Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public

Cristian Brian foto: Facebook.com
Ștefan Neda
Publicat: 21.10.2025, ora 17:01
Actualizat: 21.10.2025, ora 17:01
  • USR a transmis că patru inițiative ale partidului au fost aprobate luni de Senat.
  • Toate inițiativele au ca scop reducerea birocrației și creșterea transparenței în privința cheltuirii banilor publici în sport.

Modul în care banii publici au fost alocați sportului din România a stârnit adesea controverse în ultimii ani, iar Brian Cristian, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a informat că patru noi inițiative au trecut deja de votul Senatului.

Brian Cristian: „Nu putem vorbi despre performanță, cât timp finanțările se dau netransparent”

Mai mulți parlamentari USR au semnat aceste inițiative, care, după ce au trecut ușor de Senat, urmează să ajungă în Camera Deputaților, pentru dezbateri și pentru votul final.

„În sportul românesc, regulile trebuie să fie clare, iar munca fiecărui sportiv respectată. De aceea, am insistat pentru aceste modificări legislative, pentru că nu putem vorbi despre performanță cât timp finanțările se dau netransparent, rapoartele controalelor se ascund în sertare și deciziile se iau pe pile.

USR a demonstrat, pas cu pas, că poate construi o legislație coerentă pentru un sport curat, bazat pe merit, muncă și fair-play. Iar eu voi continua să lupt pentru asta, până când sportul românesc nu va mai fi despre cine are pile, ci despre cine muncește onest și respectă regulile”, a declarat Brian Cristian.

Cele patru inițiative adoptate luni de Senat, potrivit usr.ro:

  • „Prima inițiativă USR asigură că toate finanțările din bani publici se acordă structurilor sportive pe baza unor criterii și reguli clare de evaluare a proiectelor. Autoritățile vor fi obligate să verifice modul în care sunt cheltuiți banii și să-i recupereze dacă sunt utilizați incorect.
  • A doua inițiativă obligă Agenția Națională pentru Sport să deruleze anual controale privind modul în care sunt cheltuiți banii alocați și să publice rapoarte anuale care să includă toate sancțiunile aplicate și justificarea acestora.
  • A treia inițiativă prevede o procedură simplificată de afiliere și dezafiliere a cluburilor sportive, prin înregistrarea acestora în Registrul membrilor de la Agenția Națională pentru Sport.

    Această procedură nu elimină obligația de a înregistra actele modificatoare la Judecătorie, pentru ca noile cluburi afiliate să devină membre cu drepturi depline în cadrul federațiilor sportive.

    Prin această inițiativă se creează cadrul prin care cluburile sportive să poată participa mai ușor la competițiile sportive, astfel încât să nu mai fie nevoite să aștepte luni de zile pentru finalizarea procedurii prevăzute de Legea asociațiilor și fundațiilor.
  • Cea de-a patra inițiativă introduce obligativitatea ca toate deciziile instanțelor arbitrale ale federațiilor sportive să fie motivate, comunicate părților implicate și publicate pe site-urile federațiilor, cu protejarea datelor personale. În prezent, părțile nu aveau acces la justificarea deciziilor, acestea nefiind făcute publice”.

