E mai bine fără țările-gazdă  Biletele pentru CM 2026 s-au ieftinit după ce Mexic, SUA și Canada au fost eliminate
Foto: Imago și AI. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

E mai bine fără țările-gazdă Biletele pentru CM 2026 s-au ieftinit după ce Mexic, SUA și Canada au fost eliminate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 12:13
  • Prețurile biletelor pentru meciurile din sferturile de finală ale CM 2026 au scăzut considerabil după ce gazdele turneului final au fost eliminate din competiție.
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SUA, Mexic și Canada, cele trei țări-gazdă la Campionatul Mondial de anul acesta, au fost eliminate în optimi, lucru care s-a dovedit a fi în beneficiul suporterilor.

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Prețurile biletelor pentru meciurile de la CM 2026 au scăzut

După eliminările suferite de SUA, Mexic și Canada în optimi, prețurile tichetelor pentru partidele din sferturi au scăzut considerabil.

Este o veste bună pentru suporteri, care au trebuit să scoată din buzunar mii de dolari pentru a putea fi prezenți în tribune la CM 2026.

Astfel, pentru meciul Spania - Belgia (2-1, din sferturi), prețurile biletelor au scăzut cu 65%, potrivit TickPick, o platformă de revânzare a biletelor.

Înainte ca SUA să fie eliminată în optimi de Belgia (1-4), cel mai ieftin bilet pentru meciul din sferturi costa în jur de 3.200 de dolari. După ce americanii au părăsit competiția, un bilet pentru Spania - Belgia a ajuns să coste 1.100 de dolari.

O situație asemănătoare a fost și în cazul Mexicului. Înfrângerea suferită în fața Angliei (2-3) a dus la o scădere a prețurilor de 45% pentru meciul din sferturi: de la 4.000 la 2.000 de dolari.

„Prețurile biletelor pentru sferturile de finală au fost stabilite pornind de la așteptarea că atât Mexicul, cât și Statele Unite se vor califica.

Când au fost eliminate în zile consecutive, în optimile de finală, cererea pentru meciurile din sferturi în care ar fi trebuit să joace a scăzut imediat și semnificativ”, a declarat Brett Goldberg, cofondator și co-CEO al TickPick, citat de edition.cnn.com.

Brooks Schaden, un alt oficial al companiei, a precizat că zilele în care evoluau Mexic și SUA aduceau încasări foarte mari. După eliminarea naționalelor-gazdă, activitatea în zilele cu meciuri la CM 2026 va scădea cu aproximativ 50%.

Potrivit acestuia, naționala Mexicului atrăgea chiar mai mulți clienți decât reprezentativa SUA, iar suporterii mexicani petreceau mai mult timp în localuri și cheltuiau mai mulți bani.

„Sincer, prețul nu conta pentru ei”, a spus Brooks Schaden.

Vânzările de bere au crescut

În ultimele patru săptămâni, de la începerea turneului final, vânzările de bere în baruri și restaurante au crescut cu 6,4%, potrivit Beer Institute.

În orașele care au găzduit meciuri ale Campionatului Mondial, vânzările au fost cu 14% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În Massachusetts, unde suporterii Scoției au golit stocurile de bere din Boston luna trecută, s-a înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor, de 23%. Au urmat New York, cu 19%, și California, cu 14%.

„Parcursul echipei Statelor Unite a contribuit la creșterea entuziasmului, însă datele arată că acest turneu este mai mare decât orice echipă.

Ne așteptăm ca acest impuls să continue până la finală, iar fanii să aleagă în continuare să se adune și să bea o bere în timpul meciurilor”, a precizat Andrew Heritage, economist-șef al Beer Institute.

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