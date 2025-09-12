Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #11 din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa cu numărul 11 va fi deschisă de Hermannstadt și FC Argeș, care se vor întâlni vineri, pe 26 septembrie, zi în care se va disputa și duelul Universitatea Craiova - Dinamo.
Petrolul se va confrunta cu Rapid în „Primvs Derby”, iar runda se va încheia cu derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj.
Liga 1, programul etapei #11
Vineri, 26 septembrie
- Hermannstadt - FC Argeș, de la ora 18:00
- Universitatea Craiova - Dinamo București, de la ora 21:00
Sâmbătă, 27 septembrie
- UTA Arad - Csikszereda, de la ora 15:00
- Petrolul Ploiești - Rapid București, de la ora 20:30
Duminică, 28 septembrie
- Farul Constanța, Unirea Slobozia, de la ora 17:30
- FCSB - Oțelul Galați, de la ora 20:30
Luni, 29 septembrie
- Metaloglobus - FC Botoșani, de la ora 18:00
- Universitatea Cluj - CFR Cluj, de la ora 21:00
Cum arată clasamentul din Liga 1 după 8 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. U Craiova
|17-9
|20
|2. Rapid
|14-6
|18
|3. Dinamo
|12-8
|15
|4. FC Argeș
|13-10
|15
|5. FC Botoșani
|16-9
|13
|6. Farul
|11-10
|13
|7. UTA Arad
|11-10
|13
|8. U Cluj
|11-8
|12
|9. Unirea Slobozia
|11-10
|11
|10. Oțelul Galați
|10-9
|10
|11. Hermannstadt
|7-10
|7
|12. Petrolul
|7-9
|6
|13. FCSB
|10-14
|6
|14. CFR Cluj
|11-16
|6
|15. Csikszereda
|7-19
|2
|16. Metaloglobus
|7-18
|1