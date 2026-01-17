Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric
Statul a pierdut milioane de euro după intrarea cluburilor de fotbal în insolvență sau în faliment (ilustrație: envato)
Diverse

Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 09:01
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 09:01
  • Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.

Tribunalul București a decis că Dodu nu poate fi obligat să achite suma de 8.532.990 lei, aproximativ 1,7 milioane de euro, datorie înregistrată de Fotbal Club Progresul București SA către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice.

Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește și
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025

Marin Dodu, fostul patron al Progresului București, absolvit de vina falimentului „bancarilor”

Decizia a fost pronunțată pe 26 noiembrie 2025, iar motivarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 14 ianuarie 2026.

Autoritățile fiscale au susținut că Marin Dodu, în calitate de fost conducător al clubului, ar fi contribuit la falimentul Progresului și au cerut instanței să îl oblige să suporte din fonduri proprii datoria acumulată de club la bugetul de stat.

Judecătorii au concluzionat că statul nu a reușit să demonstreze că Marin Dodu ar fi acționat în interes personal sau că ar fi luat decizii care să ducă, în mod direct și intenționat, la falimentul FC Progresul București S.A.

Instanța: „Managementul defectuos sau dezinteresul nu-l fac pe fostul patron responsabil”

Potrivit instanței, faptul că Progresul a acumulat datorii și a dispărut din competiții nu este suficient, în sine, pentru ca fostul patron să fie obligat să plătească din buzunarul propriu.

„Instanța apreciază că nu sunt suficiente simplele afirmații pentru a opera angajarea răspunderii patrimoniale, reclamantului revenindu-i sarcina de a-și dovedi susținerile”, se arată în motivare.

Tribunalul a mai arătat că deciziile reprezentanților unei
societăți se pot dovedi a fi greșite însă managementul defectuos sau dezinteresul în funcționarea normală a societății nu constituie fapte care să determine obligarea lui Marin Dodu la plata datoriilor clubului.

Progresul a intrat în insolvență în 2009, iar în 2010 a fost declarat falimentar, lăsând în urmă datorii importante, în special către stat.

Creditorii FC Progresul București S.A. au șanse infime să-și recupereze datoriile

Creditorii clubului Progresul București nu mai au mari speranțe să-și recupereze banii. În septembrie 2025, lichidatorul judiciar a solicitat instanței închiderea procedurii de faliment și a întocmit situația financiară finală, arătând că masa credală neacoperită se ridică la 13.623.182,44 lei, circa 2,7 milioane de euro.

Lichidatorul judiciar a reușit să recupereze sume infime, cum ar fi 32.769 lei din vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului.

Potrivit tabelului definitiv consolidat rectificat din 19.09.2025 al creanțelor înregistrate împotriva Fotbal Club Progresul București SA, fostul club din „Dr. Staicovici” a achitat doar 11.000 de lei la bugetul de stat (10.972 de lei către DGRFP - AFP Sector 5 și 28 de lei la DGITL Sector 5).

Pe lângă ANAF, care deține cea mai mare creanță, mai există doi creditori semnificativi:

  • Banca Națională a României – 2.945.813 lei
  • Constantin Iacov, fost acționar al FC Progresul București SA – 1.167.190,40 lei

Marca Progresul București a fost vândută cu 5.436 euro

În raportul de activitate din septembrie 2025, lichidatorul judiciar a informat instanța că la licitația organizată pe 28 mai 2025, marca clubului a fost vândută cu 5.436 euro, exclusiv TVA, reprezentând 55% din prețul de evaluare.

Numele mărcii este F.C. Progresul București Fondat 1944. Cu ocazia verificării la OSIM, s-a constatat faptul că există două mărci asemănătoare, sub numele:

  • F.C. Progresul București Fondat 1944, protecție valabilă 10 ani, de la 29.10.2018, utilizabilă pentru publicitate și activități sportive;
  • F.C. Progresul Fondat 1944 București, titular fiind Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București, prin președinte Iacov Napoleon Tudor Spartacus. Marca este valabilă 10 ani, de la 10.09.2019.
Certificatul de înregistrare a mărcii F.C. Progresul Fondat 1944 București este deținut de Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București Certificatul de înregistrare a mărcii F.C. Progresul Fondat 1944 București este deținut de Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București
Certificatul de înregistrare a mărcii F.C. Progresul Fondat 1944 București este deținut de Asociația Sportivă Fotbal Club Progresul București

Lichidatorul a cerut clarificări la OSIM privind existența celor două mărci. Răspunsul OSIM a fost că nu poate soluționa eventuale conflicte legate de drepturile asupra mărcilor, indicând că titularii pot să se adreseze instanțelor competente.

Ulterior, lichidatorul a publicat un anunț pentru a invita evaluatorii interesați să facă oferte pentru marca F.C. Progresul București Fondat 1944.

Cum a ajuns FC Progresul București în colaps

Într-un raport mai vechi, lichidatorul arată că problemele financiare ale FC Progresul SA au fost cauzate în mare parte de un management neglijent și lipsa de interes în recuperarea sumelor datorate de propriii debitori.

Situația s-a agravat după retrogradarea în Liga 2 și dependența de venituri din vânzarea jucătorilor, a căror valoare depindea strict de performanțele sportive.

La momentul intrării în insolvență, structura acționariatului era următoarea:

  • Dodu Gaz Service SRL (Marin Dodu) – 81,275%
  • Bogdan Tohăneanu – 17,4625%
  • Constantin Iacov – 1,2625%

Scurt istoric al clubului Progresul București

Progresul București, fondat în 1944, este unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului românesc și a câștigat Cupa României în 1960.

Declinul clubului din „Dr. Staicovici” a început în 2007, după retrogradarea în Liga 2. În acea perioadă, FC Național și-a reluat numele de Progresul București, dar echipa s-a retras din campionatul 2008–2009 după două neprogramări cauzate de datorii. Ultimul antrenor al echipei a fost Marius Șumudică, în prezent la Al-Okhdood (Arabia Saudită).

În același timp, clubul a fost evacuat din complexul Cotroceni din cauza datoriilor către Banca Națională a României, care deținea baza sportivă și stadionul pe care jucau „bancarii”.

Moștenirea istorică a clubului

Mai multe echipe, printre care Progresul Spartac 1944, A.S. FC Progresul București și CS Progresul 2005, revendică tradiția Progresului.

Denumirile clubului de-a lungul timpului:

  • 1944–1948: BNR București
  • 1949–1952: Spartac Banca RPR
  • 1953: Spartac Finanțe Bănci
  • 1954–1957: Progresul Finanțe Bănci
  • 1958–1977: Progresul București
  • 1978–1988: Progresul Vulcan București
  • 1988–1989: Progresul Energia București
  • 1989–1991: Progresul Șoimii IMUC
  • 1991–1994: Progresul București
  • 1994: F.C. Național București
  • 2007: Progresul București

Citește și

De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Superliga
11:15
De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Citește mai mult
De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Iată documentul! Becali o acuză pe Dinamo că minte în privința ofertei pentru Cîrjan, dar GOLAZO.ro are mailul trimis de Metalist Harkov
Superliga
10:00
Iată documentul! Becali o acuză pe Dinamo că minte în privința ofertei pentru Cîrjan, dar GOLAZO.ro are mailul trimis de Metalist Harkov
Citește mai mult
Iată documentul! Becali o acuză pe Dinamo că minte în privința ofertei pentru Cîrjan, dar GOLAZO.ro are mailul trimis de Metalist Harkov

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Progresul Bucuresti faliment fc national proces Marin Dodu
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori”
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share