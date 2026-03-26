Ponturi pariuri XBets.ro Turcia – România în barajul CM 2026

De la ora 19:00, pe Tupras Stadium din Istanbul, România joacă cu Turcia în semifinalele Play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026 care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.

Semifinala se dispută într-o singură manșă, câștigătoarea urmând să joace în finală împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Deși putem spune că am avut noroc la configurarea traseului spre Mondial, echipa Turciei este un adversar foarte puternic, care are în componență fotbaliști care activează la echipe de top ale Europei, dar și un antrenor care a implementat echipei disciplina și rigorile fotbalului italian.

Turcia vs România în barajul pentru Mondialul din America de Nord

Turcia a terminat pe locul al 2-lea Grupa E de calificare din care au mai făcut parte Spania, câștigătoarea grupei, Georgia și Bulgaria. Fotbaliștii turci au învins cele două echipe mai slab cotate, au fost zdrobiți cu 6-0 de Spania pe propriul teren și au remizat cu aceasta în deplasare, în ultimul meci al grupei.

România a terminat pe locul al 3-lea în Grupa H, în spatele Austriei și Bosniei. Cipru și San Marino au fost celelalte două echipe din grupa de calificare. Tricolorii au câștigat 4 meciuri, 5-1 și 7-1 cu San Marino, 1-0 cu Austria și 2-0 cu Cipru, au remizat cu Cipru în deplasare, scor 2-2, și au pierdut cu 0-1 și 1-3 cu Bosnia și cu 1-2 în Austria. Echipa noastră este prezentă în Play-off pentru că a câștigat grupa din Nations League.

România și Turcia s-a mai întâlnit de 11 ori. Tricolorii au câștigat 7 meciuri, iar adversarii de astăzi 4. Au trecut 9 ani de la ultimul meci direct când România a câștigat cu 2-0 amicalul disputat la Cluj Napoca. Deși conducem la meciuri directe, astăzi Turcia este mare favorită, având o generație de fotbaliști foarte talentați.

Echipa probabilă Turcia: Cakir – Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu – Bariș, Ismail, Orkun, Chalhanoglu – Yildiz și Guler. Antrenor: Vicenzo Montela.

Echipa probabilă România: Ionuț Radu – Andrei Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea. Antrenor: Mircea Lucescu.

Cote pariuri Turcia vs România

O parte dintre titularii Turciei joacă la echipe de top ale Europei și, din nefericire pentru noi, toți activează în compartimentul ofensiv. Arda Guler a impresionat în acest sezon la Real Madrid unde joacă constant și a reușit un gol de la circa 70 de metri. Kenan Yildiz este titular incontestabil la Juventus, iar Calhanoglu este om de bază la Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, lider în Serie A. Nu în ultimul rând, Bariș Yilmaz a demonstrat calități extraordinare în meciurile cu Galatasaray din Champions League.

România are doar 3 jucători care s-au impus în fotbalul mare. Portarul Ionuț Radu apără extraordinar pentru Celta Vigo, iar Andrei Rațiu impresionează la Rayo Vallecano. Celălalt jucător care s-a impus este Radu Drăgușin, dar și el are un statut incert la Tottenham. Vom ataca Turcia cu Man și Bîrligea, ajutați de doi fotbaliști care activează la echipe de pluton în Turcia, Hagi și Mihăilă.

Nu este de mirare că Turcia este favorită să joace finala pentru Mondial, cu atât mai mult cu cât joacă și pe teren propriu. Cotele afișate de cele mai bune case de pariuri România îi creditează pe turci cu cota 1.40 să câștige, în timp ce România primește cota 7.40. Pentru un rezultat de egalitate după 90 de minute de joc este afișată cota 4.90.

Ponturi pariuri Turcia vs România baraj CM

Forța de atac a turcilor este evidentă doar din simpla enumerare a fotbaliștilor distribuiți pe pozițiile ofensive. Chiar dacă nu impresionează ca nume, România a marcat în 7 din cele 8 meciuri jucate în preliminarii. Doar în meciul debut nu au reușit fotbaliștii noștri să înscrie, deși au dominat copios Bosnia și Herțegovina în anumite momente.

Ne place sau nu, Turcia este marea favorită a acestui meci.

