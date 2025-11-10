Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Laurențiu Reghecampf (foto: IMAGO)
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 10.11.2025, ora 08:56
Actualizat: 10.11.2025, ora 08:56
  • FIFA a decis că Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a fost concediat abuziv de Esperance Sportive de Tunis și a obligat clubul să-i plătească salariile rămase până la finalul contractului.

Laurențiu Reghecampf a câștigat la FIFA litigiul cu clubul Esperance Sportive de Tunis. Forul mondial a decis că echipa tunisiană a reziliat fără justă cauză contractul cu tehnicianul român și a obligat-o să-i plătească antrenorului român peste 470.000 de euro.

FIFA a decis: Laurențiu Reghecampf are de primit 470.000 de euro de la Esperance Tunis

Reghecampf a semnat cu Esperance pe 5 noiembrie 2024, un contract valabil până în 30 iunie 2026. Potrivit documentelor oficiale analizate de FIFA, antrenorul urma să încaseze 35.000 de euro net pe lună, plus o serie de bonusuri pentru victorii și trofee interne sau continentale:

  • 2.000 de euro pentru fiecare meci oficial câștigat
  • 35.000 de euro (un salariu lunar) pentru câștigarea Cupei Tunisiei sau a Cupei Arabe
  • 70.000 de euro (două salarii lunare) pentru câștigarea Ligii Campionilor CAF
  • 35.000 de euro (un salariu lunar) pentru titlul de campion național.

Pe lângă salariu, contractul prevedea și beneficii suplimentare, precum o călătorie anuală de tip business pentru antrenor și familia sa, pe ruta Tunis–București–Tunis.

Demis deși Reghecampf câștigase Supercupa Tunisiei și era pe primul loc în campionat

La doar aproximativ trei luni și jumătate de la semnarea contractului cu Esperance Sportive de Tunis, Laurențiu Reghecampf a dus echipa la primul trofeu: Supercupa Tunisiei, câștigată pe 16 februarie 2025.

Succesul n-a fost suficient însă pentru a-i asigura lui Laurențiu Reghecampf stabilitatea contractului. Pe 17 martie 2025, clubul i-a trimis o notificare surprinzătoare, prin care l-a anunțat că îi reziliază unilateral contractul cu efect imediat.

Notificarea prin care a fost demis Reghecampf: „Regretăm să vă informăm

Clubul a invocat o clauză care prevedea plata a doar două salarii lunare drept compensație, adică 70.000 de euro.

În notificarea oficială trimisă lui Reghecampf, conducerea grupării Esperance Tunis preciza: „Regretăm să vă informăm că [Clubul] a decis să vă rezilieze contractul ca antrenor principal, cu efect de la data prezentei notificări.

Conform articolului 7 din contractul semnat la 5 noiembrie 2024, clubul vă va plăti două salarii ca penalitate de reziliere”, se arată în motivarea FIFA.

În acel moment, Laurențiu Reghecampf avea un bilanț pozitiv la Esperance Tunis: 24 de jocuri - 16 victorii, 6 egaluri, 2 înfrângeri.

Tunisienii se aflau pe primul loc în campionat, cu 53 de puncte, la egalitate cu Monastir.

Reghecampf încasează toți banii din contractul cu Esperance Tunis

Tehnicianul român nu a acceptat decizia și a reclamat clubul la FIFA, cerând despăgubiri pentru rezilierea abuzivă.

Procesul s-a desfășurat rapid, iar FIFA a decis că Esperance i-a încheiat contractul antrenorului fără justificare iar clauza care limita compensația la două salarii este nulă, considerată neproporțională și injustă.

În consecință, clubul tunisian trebuie să-i plătească lui Reghecampf 470.806,45 euro net, reprezentând salariile rămase până la expirarea contractului, plus 2.300 de euro pentru biletele de avion și dobânzi de 5% pe an.

Reghecampf a cerut bonusuri de 175.000 de euro și daune morale de 105.000 de euro

Antrenorul a susținut că are dreptul la bonusuri totale de 175.000 de euro net:

  • 35.000 de euro pentru câștigarea Supercupei Tunisiei pe 16 februarie 2025. FIFA a respins cererea pentru că obiectivul nu era prevăzut în contract.
  • 140.000 de euro pentru performanțele din CAF Champions League, campionatul național și Cupa Tunisiei, argumentând că rezilierea contractului i-a împiedicat îndeplinirea condițiilor care declanșau aceste bonusuri.

Pe lângă acestea, Reghecampf a mai solicitat daune morale de 105.000 de euro net, susținând că nu a putut conduce echipa la FIFA Club World Cup 2025, competiție care i-ar fi crescut vizibilitatea și valoarea profesională.

FIFA a respins aceste cereri, considerând că bonusurile depindeau de rezultate sportive care nu se materializaseră până la rezilierea contractului și că daunele morale nu erau compensabile în aceste circumstanțe.

Tunisenii pretind că a existat o înțelegere verbală cu Reghecampf

Oficialii tunisieni au susținut că ar fi convenit verbal cu Laurențiu Reghecampf să înceteze contractul, inclusiv asupra plății a două salarii lunare ca despăgubire.

Conform motivării FIFA: „În răspunsul său, Clubul a susținut că Părțile au convenit verbal să înceteze Contractul și, în special, cu privire la plata a două salarii lunare ca despăgubire.

Potrivit Clubului, acesta a întocmit un acord de încetare și l-a prezentat Antrenorului, care a promis că îl va semna.

Cu toate acestea, Antrenorul și-a retras poziția și a exercitat presiuni asupra Clubului pentru a plăti mai mult decât presupusa sumă convenită. În acest context, Clubul nu a avut altă opțiune decât să rezilieze unilateral Contractul”.

Secunzii lui Reghecampf au câștigat peste 100.000 de euro

FIFA a analizat și memoriile depuse de colaboratorii lui Laurențiu Reghecampf, Viorel Dinu, antrenor secund, și Dan Zdrîncă, antrenor de portari.

Forul mondial a decis să le acorde acestora despăgubiri pentru încălcarea contractului în valoare de 108.161,29 de euro net fiecare, reprezentând valoarea corespunzătoare perioadei rămase din angajament.

Decizia FIFA poate fi contestată de clubul tunisian la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). După despărțirea de Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf a semnat, în august 2025, cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.

