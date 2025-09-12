Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #11 din Liga 1.

Etapa cu numărul 11 va fi deschisă de Hermannstadt și FC Argeș, care se vor întâlni vineri, pe 26 septembrie, zi în care se va disputa și duelul Universitatea Craiova - Dinamo.

Petrolul se va confrunta cu Rapid în „Primvs Derby”, iar runda se va încheia cu derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj.

Liga 1, programul etapei #11

Vineri, 26 septembrie

Hermannstadt - FC Argeș, de la ora 18:00

Universitatea Craiova - Dinamo București, de la ora 21:00

Sâmbătă, 27 septembrie

UTA Arad - Csikszereda, de la ora 15:00

Petrolul Ploiești - Rapid București, de la ora 20:30

Duminică, 28 septembrie

Farul Constanța, Unirea Slobozia, de la ora 17:30

FCSB - Oțelul Galați, de la ora 20:30

Luni, 29 septembrie

Metaloglobus - FC Botoșani, de la ora 18:00

Universitatea Cluj - CFR Cluj, de la ora 21:00

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 8 etape

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. U Craiova 17-9 20 2. Rapid 14-6 18 3. Dinamo 12-8 15 4. FC Argeș 13-10 15 5. FC Botoșani 16-9 13 6. Farul 11-10 13 7. UTA Arad 11-10 13 8. U Cluj 11-8 12 9. Unirea Slobozia 11-10 11 10. Oțelul Galați 10-9 10 11. Hermannstadt 7-10 7 12. Petrolul 7-9 6 13. FCSB 10-14 6 14. CFR Cluj 11-16 6 15. Csikszereda 7-19 2 16. Metaloglobus 7-18 1

