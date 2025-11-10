Companii de pariuri din România și asociații care reprezintă industria se plâng că jocurile de noroc ilegale au explodat în ultimul an

Mulți pun fenomenul pe seama unei strategii greșite a autorităților, „care se gândesc doar la creșteri de taxe și la interdicții, dar ignoră efectele adverse grave”

Un semn al exploziei pieței negre este și faptul că al treilea cel mai căutat brand în România pe Google, după Superbet și Betano, este o platformă ilegală. Detalii, mai jos

GOLAZO.ro a început recent o serie despre impactul jocurilor de noroc în societate.

În primul episod am vorbit despre contextul general, susținut de statistici internaționale, conform cărora “pariurile ilegale sunt acum factorul numărul unu care alimentează corupția în sport”. La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Detalii - AICI

În episodul 2, am publicat poziția autorităților din România. Dacă Poliția și DIICOT s-au eschivat, ONJN a răspuns pe larg, admițând inclusiv disfuncționalități majore „în curs de rezolvare”. Detalii - AICI

Apoi, GOLAZO.ro a cerut poziția pieței locale - organizatori de jocuri de noroc (case de pariuri) sau asociații care apără interesele industriei. Unii au răspuns, alții nu. Publicăm azi ce spun cei care au dialogat cu redacția.

Piața jocurilor de noroc ilegale oferă zero protecție pentru jucători, zero interdicție de participare a minorilor, zero taxe colectate de stat, zero locuri de muncă legale, zero programe de prevenție a adicției și zero răspundere din partea operatorilor ilegali Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc, către GOLAZO.ro

Cât de mare e piața ilegală în România?

FEDBET, sub umbrela căreia s-au reunit asociațiile Romanian Bookmakers, Romslot și Rombet, susține că un „studiu ce va fi publicat curând” arată cum piața pariurilor ilegale din România ar genera venituri nete de 2 miliarde de lei, adică aproximativ 400 de milioane de euro pe an. Asta ar însemna circa 12% din totalul sumelor circulate de români la jocuri de noroc.

Superbet a transmis către GOLAZO.ro că estimează piața neagră la 20% din total, o altă sursă din piață a avansat chiar 30%, în timp ce AOJDN (Asociația Jocurilor de Noroc la Distanță) spune că „am realizat un studiu în aprilie 2025 și aproximativ 14% dintre respondenți au confirmat că au jucat pe site-uri nelicențiate, principalul motiv fiind bonusurile și premiile mai atractive”.

Operatorii ilegali „nu respectă niciun fel de obligație legală conexă activității de jocuri de noroc, din sfera protecției minorilor și a persoanelor vulnerabile, autoexcludere, prevenirea spălării banilor, protecția datelor personale, transparența tranzacțiilor monetare etc”, avertizează FEDBET.

Operatorii ilegali nu plătesc taxe în România și, prin urmare, afectează atât bugetul de stat, cât și competiția loială pe piața reglementată sau măsurile care țin de protecția consumatorului, neoferind niciun fel de protecție pentru clienți (joc responsabil, date personale) Superbet, într-un răspuns către GOLAZO.ro

Al treilea cel mai căutat brand în România e un cazino ilegal

Mai mulți reprezentanți ai industriei acuză că zona neagră a explodat în ultimul an și jumătate, ca efect direct al deciziei Guvernului de a crește taxele pentru companiile legale.

„Piața neagră nu a reușit să crească atâta vreme cât taxele au fost la un nivel suportabil, iar restricțiile de reclamă și publicitate în România au fost adecvate”, transmite Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, condusă de Odeta Nestor, fostă președintă a autorității naționale de reglementare (ONJN).

“Un operator de jocuri de noroc la distanță licențiat plătește 30% taxe pe venit către bugetul de stat. Din punctul de vedere al jucătorului, asta înseamnă că din fiecare 1.000 lei pierduți, 300 lei merg la bugetul de stat în mod direct, la care se adaugă și alte taxe pentru depunerile și retragerile de bani.

Un operator de pe piața neagră plătește zero taxe și asta înseamnă că poate oferi suplimentar bonusuri jucătorilor de 300 – 400 de lei la fiecare 1.000 lei pierduți de acesta. Cu o astfel de ofertă, este practic imposibil ca un jucător care a accesat piața neagră să se mai întoarcă pe un site reglementat, pentru că nu va primi niciodată aceleași beneficii de la acești operatori”, continuă Odeta Nestor.

Pentru a descrie impactul jocurilor de noroc ilegale, ea a argumentat cu datele referitoare la căutările pe Google: „În România, Superbet are 3,35 milioane de căutări lunare, Betano (al doilea cel mai mare operator din piață) are 800.000, iar locul 3 este ocupat de NVCasino, un operator nelicențiat, care are peste 300.000 căutări lunare. Deci locul 3 în piață nu plătește nicio taxă! ”.

NV Casino este una dintre cele 3 platforme ilegale indicate de ONJN într-un răspuns oficial recent către GOLAZO.ro

NV Casino are o licență obținută în Curaçao, insulă din Marea Caraibelor. În România funcționează în afara legii

Deși ONJN a transmis că a făcut inclusiv plângeri penale împotriva NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino, cele 3 platforme sunt online și pot fi accesate azi fără nicio restricție pe teritoriul României

În România sunt peste 100.000 jucători autoexcluși la operatorii de jocuri de noroc online și mulți dintre aceștia joacă acum fără niciun fel de protecție pe site-uri nelicențiate, pentru că acolo nu funcționează proceduri de identificare Odeta Nestor, președinte AOJND

„Piața neagră a explodat din cauza Guvernului!”

Exprogame (Patronatul Organizatorilor, Producătorilor și Exploatatorilor de jocuri de noroc) spune că „explozia pieței negre în ultimul an și ceva este efectul legii "Simonis", prin care s-a interzis exploatarea de slot-machines (n.r. păcănele) în localitățile sub 15.000 de locuitori”.

Doru Gheorghiu, consultant Exprogame, apasă: “Acea lege a fost adoptată pentru a genera emoție electorală în aprilie 2024. Aparent era o măsură luată pentru diminuarea adicției, dar s-a obținut un efect opus, cu urmări grave”.

Cea mai periculoasă consecință, susține Gheorghiu, ar fi aceea că „multe dintre cele aproximativ 20.000 de aparate ieșite peste noapte din exploatarea autorizată, legală, sunt folosite acum la negru, probabil chiar în localitățile în care au fost interzise. Acum nu mai știe nimeni câți dependenți joacă la aceste sloturi (n.r. păcănele), pentru că de acolo nu se pot autoexclude, și nici câți minori sunt acum în fața aparatelor, pentru că la negru nu funcționează nici alte restricții legale”.

A făcut Statul suficient pentru a bloca operatorii clandestini?

Aici nu e consens printre asociațiile de lobby ale industriei. Dacă FEDBET, cea care reprezintă brandurile mari, spune că ONJN e pe un drum bun, celelalte asociații sunt critice.

„Statul a făcut extrem de puțin în ultimii ani pentru a limita evoluția pieței negre. Mai mult, măsurile luate prin aceste creșteri de taxe și tot felul de limitări asupra pieței de jocuri de noroc legale au încurajat dezvoltarea zonei negre”, transmite Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță.

Reprezentantul Exprogame crede că mediul politic riscă pe o carte populistă: „ A interzice jocurile de noroc stârnește emoție, simpatie socială și pare un demers benefic, dar efectele sunt contrare. Uite, în Camera Deputaților se regăsește un proiect de lege care vizează interzicerea jocurilor de noroc la parterul cădirilor rezidențiale, al blocurilor.

Îi invit pe domnii parlamentari să cerceteze ce efecte a produs interzicerea în localitățile cu sub 15.000 locuitori. Vi le spun eu: explozia pieței negre offline și direcționarea jucătorilor din aceste localități spre mediul online, unde adicția chiar nu mai este decelabilă și eficient de contracarat. Dacă se adoptă și acest nou proiect, efectele de după legea Simonis vor fi multiplicate pentru că vreo alte 30.000 de aparate vor ieși brusc din exploatarea autorizată și taxată”.

Ce soluții propune industria?

FEDBET transmite că „în ultimii ani, s-a format o narațiune publică greșită, dar convenabilă pentru mulți, aceea că jocurile de noroc reprezintă o problemă cu o soluție simplă: creșterea continuă și nepredictibilă a taxelor (atât pentru companii cât și pentru jucători) și impunerea unor măsuri restrictive.

Dar așa nu se obține diminuarea volumului de jocuri de noroc și de jucători, ci doar mutarea lor în piața neagră și multiplicarea masivă a veniturilor pe care le obțin rețelele criminale care le operează. Toate studiile arată că orice tentativă de a taxa jucătorii a dus la migrarea spre piața neagră și la pierderi fiscale pentru stat”.

Haideți să nu ne gândim doar la cum „să taxăm mai mult” sau cum să interzicem, ci să regândim de la zero obiectivele legate de jocurile de noroc, într-un mod benefic pentru toate părțile implicate: distracție pentru jucători adulți, într-un mediu sigur, pe piața controlată și supravegheată, un consum responsabil, impozitarea corectă a operatorilor și, în final, venituri sustenabile pentru bugetul de stat FEDBET

AOJND spune: „Cea mai importantă intervenție este la nivel legislativ, în special în zona poverii fiscale și a publicității. Este important ca autoritățile să înțeleagă că orice creștere a taxelor se răsfrânge asupra jucătorilor și că restricțiile din zona de publicitate trebuie să fie adecvate, fără a implica măsuri radicale, inclusiv interzicerea care să ajute concurența ilegală din zona site-urilor nelicențiate”.

Nu există o intervenție care să poată eradica total aceste site-uri ilegale, dar o acțiune coordonată, care să implice acțiuni de control la nivelul procesatorilor de plăți, a furnizorilor specializați de software de jocuri, a furnizorilor de servicii de reclamă și publicitate poate reduce semnificativ acest fenomen Odeta Nestor, președinte AOJND

Doru Gheorghiu, reprezentantul asociației Exprogame, insistă că „Guvernul și Parlamentul, ca izvoare de legislație, trebuie să reglementeze atent și sub echilibrul logicii acest domeniu. O inițiativă prohibitivă nu aduce neapărat efectele clamate public. Practic, guvernarea precedentă ne-a lăsat, din această perspectivă, într-o mare încurcătură atât din perspectivă socială, cât și ca sector comercial. Sperăm ca actuala guvernare să rezolve aceste probleme tot mai acute prin reglementări coerente”.

O soluție eficientă ar putea fi blocarea plăților către cei care joacă pe platforme online nelicențiate. Aici avem nevoie de concursul instituțiilor bancare, pentru că și platformele ilicite lucrează cu conturi Doru Gheorghiu, consultant Exprogame

40% va fi creșterea anuală a pieței ilegale din România, conform unei estimări a FEDBET, generând 600 de milioane de euro în pierderi de taxe pe următorii 3 ani

Lista celor 31 de companiilor legale din România + brandurile asociate

Superbet / Magic Jackpot / Napoleon Games Betano Fortuna Casa Pariurilor NetBet Winmasters / King Casino / 12xBet / Pariuri Plus Betfair Unibet / Vlad Cazino / 32rosu Pokerstars Maxbet Winbet MozzartBet FavBet Stanleybet / GameWorld / Admiralbet / RedSeven / 777 / Seven GetsBet / ContiCasino MrBit / FrankCasino / SlotV LasVegas.ro Player.ro Princess Casino / MagnumBet / ExcelBet / Betmen / Powerbet / Winboss / Royalslots / Cashpot / Luck / Sport.com / Spin.ro Million / PrimaCasino / Bilion / WowCasino Don.ro / Swipper / Betinia Toto Gaming Winner / Hotspins / Eliteslots / Bet7 / Ladycasino / Orientalcasino / Betplaces / Mrplay / Flashwin / Casinofun / 888.ro / Pacanele.ro / 888casino / 888sport / 888poker Efbet PlayGG Luckyseven / Maxwin / Vivabet / Onecasino / Fortunapalace / Ultrabet / Prowin / Bonusbet VictoryBet / Manhattan / Xbet PublicWin Win2 TotalBet TopBet

Răspunsul integral trimis de FEDBET către GOLAZO.ro:

