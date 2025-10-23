Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul

Un incident violent a avut loc în cadrul unui turneu U14 la polo desfășurat în România.

desfășurat în România. Implicați: Maxim Crișan, antrenor secund la Corona Brașov, și arbitrul Adrian Cîmpeanu. Tehnicianul s-a ales cu o sancțiune severă din partea federației.

Evenimentul cu pricina s-a petrecut în timpul partidei AMEFA Arad – Corona Brașov (10-8), care s-a disputat pe 12 octombrie. Meciul a contat pentru un turneu de calificare la campionatul național U14 de polo, scrie gsp.ro.

Incidente violente în timpul unui meci de polo U14

Maxim Crișan, antrenor secund la Corona, și arbitrul Adrian Cîmpeanu au fost la un pas de bătaie.

Tehnicianul s-a enervat din cauza deciziilor luate de oficialul partidei. Mai mult, Crișan l-a acuzat pe Cîmpeanu și că i-a înjurat fiul.

„Dacă-ți dau o dată, te c... pe tine! Băga-mi-aș p.... în mă-ta! Cristoșii mă-tii! Băi, l...ule! Vezi că ești obraznic rău de tot”, au sunat amenințările violente ale lui Maxim Crișan, potrivit sursei citate anterior.

10 etape de suspendare și 2.000 lei amendă pentru Maxim Crișan

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Polo l-a sancționat pe Maxim Crișan cu o suspendare de 10 etape și o sancțiune de 2.000 de lei.

Totodată, antrenorul secund de la Corona Brașov a depus un memoriu cu privire la arbitrajul din timpul partidei, acesta fiind trimis spre analiză la Colegiul de specialitate al FRP.

Maxim Crișan se apără: „Oradea s-a retras tot din cauza arbitrilor”

Într-o declarație pentru gsp.ro, tehnicianul Maxim Crișan a încercat să-și justifice comportamentul.

„Regret gesturile respective și m-am lăsat provocat de acest arbitru, care l-a înjurat pe fiul meu. E vorba însă, la modul general, despre foarte slaba pregătire a arbitrilor prezenți la respectivul turneu, unde au creat o mulțime de tensiuni, inclusiv între copii.

De exemplu, echipa din Oradea s-a retras pur și simplu din competiție, după ce un poloist a fost lovit cu pumnul în față în apă.

De asemenea, cu Aradul, un sportiv de la noi a primit un pumn în gât, o lovitură foarte tare, astfel încât a fost nevoie să fie ajutat de colegi să iasă din apă. Au intervenit medicii cu masca de oxigen .

Domnul Cîmpeanu este și arbitru, și antrenor la Partizan Tg. Mureș. E o dublă postură care nu mai poate continua în poloul românesc, fiindcă mai sunt și alte cazuri similare.

Am vrea să vedem și noi regulamentul Comisiei de Arbitri și să constatăm că și acești indivizi care-și bat joc de copii primesc sancțiuni pe măsură, tot de 10 etape, de șase luni.

Și aș mai fi curios cum a putut domnul Cîmpeanu să factureze la Tg. Mureș prestările de servicii ca arbitru și cum motivează greșelile din foaia de joc, unde a trecut alt eliminat decât cel real!” a declarat Crișan.

Adrian Cîmpeanu: „Suntem obișnuiți în polo cu reacțiile domnului Crișan”

La rândul său, arbitrul agresat a oferit și el o reacție:

„Nu e nici prima, nici ultima dată când se întâmplă astfel de evenimente în polo. Iar domnul Crișan a mai avut și alte reacții identice în trecut. Toți din acest sport suntem obișnuiți cu reacțiile dânsului, dar nu e OK. Ar trebui să existe mai mult respect reciproc.

Adrian Cîmpeanu (dreapta)/ Foto: Facebook/partizantgmures

Nervii au fost întinși la maximum la turneul de la Tg. Mureș, unde domnul Crișan a mai primit un cartonaș roșu, chiar în prima partidă de acolo.

Eu i-am atenționat și pe tată, și pe fiu să nu mai protesteze, ei au susținut că am înjurat, ceea ce nu e adevărat. Și de aici s-a declanșat întreg scandalul.

Eu primesc delegări doar la meciuri din alta categorie de vârstă decât cea la care pregătesc copiii”, a declarat Cîmpeanu pentru sursa citată.

Am văzut mai multe filmări cu incidentul și, la ce s-a întâmplat acolo, sancțiunea de zece etape pentru Maxim Crișan mi se pare prea blândă. Dacă eram în Comisia de Disciplină, militam pentru scoaterea din activitatea sportivă pentru șase luni. Au fost antrenori care au primit o astfel de pedeapsă pentru culpe mai mici decât ce s-a petrecut la Tg. Mureș. Comportamentele agresive și violente nu au ce căuta pe marginea bazinului. Sorin Șeuleanu, președinte la Partizan și vicepreședinte al federației

