a anunța reținerea fostului prinț Andrew

FRF: „Oficialii FC Argeș au fost de acord cu concluziile CCA”

În timp ce Dani Coman a susținut că a nu a fost convins în totalitate de explicațiile primite după ascultarea înregistrărilor, Federația a transmis următoarele:

„În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 39 al meciului ACS Campionii FC Argeș – UTA Arad, atunci când a existat o posibilă lovitură de pedeapsă neacordată, punctul de vedere al CCA a fost următorul:

  • Informația prezentată în solicitarea clubului ACS Campionii FC Argeș conform căreia arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video, se dovedește a fi eronată și falsă.
  • Arbitrul și-a comunicat decizia de a permite continuarea jocului către camera VAR, prin intermediul sistemului de comunicare (conform procedurilor standard de comunicare), iar VAR-ul, după revizuirea incidentului, a confirmat că faza a fost verificată și că meciul trebuie reluat corespunzător.
  • VAR a constatat că nu a existat o abatere clară și evidentă pe teren.
Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad

Galerie foto (5 imagini)

Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
+5 Foto
labels.photo-gallery

În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 86 al meciului Petrolul Ploiești – ACS Campionii FC Argeș (abatere inexistentă înainte ca mingea să intre în poarta echipei FC Petrolul), CCA a punctat următoarele:

  • Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat.
  • Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault.
  • Arbitrul, după reluarea jocului, a fluierat imediat, fără a-i da VAR posibilitatea de a verifica, revizui și interveni, dacă era necesar, deoarece fluierul arbitrului a dus la oprirea jocului înainte ca mingea să fi intrat în poartă.

În ambele situații, oficialii FC Argeș au fost de acord cu concluziile Comisiei Centrale a Arbitrilor”, se arată în comunicatul publicat pe frf.ro.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

În plus, oficialii CCA au avut întrebări legate de partea din comunicatul lui FC Argeș în care se făcea referire la mesajele primite din partea altor cluburi, legate de influențarea rezultatelor:

„De asemenea, în cadrul întâlnirii, reprezentanții CCA le-au solicitat celor de FC Argeș să precizeze dacă afirmația din comunicatul oficial: «În ultimele zile, am primit numeroase mesaje de solidaritate din partea reprezentanților altor cluburi din Superligă, care confirmă că vicierea rezultatelor a devenit un fenomen sistemic, nu o excepție» face referire la arbitri și, dacă da, să îi numească pe cei în cauză.

Oficialii FC Argeș au precizat că vor ca împreună cu celelalte cluburi din competiție să lupte împotriva trucării de meciuri și că nu au cunoștință de vreun arbitru să fie implicat în astfel de practici”, a mai transmis FRF.

Citește și

Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?
Superliga
15:34
Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?
Citește mai mult
Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”
Superliga
15:23
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”
Citește mai mult
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
FRF Dani Coman CCA fc arges Kyros Vassaras
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
11:41
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
„Regulile ATP sunt de rahat!”  FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
11:35
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share