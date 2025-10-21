Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze +6 foto
Malcom Edjouma FOTO Sport Pictures
Superliga

Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze

alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 16:41
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 16:42
  • Malcom Edjouma a ieșit accidentat în startul meciului cu Young Boys Berna, disputat de FCSB pe 2 octombrie, în etapa a doua din Europa League
  • Investigațiile medicale au demonstrat o accidentare atipică. Detalii, mai jos

De 3 săptămâni, FCSB îl are indisponibil și pe Malcom Edjouma. Mijlocașul francez s-a rupt în partida din Europa League cu Young Boys Berna. În minutul 13 a părăsit terenul, fiind schimbat cu Florin Tănase.

Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește și
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul

Edjouma, accidentare-șoc

El a fost diagnosticat imediat după joc cu ruptură musculară. Așa cum se procedează la acest tip de accidentare, fotbalistul a fost supus și unui RMN, pentru a vedea exact cât de mare e leziunea și unde e produsă.

Rezonanța Magnetică Nucleară a confirmat ruptura musculară, însă dimensiunea accidentării a a avut darul de a-i șoca realmente pe cei din staff-ul medical al campioanei: leziunile pe mușchi sunt de 18 centimetri, ceva extrem de rar.

În urmă cu 3 ani, Florinel Coman a avut o accidentare asemănătoare, dezvăluită atunci de Mihai Stoica.

„Florinel are ruptură de 18 centimetri, l-am trimis la Marijana, la Belgrad, când a văzut concluziile RMN-ului, a zis că n-a mai întâlnit așa ceva”, a declarat la acel moment oficialul campioanei.

15%
din totalul minutelor disputate de FCSB în cele 24 de meciuri oficiale din acest sezon au fost cu Edjouma în echipă, mijlocașul francez bifând în total doar 325 de minute din cele 2.160

Vestea bună pentru Edjouma a fost că ruptura nu s-a produs aproape de tendon, astfel că Marijana a putut să-l trateze. A fost la Belgrad, unde a urmat mai multe ședințe de terapie, însă e puțin probabil ca el să joace joi, cu Bologna.

FOTO. Malcom Edjouma s-a accidentat în meciul cu Young Boys

Schimbare Malcom Edjouma
Schimbare Malcom Edjouma

Galerie foto (6 imagini)

Schimbare Malcom Edjouma Schimbare Malcom Edjouma Schimbare Malcom Edjouma Schimbare Malcom Edjouma Schimbare Malcom Edjouma
+6 Foto
labels.photo-gallery

Edjouma e în ultimele luni de contract cu FCSB. Îi expiră înțelegerea cu campioana la final de 2025, iar clubul nu dorește să-i propună un contract nou.

Va fi unul dintre jucătorii de care Gigi Becali se va despărți pe parcursul sau la finalul acestui sezon. Celelalte nume: Kiki, Crețu, Mihai Popescu, Chiricheș.

Edjouma, care a împlinit recent 29 de ani, a venit la FCSB la începutul anului 2022, însă între timp a avut o perioadă în care a fost împrumutat în Serie B, în Italia, la Bari.

330.000 de euro
a fost suma cu care FCSB l-a cumpărat pe Edjouma de la FC Botoșani

Infirmeria e plină

În afara lui Edjouma, FCSB are și alți fotbaliști care nu vor putea evolua joi, cu Bologna. Toți cu probleme medicale sau aflați în recuperare după accidentări: Dawa, Chricheș, Crețu, Graovac.

Vestea bună e că Lixandru e apt și e de așteptat chiar să înceapă în formula de start. El a suferit o operație de apendicită în urmă cu o lună, în ziua în care FCSB a debutat pe tabloul principal din Europa League, deplasarea din Olanda, când a câștigat, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles.

Citește și

Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League
Europa League
15:47
Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League
Citește mai mult
Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca
Liga Campionilor
15:12
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca
Citește mai mult
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
accidentare europa league fcsb malcom edjouma
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share