Voyo, anunț despre Premier League Șeful Pro TV dezvăluie ce a produs cel mai puternic campionat din lume pe platforma de streaming

Achiziționarea drepturilor de difuzare pentru Premier League s-a dovedit a fi cea mai importantă investiție pentru platforma de streaming Voyo în ultimul an.

Consecințele deciziei, mai jos.

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Voyo are, printre altele, campionatele din Anglia și Franța și din vara lui 2027 va avea și Europa și Conference League.

Premier League a dublat numărul de abonați Voyo

Florin Alexandrescu, Chief Business Officer Pro TV, a declarat că interesul pentru campionatul Angliei a contribuit decisiv la creșterea platformei Voyo.

„Premier League a fost, în ultimul an, principalul motor de creștere al numărului de abonați, număr care este aproape dublu comparativ cu 1 iulie 2025.

Spectacolul din cel mai puternic campionat de fotbal din lume a fost vizionat, de-a lungul anului, de peste un milion de români”, a spus Alexandrescu într-un interviu acordat revistei Forbes România și citat de paginademedia.ro.

5,99 € pe lună e prețul abonamentului Voyo

Impactul nu s-a limitat doar la creșterea bazei de utilizatori, ci s-a reflectat și în zona comercială:

„Premier League nu a adus doar abonați noi pentru Voyo, ci a creat și un inventar premium pentru publicitate, foarte atractiv pentru partenerii noștri comerciali.

Putem deja vorbi despre un ecosistem în zona de premium sport, care va crește accelerat în următorul an.

Voyo a început să fie planificat de tot mai mulți clienți ca un canal media în sine. În luna mai, numărul de parteneri care au cumpărat publicitate în Voyo a depășit borna de 50”.

Popularitatea VOYO a crescut după cumpărarea drepturilor Premier League

Platforma digitală VOYO a fost lansată în 2011. Compania CME, din Cehia, cea care deține Pro TV, a dorit să crească popularitatea platformei care, în urmă cu doi ani, atingea numai 100.000 de abonați.

Conducătorii au decis să urmeze rețeta pe care au folosit-o în Cehia: difuzarea competițiilor sportive.

Prima mutare de impact în mediul digital a fost transmiterea Premier League. Reprezentanții Pro TV s-au angajat să achite 10 milioane de euro pe sezon pentru următoarele trei stagiuni.

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