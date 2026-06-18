Americanii au rămas fără bere Fanii scoțieni  au golit barurile din Boston: „Ne-au secat! Nu am mai văzut așa ceva”

Fanii Scoției prezenți în SUA pentru CM 2026 au lăsat mai multe localuri din Boston fără bere.

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Suporterii scoțieni, cunoscuți drept „Tartan Army”, au ajuns în număr mare la Boston pentru primul meci disputat de selecționata lor la Campionatul Mondial după 28 de ani.

Fanii scoțieni au golit barurile din Boston după victoria cu Haiti: „Nu am mai văzut așa ceva”

Unul dintre cele mai aglomerate localuri a fost Samuel Adams Downtown Boston Taproom, unde sunt disponibile 20 de tipuri de bere la draft, conform people.com.

Între ziua de joi, 11 iunie, prima a Mondialului, și duminică, 14 iunie, când a avut loc meciul cu Haiti (1-0), fanii scoțieni au băut de patru ori mai mult Boston Lager decât se vinde, în mod normal, într-un weekend aglomerat, cum este cel de 4 iulie, Ziua Independenței Statelor Unite.

Cererea a fost atât de mare încât barul a rămas fără Boston Lager și a avut nevoie de o livrare de urgență sâmbătă dimineață.

3.000 de halbe a vândut localul în cele patru zile, iar angajații au strâns luni, 15 iunie, 70 de butoaie goale

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus un angajat al Sam Adams Boston Taproom.

Nu a fost singurul local pus la încercare. White Bull Tavern a rămas, de asemenea, fără mai multe sortimente de bere.

Un angajat a spus că barul a rămas „aproape fără tot”, dar i-a lăudat pe suporteri: „Fanii au fost incredibili. Sunt grozavi: se distrează, beau, petrec, se simt excelent”.

Hennessy’s Bar, un local din centrul Bostonului, a transmis pentru The Boston Globe că a avut vânzări de trei ori mai mari decât de St. Patrick’s Day și că a rămas complet fără bere duminică seară.

„Suntem aici de peste 30 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus Noelle Somers, directorul operațional al Hennessy’s, conform nbc.com.

Boston Globe a scris că mai multe localuri au rămas fără beri populare, inclusiv Corona, Budweiser, Coors, cidru, seltzer și Tennent’s Lager, una dintre cele mai cunoscute beri scoțiene.

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