Român în Europa League La ce meci a fost delegat arbitrul Radu Petrescu

Arbitrul român Radu Petrescu (42 de ani) a fost delegat să conducă partida dintre Nottingham Forest și FC Porto, care se va disputa joi, de la ora 22:00, în Anglia, în etapa #3 a fazei principale a Europa League.

Radu Petrescu va oficia al patrulea meci în cupele europene în acest an, după ce a bifat câte o partidă în Europa League, preliminariile Europa League și preliminariile Ligii Campionilor.

În cele trei partide europene pe care le-a oficiat, Radu Petrescu a acordat 13 cartonașe galbene și un cartonaș roșu.

Arbitrii asistenți vor fi Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, iar Andrei Chivulete va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

În camera VAR, arbitru video va fi Cătălin Popa, iar asistent VAR va fi olandezul Pol van Boekel.

FC Porto a început perfect sezonul european, fiind victorioasă în primele două etape: 1-0 în deplasare cu RB Salzburg și 2-1 acasă cu Steaua Roșie Belgrad.

De partea cealaltă, Nottingham Forest a debutat cu o remiză 2-2 pe terenul celor de la Betis Sevilla, apoi a suferit o înfrângere acasă în fața danezilor de la FC Midtjylland, scor 2-3.

