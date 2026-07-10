Drăgușin vs. Real Madrid Fundașul român va evolua cu Fiorentina împotriva echipei lui Mourinho: când și unde are loc partida

Real Madrid a anunțat că va disputa un amical vara aceasta împotriva italienilor de la Fiorentina

Formația viola l-a transferat recent pe internaționalul român Radu Drăgușin, 24 de ani

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jose Mourinho a apărut azi în primele imagini ca antrenor al lui Real Madrid, în tricoul cu emblema clubului, alături de stafful său.

Madridul a anunțat joi și un nou meci amical: cu Fiorentina, pe 1 august, de la ora României 19:00.

Partida va avea loc pe Wörthersee Stadion din Klagenfurt, Austria, arenă cu o capacitate de 30.000 de locuri.

Radu Drăgușin este noul jucător al echipei antrenate de Fabio Grosso: împrumut de 1,5 milioane de la Tottenham, cu obligație de cumpărare pentru 17,5 milioane.

Jose Mourinho începe al doilea mandat la Real Madrid

Mourinho a început deja să evalueze lotul pe care îl are la dispoziție și să poarte primele discuții cu jucătorii.

La reunirea echipei din 13 iulie vor fi prezenți, printre alții, Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Gonzalo García și Franco Mastantuono, alături de fotbaliștii aflați în recuperare după accidentări, Éder Militão, Rodrygo și Ferland Mendy.

Presezon diferit pentru Real Madrid

Real Madrid va avea un program de pregătire atipic în această vară.

Potrivit presei spaniole, clubul a stabilit disputarea a patru meciuri amicale, profitând de faptul că prima etapă din noul sezon de La Liga va fi amânată pentru madrileni și Real Sociedad, din cauza prezenței jucătorilor la Mondial, pentru ca aceștia să aibă suficient timp de odihnă.

Astfel, echipa lui Mourinho va debuta în campionat abia pe 23 august, în deplasare cu Espanyol.

Până atunci, Real Madrid va disputa Trofeul Teresa Herrera, pe terenul lui Deportivo la Coruna, meciul amical din Austria, cu Fiorentina, programat pe 1 august, precum și alte două partide de verificare înaintea debutului oficial în noul sezon.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport