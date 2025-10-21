Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze

- Malcom Edjouma a ieșit accidentat în startul meciului cu Young Boys Berna, disputat de FCSB pe 2 octombrie, în etapa a doua din Europa League
- Investigațiile medicale au demonstrat o accidentare atipică. Detalii, mai jos
De 3 săptămâni, FCSB îl are indisponibil și pe Malcom Edjouma. Mijlocașul francez s-a rupt în partida din Europa League cu Young Boys Berna. În minutul 13 a părăsit terenul, fiind schimbat cu Florin Tănase.
Edjouma, accidentare-șoc
El a fost diagnosticat imediat după joc cu ruptură musculară. Așa cum se procedează la acest tip de accidentare, fotbalistul a fost supus și unui RMN, pentru a vedea exact cât de mare e leziunea și unde e produsă.
Rezonanța Magnetică Nucleară a confirmat ruptura musculară, însă dimensiunea accidentării a a avut darul de a-i șoca realmente pe cei din staff-ul medical al campioanei: leziunile pe mușchi sunt de 18 centimetri, ceva extrem de rar.
În urmă cu 3 ani, Florinel Coman a avut o accidentare asemănătoare, dezvăluită atunci de Mihai Stoica.
„Florinel are ruptură de 18 centimetri, l-am trimis la Marijana, la Belgrad, când a văzut concluziile RMN-ului, a zis că n-a mai întâlnit așa ceva”, a declarat la acel moment oficialul campioanei.
Vestea bună pentru Edjouma a fost că ruptura nu s-a produs aproape de tendon, astfel că Marijana a putut să-l trateze. A fost la Belgrad, unde a urmat mai multe ședințe de terapie, însă e puțin probabil ca el să joace joi, cu Bologna.
FOTO. Malcom Edjouma s-a accidentat în meciul cu Young Boys
Galerie foto (6 imagini)
Edjouma e în ultimele luni de contract cu FCSB. Îi expiră înțelegerea cu campioana la final de 2025, iar clubul nu dorește să-i propună un contract nou.
Va fi unul dintre jucătorii de care Gigi Becali se va despărți pe parcursul sau la finalul acestui sezon. Celelalte nume: Kiki, Crețu, Mihai Popescu, Chiricheș.
Edjouma, care a împlinit recent 29 de ani, a venit la FCSB la începutul anului 2022, însă între timp a avut o perioadă în care a fost împrumutat în Serie B, în Italia, la Bari.
Infirmeria e plină
În afara lui Edjouma, FCSB are și alți fotbaliști care nu vor putea evolua joi, cu Bologna. Toți cu probleme medicale sau aflați în recuperare după accidentări: Dawa, Chricheș, Crețu, Graovac.
Vestea bună e că Lixandru e apt și e de așteptat chiar să înceapă în formula de start. El a suferit o operație de apendicită în urmă cu o lună, în ziua în care FCSB a debutat pe tabloul principal din Europa League, deplasarea din Olanda, când a câștigat, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles.