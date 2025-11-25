Kovtaliuk, accidentare gravă FOTO: Boateng a scăpat nesancționat după faultul care l-a scos din circuit pe atacantul de la Botoșani: „Scandalos!”

- Botoșani - Dinamo 1-1. Mykola Kovtaliuk (30 de ani) s-a accidentat grav în etapa #17 din Liga 1.
- Fotbalistul a ieșit lovit de pe teren în finalul primei reprize, după ce a fost călcat de Kennedy Boateng (28 de ani).
Kovtaliuk prezintă o fractură la vertebrele C7 și T1 și va purta un guler cervical pe durata recuperării, conform unui comunicat emis de club.
Botoșani - Dinamo 1-1. An încheiat pentru Kovtaliuk după ce a fost călcat de Boateng
Clubul estimează că jucătorul va reveni pe teren după aproximativ o lună și jumătate, ceea ce înseamnă că acesta nu va mai juca în acest an.
Faza în care atacantul ucrainean s-a accidentat a provocat controverse. Kovtaliuk a căzut în urma unei alunecări făcute de Stoinov. Boateng a sărit pentru a evita coliziunea cu colegul său, dar a călcat cu piciorul stâng pe glezna atacantului de la Botoșani. Și a scăpat fără a fi sancționat!
„La scorul de 1-0, atacantul ucrainean a căzut victima unui atac dur. Scandalos este că faza a fost trecută nejustificat cu vederea atât de centralul Sebastian Colțescu cât și de arbitrajul video”, au notat moldovenii.
În camera VAR erau prezenți Cătălin Popa și Stelian Slabu.
Botoșani a anunțat că jucătorul va fi supus unor investigații suplimentare.
Kovtalyuk a semnat în această vară un contract pe un sezon cu Botoșani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
El a venit liber de contract după despărțirea de Kolos Kovalivka și a mai evoluat în carieră la echipe precum Dinamo Tbilisi, Shakhter Karaganda și Zemplin Michalovce.
Andrei Nicolescu: „A intrat în fundaș”
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că atacantul ucrainean poartă o parte din responsabilitate pentru accidentare.
„Atacantul a intrat în fundaș, mă rog, nu vreau să intru în polemica asta. Așa sunt multe faze pe care le putem analiza, gen hențurile din careu.
A intervenit VAR-ul, nu a dat (n.r. - penalty), și asta e. Uitați-vă cum intră el în fundașul nostru”, a zis Nicolescu, la Digi Sport.