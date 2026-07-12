Tragedie în Portugalia Un fost jucător al echipei Benfica a murit într-un accident rutier. Avea 43 de ani
Manu (Foto: IMAGO)
Campionate

Tragedie în Portugalia Un fost jucător al echipei Benfica a murit într-un accident rutier. Avea 43 de ani

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 11:18
  • Manu, fost fotbalist la Benfica, a murit la vârsta de 43 de ani, într-un accident rutier în zona Sobral (Portugalia).
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Manu și-a început cariera la Vitoria Seutbal și a debutat la seniori la Alverca. A evoluat pentru Benfica în sezonul 2006/07, unul în care a bifat și nouă minute în meciul cu Copenhaga (0-0) din grupele Ligii Campionilor.

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Manu a murit la 43 de ani

Manu a jucat 130 de meciuri în prima ligă a Portugaliei și și-a încheiat cariera în sezonul 2018/19, scrie record.pt.

„FC Alverca își exprimă profunda tristețe cu privire la decesul lui Manu, fost jucător al echipei, adresând cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul vieții și carierei.

Emanuel Jesus Bonfim Evaristo a reprezentat FC Alverca timp de două sezoane și jumătate, după ce și-a petrecut ultimul an de formare în cadrul echipelor de tineret ale clubului.

În Ribatejo a făcut primii pași ca senior, acest parcurs fiind o dovadă a legăturii pe care a construit-o cu emblema noastră pe piept, întotdeauna cu cea mai mare dedicație, profesionalism și devotament.

În acest moment de profundă tristețe, FC Alverca îi aduce un omagiu lui Manu, amintindu-și cu recunoștință contribuția sa, și adresează familiei și prietenilor săi cele mai sincere condoleanțe.

Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre, Manu”, a fost mesajul postat de clubul portughez.

Benfica își exprimă profunda tristețe cu privire la decesul lui Manu, fost jucător al clubului. Manu a reprezentat Benfica cu devotament și mândrie în sezonul 2006/07, în care a disputat 17 meciuri. În acest moment de durere, Benfica adresează familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut cele mai sincere condoleanțe. Benfica Lisabona

Cariera lui Manu în cifre

De-a lungul carierei, Manu a jucat pentru echipe din Portugalia, Italia, Grecia, Polonia, China și Cipru.

  • Maritimo - 60 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive
  • Legia Varșovia - 46 meciuri, 5 goluri, 8 pase decisive
  • Alverca - 34 meciuri, 3 goluri
  • CF Estrela - 31 meciuri, 7 goluri, 1 assist
  • Ermis Aradippou - 25 meciuri, 4 goluri
  • AEK Atena - 20 meciuri, 1 assist
  • Benfica - 17 meciuri, 3 pase decisive
  • Carpenedolo - 14 meciuri, 2 goluri
  • Vitoria Setubal - 13 meciuri
  • Modena - 8 meciuri, 1 gol
  • Beijing Guoan - 7 meciuri, 1 gol.
2 trofee
a câștigat Manu de-a lungul carierei: Cupa Poloniei în sezoanele 2010/11 și 2011/12, cu Legia Varșovia

A mai trecut pe la Lourinhanense, Vilafranquense și Pafos.

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