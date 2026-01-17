Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric

Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.

Tribunalul București a decis că Dodu nu poate fi obligat să achite suma de 8.532.990 lei, aproximativ 1,7 milioane de euro, datorie înregistrată de Fotbal Club Progresul București SA către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice.

Decizia a fost pronunțată pe 26 noiembrie 2025, iar motivarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 14 ianuarie 2026.

Autoritățile fiscale au susținut că Marin Dodu, în calitate de fost conducător al clubului, ar fi contribuit la falimentul Progresului și au cerut instanței să îl oblige să suporte din fonduri proprii datoria acumulată de club la bugetul de stat.

Judecătorii au concluzionat că statul nu a reușit să demonstreze că Marin Dodu ar fi acționat în interes personal sau că ar fi luat decizii care să ducă, în mod direct și intenționat, la falimentul FC Progresul București S.A.

Instanța: „Managementul defectuos sau dezinteresul nu-l fac pe fostul patron responsabil”

Potrivit instanței, faptul că Progresul a acumulat datorii și a dispărut din competiții nu este suficient, în sine, pentru ca fostul patron să fie obligat să plătească din buzunarul propriu.

„Instanța apreciază că nu sunt suficiente simplele afirmații pentru a opera angajarea răspunderii patrimoniale, reclamantului revenindu-i sarcina de a-și dovedi susținerile”, se arată în motivare.

Tribunalul a mai arătat că deciziile reprezentanților unei

societăți se pot dovedi a fi greșite însă managementul defectuos sau dezinteresul în funcționarea normală a societății nu constituie fapte care să determine obligarea lui Marin Dodu la plata datoriilor clubului.

Progresul a intrat în insolvență în 2009, iar în 2010 a fost declarat falimentar, lăsând în urmă datorii importante, în special către stat.

Creditorii FC Progresul București S.A. au șanse infime să-și recupereze datoriile

Creditorii clubului Progresul București nu mai au mari speranțe să-și recupereze banii. În septembrie 2025, lichidatorul judiciar a solicitat instanței închiderea procedurii de faliment și a întocmit situația financiară finală, arătând că masa credală neacoperită se ridică la 13.623.182,44 lei, circa 2,7 milioane de euro.

Lichidatorul judiciar a reușit să recupereze sume infime, cum ar fi 32.769 lei din vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului.

Potrivit tabelului definitiv consolidat rectificat din 19.09.2025 al creanțelor înregistrate împotriva Fotbal Club Progresul București SA, fostul club din „Dr. Staicovici” a achitat doar 11.000 de lei la bugetul de stat (10.972 de lei către DGRFP - AFP Sector 5 și 28 de lei la DGITL Sector 5).

Pe lângă ANAF, care deține cea mai mare creanță, mai există doi creditori semnificativi:

Banca Națională a României – 2.945.813 lei

– 2.945.813 lei Constantin Iacov, fost acționar al FC Progresul București SA – 1.167.190,40 lei

Marca Progresul București a fost vândută cu 5.436 euro

În raportul de activitate din septembrie 2025, lichidatorul judiciar a informat instanța că la licitația organizată pe 28 mai 2025, marca clubului a fost vândută cu 5.436 euro, exclusiv TVA, reprezentând 55% din prețul de evaluare.

Numele mărcii este F.C. Progresul București Fondat 1944. Cu ocazia verificării la OSIM, s-a constatat faptul că există două mărci asemănătoare, sub numele:

F.C. Progresul București Fondat 1944 , protecție valabilă 10 ani, de la 29.10.2018, utilizabilă pentru publicitate și activități sportive;

, protecție valabilă 10 ani, de la 29.10.2018, utilizabilă pentru publicitate și activități sportive; F.C. Progresul Fondat 1944 București, titular fiind Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București, prin președinte Iacov Napoleon Tudor Spartacus. Marca este valabilă 10 ani, de la 10.09.2019.

Certificatul de înregistrare a mărcii F.C. Progresul Fondat 1944 București este deținut de Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București

Lichidatorul a cerut clarificări la OSIM privind existența celor două mărci. Răspunsul OSIM a fost că nu poate soluționa eventuale conflicte legate de drepturile asupra mărcilor, indicând că titularii pot să se adreseze instanțelor competente.

Ulterior, lichidatorul a publicat un anunț pentru a invita evaluatorii interesați să facă oferte pentru marca F.C. Progresul București Fondat 1944.

Cum a ajuns FC Progresul București în colaps

Într-un raport mai vechi, lichidatorul arată că problemele financiare ale FC Progresul SA au fost cauzate în mare parte de un management neglijent și lipsa de interes în recuperarea sumelor datorate de propriii debitori.

Situația s-a agravat după retrogradarea în Liga 2 și dependența de venituri din vânzarea jucătorilor, a căror valoare depindea strict de performanțele sportive.

La momentul intrării în insolvență, structura acționariatului era următoarea:

Dodu Gaz Service SRL (Marin Dodu) – 81,275%

– 81,275% Bogdan Tohăneanu – 17,4625%

– 17,4625% Constantin Iacov – 1,2625%

Scurt istoric al clubului Progresul București

Progresul București, fondat în 1944, este unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului românesc și a câștigat Cupa României în 1960.

Declinul clubului din „Dr. Staicovici” a început în 2007, după retrogradarea în Liga 2. În acea perioadă, FC Național și-a reluat numele de Progresul București, dar echipa s-a retras din campionatul 2008–2009 după două neprogramări cauzate de datorii. Ultimul antrenor al echipei a fost Marius Șumudică, în prezent la Al-Okhdood (Arabia Saudită).

În același timp, clubul a fost evacuat din complexul Cotroceni din cauza datoriilor către Banca Națională a României, care deținea baza sportivă și stadionul pe care jucau „bancarii”.

Moștenirea istorică a clubului

Mai multe echipe, printre care Progresul Spartac 1944, A.S. FC Progresul București și CS Progresul 2005, revendică tradiția Progresului.

Denumirile clubului de-a lungul timpului:

1944–1948: BNR București

1949–1952: Spartac Banca RPR

1953: Spartac Finanțe Bănci

1954–1957: Progresul Finanțe Bănci

1958–1977: Progresul București

1978–1988: Progresul Vulcan București

1988–1989: Progresul Energia București

1989–1991: Progresul Șoimii IMUC

1991–1994: Progresul București

1994: F.C. Național București

2007: Progresul București

