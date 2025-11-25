Curtea de Apel București a anulat licitația organizată de Compania Națională de Investiții (CNI) pentru noul stadion „Dan Păltinişanu” din Timişoara și a cerut reevaluarea ofertelor.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, salută decizia: „E un semn bun!”.

Licitația a fost câștigată de firmele Con-A și Prodesign, însă asocierea condusă de Concelex, care fusese pe locul doi la licitație, a contestat decizia la Tribunalul București, în luna aprilie.

Cererea i-a fost respinsă inițial, însă compania a făcut recurs, iar Curtea de Apel București i-a dat marți câștig de cauză.

În aprilie, Asocierea Concelex - Construcții Arbașu a reclamat mai multe nereguli din procedura de arbitruire, potrivit libertatea.ro:

câștigătoarea licitației nu îndeplinește cerința de experiență similară

personalul activ al Asocierii CON-A este de 568 persoane, sub cerința de 764 persoane

propunerea financiară conține prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe

costurile pentru schele lipsesc din evaluarea financiară

Tribunalul București a respins cererea, considerată ca fiind nefondată, însă acum Curtea de Apel București a decis anularea adresei prin care fusese anunțat câștigătorul licitației pe 25 aprilie 2025 .

Instanța a anulat și raportul procedurii și a tuturor documentelor care au stat la baza desemnării Asocierii CON-A drept câștigătoare.

De asemenea, a obligat CNI (Compania Națională de Investiții) să continue procedura și să reevalueze oferta CON-A conform legislației în vigoare. Totodată, instanța a respins cererea de intervenție, conform sursadevest.ro.

2,28 milioane de euro reprezintă suma totală pe care instanța a stabilit-o pentru plata cheltuielilor de judecată. Aceasta include taxa de timbru achitată inițial și prima tranșă din taxa de timbru datorată în recurs. Decizia este definitivă

După reevaluarea ofertelor, CNI urmează să anunțe un nou câștigător. Abia apoi se va putea trece la etapa contractuală, care necesită și emiterea unei ordonanțe de Guvern.

Ordonanța este necesară pentru a stabili cadrul legal al investiției și pentru aprobarea cofinanțării de 25% din partea Consiliului Județean Timiș. Restul sumei va fi acoperit de Compania Națională de Investiții.

Alfred Simonis: „E un semn bun!”

Președintele CJ Timiș a explicat de ce anularea licitației reprezintă „un semn bun”. Potrivit acestuia, noul stadion va fi construit de Asocierea Concelex - Construcții Arbașu.

„E bine că a venit decizia. S-a deblocat cazul. De 5 luni stăteam și ne uitam pe portal să vedem dacă se judecă.

Evaluarea se întoarce la CNI. Nu sunt 15 oferte, sunt două. Dacă nu e una, atunci e cealaltă. Și se va merge pe procedură. Se mai poate contesta decizia, dar e greu de crezut. E bine că s-au mișcat lucrurile.

Eu aștept decizia CNI ca să dau decizia de Consiliul pentru finanțarea cu 25% a proiectului. Trebuie să știu suma totală ca să pot semna finanțarea.

Dacă nu vor fi contestații, și e puțin probabil să mai fie, sper să semnăm anul acesta contractul. Lucrările ar dura 30 de luni de la ordinul de începe, pe care sperăm să-l semnăm în ianuarie. Vor fi 30 de luni pentru proiectare și execuție”, a spus Simonis, pentru gsp.ro.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

32.000 de locuri

tribune complet acoperite

o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Noul stadion va fi construit exact pe amplasamentul fostei arene, demolată complet de CJ Timiș.

După semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție opt luni pentru proiectare, urmate de investigațiile necesare și apoi începutul lucrărilor.

iulie 2028 este data la care ar trebui să fie finalizate lucrările la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

FOTO: Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

Meciurilor de campionat național

Liga Campionilor

Competitii europene

Competitii mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

