Comisia de Disciplină și Etică a FRF l-a sancționat pe oficialul de la ACS Barcău Hanna Nușfalău care și-a agresat propriul jucător la finalul barajului de promovare în Liga 3, disputat împotriva celor de la AFCS Talna Orașu Nou.

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Robert Goie, team managerul celor de la ACS Barcău Hanna Nușfalău, a fost sancționat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF după incidentele petrecute la finalul barajului de promovare în Liga 3 cu AFCS Talna Orașu Nou.

Verdictul FRF: o lună de suspendare pentru oficialul agresiv

Oficialul a primit o suspendare de o lună și o penalitate sportivă de 2.200 de lei.

Pedeapsa vine la aproape două săptămâni după gestul reprobabil comis de oficialul formației sălăjene.

Scandalul a avut loc pe 27 iunie, imediat după returul barajului dintre ACS Barcău Hanna Nușfalău și AFCS Talna Orașu Nou.

Și-a ieșit din fire după ratarea promovării

Campioana Sălajului a ratat promovarea în Liga 3 după ce a fost învinsă cu 5-3 pe teren propriu. În tur, disputat pe 20 iunie, ACS Barcău câștigase cu 4-3, iar formația din Satu Mare s-a impus la general cu 8-7 și a obținut promovarea.

La finalul partidei, team managerul celor de la ACS Barcău Hanna Nușfalău, Robert Goie, și-a ieșit din fire și s-a îndreptat către propriul jucător, Darius Marina, căruia i-a reproșat ratarea unei ocazii importante din minutele de prelungire.

L-a bruscat pe propriul jucător

Incidentul s-a petrecut în fața a aproximativ 800 de spectatori și a fost susprins de camerele de luat vederi.

Robert Goie l-a prins de tricou, l-a ridicat și a continuat să țipe la fotbalist. Acesta a rămas nemișcat, iar după câteva momente și-a scos tricoul și l-a aruncat pe gazon, îndreptându-se spre vestiare.

Oficialul clubului a încercat să revină către jucător, însă a fost oprit de arbitru și de unul dintre fotbaliștii aflați în apropiere.

Robert Goie și-a cerut ulterior scuze

La două zile după incidente, Robert Goie a transmis un mesaj public în care și-a cerut scuze jucătorului Darius Marina și familiei acestuia, afirmând că regretă gestul făcut și anunțând, totodată, că se retrage din fotbalul județean.

„La finalul partidei de baraj dintre Barcău Hanna Nușfalău și Talna Orașu Nou am avut un gest regretabil față de jucătorul Darius Marina, gest pe care îl condamn și pe care îl regret sincer!

Deși mi-am cerut scuze imediat după încheierea jocului, atât lui Darius, cât și părinților săi, consider că este firesc să îmi exprim regretul și în mod public.

Îmi cer scuze lui Darius Marina, familiei sale, colegilor lui, precum și tuturor celor care au fost martori la acel moment.

Un astfel de gest nu mă caracterizează și nu ar fi trebuit să se întâmple”, a precizat oficialul suspendat de FRF publicației locale Graiul Sălajului.

După meci au apărut acuzații de blat: 12.000 de euro să piardă

Scandalul nu s-a oprit odată cu incidentele de pe teren. După meci Balazs Dombrady, portarul celor de la AFCS Talna Orașu Nou, echipa promovată în Liga 3, a lansat acuzații potrivit cărora ar fi existat o înțelegere privind deznodământul dublei de baraj. Care nu s-a concretizat însă.

Goalkeeperul, rezervă în retur, a afirmat că în jurul echipei s-ar fi discutat despre o presupusă sumă de 12.000 de euro și a susținut că, în timpul manșei secunde, de pe banca tehnică s-ar fi strigat către portar să lase mingea să intre în poartă.

„Noi am aflat că s-ar fi luat 12.000 de euro de la Nușfalău. După meci, Marian Urs a auzit vorbind primarul: «Ce facem, de unde le dăm ăstora 600 de milioane (n.r. de lei vechi) înapoi?». Nu știu dacă i-au luat, așa se zvonește”, a spus jucătorul, conform fanatik.ro.

Totuși, Dombrady a precizat că nu are cunoștință directă despre existența unei astfel de înțelegeri.

Conducerea celor de la AFCS Talna Orașu Nou a respins categoric acuzațiile. Atât primarul Mailat Gavril, cât și oficialul clubului, Csaba Fedorca, au respins acuzațiile de blat și au transmis că îl va acționa în instanță pe portarul Dombrady.

Până în prezent, FRF nu a anunțat deschiderea unei proceduri disciplinare privind acuzațiile de blat.

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