Fotbalul, periculos pentru Angelescu FOTO. Președintele lui Rapid a apărut „avariat” la ultimul meci. Ce a pățit

Victor Angelescu (41 de ani) a avut o nouă apariție surprinzătoare la partida cu U Craiova, scor 0-0, ultima a acestui sezon pentru giuleșteni.

Președintele Rapidului a purtat în permanență o pereche de ochelari de soare, la duelul care a încheiat o stagiune complet ratată a echipei.

Victor Angelescu s-a accidentat din nou la fotbal

Rapid a remizat în ultima etapă cu formația campioană, scor 0-0, într-un meci fără miză, însă oficialul clubului a atras din nou atenția, după ce a apărut cu ochelari de soare, pe tot parcursul partidei.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Angelescu a mascat o vânătaie cu care s-a ales în urma unei lovituri primite la un joc de fotbal, alături de prieteni.

Victor Angelescu, la meciul Rapid - U Craiova (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Angelescu nu este la prima întâmplare de acest fel. La începutul sezonului, înainte de Rapid - FCSB, acesta a apărut la stadion cu mâna în ghips.

„Am jucat fotbal, asta s-a întâmplat, m-am accidentat, asta este. Ca la fotbal. Mi-am prins mâna singur la o alunecare şi m-am accidentat”, declara atunci Victor Angelescu.

Rapid a terminat pe locul 5 în play-off-ul Ligii 1, cu 34 de puncte, și nu va evolua în sezonul următor al cupelor europene. Constantin Gâlcă a plecat, iar noul antrenor al echipei va fi Daniel Pancu.

