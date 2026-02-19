Concluziile întâlnirii Vassaras - Coman Ce a transmis FRF după ce președintele de la FC Argeș a ascultat înregistrările cerute: „Oficialii au fost de acord”

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat după întâlnirea dintre Dani Coman și Kyros Vassaras.

Președintele de la FC Argeș și șeful CCA s-au întâlnit, joi, la Casa Fotbalului, în scopul lămuririi situațiilor controversate din partidele FC Argeș - UTA Arad 0-1, respectiv Petrolul - FC Argeș 2-1.

CCA a fost reprezentată de președintele Vassaras și vicepreședintele Marcel Savaniu, iar argeșenii de președintele Daniel Coman, respectiv directorul sportiv Sorin Boiangiu, în timp ce oficialii de la UTA și Petrolul nu s-au prezentat.

FRF: „Oficialii FC Argeș au fost de acord cu concluziile CCA”

În timp ce Dani Coman a susținut că a nu a fost convins în totalitate de explicațiile primite după ascultarea înregistrărilor, Federația a transmis următoarele:

„În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 39 al meciului ACS Campionii FC Argeș – UTA Arad, atunci când a existat o posibilă lovitură de pedeapsă neacordată, punctul de vedere al CCA a fost următorul:

Informația prezentată în solicitarea clubului ACS Campionii FC Argeș conform căreia arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video, se dovedește a fi eronată și falsă.

Arbitrul și-a comunicat decizia de a permite continuarea jocului către camera VAR, prin intermediul sistemului de comunicare (conform procedurilor standard de comunicare), iar VAR-ul, după revizuirea incidentului, a confirmat că faza a fost verificată și că meciul trebuie reluat corespunzător.

VAR a constatat că nu a existat o abatere clară și evidentă pe teren.

În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 86 al meciului Petrolul Ploiești – ACS Campionii FC Argeș (abatere inexistentă înainte ca mingea să intre în poarta echipei FC Petrolul), CCA a punctat următoarele:

Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat.

Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault.

Arbitrul, după reluarea jocului, a fluierat imediat, fără a-i da VAR posibilitatea de a verifica, revizui și interveni, dacă era necesar, deoarece fluierul arbitrului a dus la oprirea jocului înainte ca mingea să fi intrat în poartă.

În ambele situații, oficialii FC Argeș au fost de acord cu concluziile Comisiei Centrale a Arbitrilor”, se arată în comunicatul publicat pe frf.ro.

În plus, oficialii CCA au avut întrebări legate de partea din comunicatul lui FC Argeș în care se făcea referire la mesajele primite din partea altor cluburi, legate de influențarea rezultatelor:

„De asemenea, în cadrul întâlnirii, reprezentanții CCA le-au solicitat celor de FC Argeș să precizeze dacă afirmația din comunicatul oficial: «În ultimele zile, am primit numeroase mesaje de solidaritate din partea reprezentanților altor cluburi din Superligă, care confirmă că vicierea rezultatelor a devenit un fenomen sistemic, nu o excepție» face referire la arbitri și, dacă da, să îi numească pe cei în cauză.

Oficialii FC Argeș au precizat că vor ca împreună cu celelalte cluburi din competiție să lupte împotriva trucării de meciuri și că nu au cunoștință de vreun arbitru să fie implicat în astfel de practici”, a mai transmis FRF.

