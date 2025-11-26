Liga Campionilor  Barcelona, zdrobită la Londra + Manchester City, învinsă pe teren propriu » Toate rezultatele și clasamentul actualizat

- Barcelona a pierdut în deplasare la Londra, 0-3, în fața celor de la Chelsea. Manchester City a avut și ea o seară de uitat, fiind învinsă de Leverkusen.
- Benfica a câștigat duelul din deplasare cu Ajax, în timp ce Galatasaray a fost învinsă chiar pe propriul teren de către Royale Union SG.
Borussia Dortmund a făcut instrucție acasă cu Villarreal. Nemții s-au impus fără probleme, cu 4-0 și au urcat pe locul 4 în grupă.
Chelsea - Barcelona 3-0
- Au marcat: Kounde (min. 27, autogol), Estevao (min. 55), Delap (min. 73)
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
- Au marcat: Blomberg (min. 27), Fet (min. 87 pen.) / Openda (min. 48), McKennie (min. 59), David (min. 90+1)
Dortmund - Villarreal 4-0
- Au marcat: Guirassy (min. 45+2, 54), Adeyemi (min. 59), Svensson (min. 90+5)
Manchester City - Leverkusen 0-2
- Au marcat: Grimaldo (min. 23), Schick (min. 54)
Marseille - Newcastle 2-1
- Au marcat: Aubameyang (min. 46, 50) / Barnes (min. 6)
Napoli - Qarabag 2-0
- Au marcat: McTominay (min. 65), Jankovic (min. 72 autogol)
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
Ajax - Benfica 0-2
- Au marcat: Dahl (min. 6), Barreiro (min. 90)
Galatasaray - Union Saint Gilloise 0-1
- A marcat: David (min. 57)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bayern
|4
|12
|2
|Arsenal
|4
|12
|3
|Inter
|4
|12
|4
|Dortmund
|5
|10
|5
|Chelsea
|5
|10
|6
|Manchester City
|5
|10
|7
|PSG
|4
|9
|8
|Newcastle
|5
|9
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Real Madrid
|4
|9
|10
|Liverpool
|4
|9
|11
|Galatasaray
|5
|9
|12
|Tottenham
|4
|8
|13
|Leverkusen
|5
|8
|14
|Sporting
|4
|7
|15
|Barcelona
|5
|7
|16
|Qarabag
|5
|7
|17
|Atalanta
|4
|7
|18
|Napoli
|5
|7
|19
|Marseille
|5
|6
|20
|Atletico Madrid
|4
|6
|21
|Juventus
|5
|6
|22
|Royale Union SG
|5
|6
|23
|PSV
|4
|5
|24
|AS Monaco
|4
|5
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Psfos
|4
|5
|26
|Club Brugge
|4
|4
|27
|Frankfurt
|4
|4
|28
|Athletic Bilbao
|5
|4
|29
|Benfica
|5
|3
|30
|Slavia Praga
|4
|2
|31
|Bodo/Glimt
|5
|2
|32
|Olympiacos
|4
|2
|33
|Copenhaga
|4
|1
|34
|Villarreal
|5
|1
|35
|Kairat
|4
|1
|36.
|Ajax
|5
|0