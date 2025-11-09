Alegerea lui Daniel Ghiță Fostul kickboxer și deputat PSD strânge semnături pentru un candidat la Primăria Capitalei: „Nu m-a dezamăgit niciodată”

Daniel Ghiță (44 de ani), fostul kickboxer român, și-a declarat susținerea față de Anca Alexandrescu, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie.

Acesta a mers sâmbătă în Piața Universității pentru a strânge semnături pentru prezentatoarea TV.

Intrat în politică, fostul sportiv Daniel Ghiță susține tabăra suveraniștilor pentru alegerile de luna viitoare.

Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei

Printr-o postare pe rețelele de socializare, fostul sportiv a transmis că sâmbătă va aduna semnături pentru susținerea Ancăi Alexandrescu.

„La ora 12 voi fi prezent pentru a strânge semnături pentru candidatul suveraniștilor, Anca Alexandrescu!

Nu, nu mai vreau ca toți plozii securiștilor să conducă România!

Nu, nu mai vreau ca cei care doar mint și fură să-și bată joc de bucureșteni!

Daniel Ghiță, dreapta. FOTO Facebook

Este alegerea voastră! Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată!

Toți se urcă acum pe valul suveranist, dar să nu uitați că noi am fost acolo, umiliți, trecuți pe lista “putiniștilor”, hărțuiți și marginalizați doar pentru că am avut curajul să apărăm poporul! Singura care a dat platformă patrioților să vorbească poporului!

E alegerea voastră dacă vreți libertate și demnitate sau alegeți ipocrizia! Nihil Sine Deo (n.r. - Nimic fără Dumnezeu)”, a scris Daniel Ghiță pe pagina sa de Facebook.

După cariera de kickboxer, Ghiță a devenit deputat PSD, timp de 4 ani, din 2020 până în 2024, iar acum este deputat neafiliat în Parlament, din octombrie 2024.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport