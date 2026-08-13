„Poate mă învață să înot” Ilie Năstase și Nadia Comăneci, reacții savuroase după aurul cucerit de David Popovici: „M-am întâlnit cu el”

Ilie Năstase (80 de ani) și Nadia Comăneci (64 de ani) au reacționat după aurul cucerit de David Popovici (21 de ani) în finala probei de 100 m liber de la Campionatele Europene de Natație.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru tânărul înotător român, a fost a treia medalie de aur consecutivă cucerită la Europenele de natație în proba „regină”, după cele de la edițiile din 2022 și 2024.

Ilie Năstase, despre performanța lui David Popovici: „ M-am întâlnit cu el. Poate mă învață să înot”

„Nasty” l-a felicitat pe Popovici și consideră că David are toate atuurile pentru a rămâne în istoria sportului românesc.

„Îl felicit și era normal să ia aurul, nu? Chiar dacă au revenit rușii. E foarte bine că mai avem sportivi de calibrul ăsta. Este încă tânăr și are timp să facă performanțe și mai mari.

M-am întâlnit o dată cu el. Poate mă învață să înot, că nu știu. El are încredere mare acum și trebuie să meargă mai departe și peste ani poate se va vorbi și de el în afară cum se vorbește de Nadia, Hagi, Halep sau Ilie Năstase.

Mie însă nu îmi place să fac comparații și fiecare perioadă a avut campionii ei. Nu avem dreptul să facem comparații. El are valoare mare și cred că va rămâne cu capul pe umeri.

Timpul e de partea lui. Vreau să îl felicit încă o dată și să îi dea bătaie înainte! Mă bucur pentru el și să îl vedem și la Campionatele Mondiale”, a declarat Ilie Năstase, citat de fanatik.ro.

Nadia Comăneci: „Este un campion care inspiră o generaţie întreagă”

Performanța lui David Popovici nu a trecut neobservată nici de Nadia Comăneci. Legenda gimnasticii românești a a remarcat evoluția constantă a acestuia și consideră că rezultatele sale sunt rezultatul talentului, disciplinei și maturității.

„Performanţa lui David Popovici este extraordinară. Ca sportiv, ştiu cât de greu este să ajungi în vârf şi, mai ales, să rămâi acolo. David continuă să confirme prin talent, disciplină şi maturitate.

Mă bucur enorm pentru el şi pentru România. Este un campion care inspiră o generaţie întreagă”, a declarat Nadia Comăneci, citată de orangesport.ro.

David Popovici, în semifinale la proba de 200m liber

Sportivul român și-a câștigat seria pe ultimii metri și a obținut un timp de 1:46.06, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.

David va înota în prima semifinală, de la 19:41, pe culoarul 5.

Eric Andrieș, celălalt român implicat în competiție, a obținut un timp de 1:49.27 și s-a clasat pe locul 49.

Sportivii calificați în semifinale la 200 de metri liber:

Christian Giefing - 1:44.96 James Guy - 1:45.40 Sauveur Cristofini - 1:45.93 David Popovici - 1:46.06 Lucas Henveaux - 1:46.10 Lukas Martens - 1:46.12 Tomas Navikonis - 1:46.22 Jack McMillan - 1:46.36 Kamil Sieradzki - 1:46.39 Ivan Girev - 1:46.43 Jarno Baschnitt - 1:46.45 Roman Fuchs - 1:46.83 Robin Hanson - 1:46.84 Danas Rapsys - 1:46.94 Antonio Djakovic - 1:47.07 Carlos D'Ambrosio - 1:47.16

Programul probei de 200 de metri liber:

13 august - serii, de la 10:30

13 august – semifinale, de la 19:41 și 19:45

14 august – finala, de la 19:36

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport