Licitația pentru stadion,  anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!” +5 foto
Vechiul stadion „Dan Păltinișanu”. Foto: Facebook
Diverse

Licitația pentru stadion, anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 16:29
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 16:50
  • Curtea de Apel București a anulat licitația organizată de Compania Națională de Investiții (CNI) pentru noul stadion „Dan Păltinişanu” din Timişoara și a cerut reevaluarea ofertelor.
  • Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, salută decizia: „E un semn bun!”.

Licitația a fost câștigată de firmele Con-A și Prodesign, însă asocierea condusă de Concelex, care fusese pe locul doi la licitație, a contestat decizia la Tribunalul București, în luna aprilie.

Cererea i-a fost respinsă inițial, însă compania a făcut recurs, iar Curtea de Apel București i-a dat marți câștig de cauză.

Mutare-șoc în Serie A? Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul
Citește și
Mutare-șoc în Serie A? Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul
Citește mai mult
Mutare-șoc în Serie A? Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul

Licitația pentru desemnarea companiei care va construi stadionul „Dan Păltinișanu” a fost anulată

În aprilie, Asocierea Concelex - Construcții Arbașu a reclamat mai multe nereguli din procedura de arbitruire, potrivit libertatea.ro:

  • câștigătoarea licitației nu îndeplinește cerința de experiență similară
  • personalul activ al Asocierii CON-A este de 568 persoane, sub cerința de 764 persoane
  • propunerea financiară conține prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe
  • costurile pentru schele lipsesc din evaluarea financiară

Tribunalul București a respins cererea, considerată ca fiind nefondată, însă acum Curtea de Apel București a decis anularea adresei prin care fusese anunțat câștigătorul licitației pe 25 aprilie 2025.

Instanța a anulat și raportul procedurii și a tuturor documentelor care au stat la baza desemnării Asocierii CON-A drept câștigătoare.

De asemenea, a obligat CNI (Compania Națională de Investiții) să continue procedura și să reevalueze oferta CON-A conform legislației în vigoare. Totodată, instanța a respins cererea de intervenție, conform sursadevest.ro.

2,28 milioane de euro
reprezintă suma totală pe care instanța a stabilit-o pentru plata cheltuielilor de judecată. Aceasta include taxa de timbru achitată inițial și prima tranșă din taxa de timbru datorată în recurs. Decizia este definitivă

După reevaluarea ofertelor, CNI urmează să anunțe un nou câștigător. Abia apoi se va putea trece la etapa contractuală, care necesită și emiterea unei ordonanțe de Guvern.

Ordonanța este necesară pentru a stabili cadrul legal al investiției și pentru aprobarea cofinanțării de 25% din partea Consiliului Județean Timiș. Restul sumei va fi acoperit de Compania Națională de Investiții.

Alfred Simonis: „E un semn bun!”

Președintele CJ Timiș a explicat de ce anularea licitației reprezintă „un semn bun”. Potrivit acestuia, noul stadion va fi construit de Asocierea Concelex - Construcții Arbașu.

„E bine că a venit decizia. S-a deblocat cazul. De 5 luni stăteam și ne uitam pe portal să vedem dacă se judecă.

Evaluarea se întoarce la CNI. Nu sunt 15 oferte, sunt două. Dacă nu e una, atunci e cealaltă. Și se va merge pe procedură. Se mai poate contesta decizia, dar e greu de crezut. E bine că s-au mișcat lucrurile.

Eu aștept decizia CNI ca să dau decizia de Consiliul pentru finanțarea cu 25% a proiectului. Trebuie să știu suma totală ca să pot semna finanțarea.

Dacă nu vor fi contestații, și e puțin probabil să mai fie, sper să semnăm anul acesta contractul. Lucrările ar dura 30 de luni de la ordinul de începe, pe care sperăm să-l semnăm în ianuarie. Vor fi 30 de luni pentru proiectare și execuție”, a spus Simonis, pentru gsp.ro.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Noul stadion va fi construit exact pe amplasamentul fostei arene, demolată complet de CJ Timiș.

După semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție opt luni pentru proiectare, urmate de investigațiile necesare și apoi începutul lucrărilor.

iulie 2028
este data la care ar trebui să fie finalizate lucrările la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

FOTO: Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Macheta noului stadion Dan Păltinișanu

Galerie foto (5 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
+5 Foto
labels.photo-gallery

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

  • Meciurilor de campionat național
  • Liga Campionilor
  • Competitii europene
  • Competitii mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

Citește și

Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
Campionatul Mondial
14:49
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
Citește mai mult
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1
Superliga
13:38
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1
Citește mai mult
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
STADION timisoara Dan Paltinisanu cni alfred simonis consiliul judetean timis
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share