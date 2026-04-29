Meciul perfect, sub Liga 1! PSG - Bayern Munchen a fost strălucitor, dar audiența TV nu e nici jumătate din cel mai vizionat joc din Superliga

Ce rating a produs în România PSG - Bayern 5-4, meciul care a încântat o planetă întreagă marți seară?

Returul dintre campioanele Germaniei și Franței se va juca miercurea viitoare, de la 22:00, în direct pe Prima Sport și Digi Sport 1.

Un fotbal magic produs de PSG - Bayern Munchen 5-4, în turul semifinalelor Champions League, n-a avut parte de cifre pe măsură la nivel de audiență TV.

Meciul perfect, sub Liga 1!

Partida a fost transmisă de televiziunile care dețin de mai mulți ani drepturile pentru Liga Campionilor: Digi Sport și Prima Sport.

Ratingul cumulat al celor două posturi, pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, a fost dr 3,6%. Procentul e unul bun, mai ales pentru un meci internațional, însă raportat la impactul pe care acest joc l-a avut la nivel mondial, audiența e departe de ceea ce produc meciurile din campionatul intern.

Într-un top, exclusiv pentru primele 4 luni din 2026, PSG - Bayern nu e pe primul loc nici măcar între partidele transmise în România și în care evoluează echipe din afara țării. Cel mai urmărit meci la această categorie e Bayern - Real Madrid 4-3, care a avut un rating de 4,1%, urmat de Barcelona - Real Madrid 3-2, în Supercupă, care a înregistrat un procent de 3,9%.

În clasamentul general al acestui an, în care sunt luate în calcul toate meciurile de fotbal care au fost televizate în România, duelul dintre PSG și Bayern nu prinde Top 20. E abia pe poziția 24.

16,7% a fost ratingul meciului Turcia - România 1-0, în barajul pentru CM, cel mai urmărit meci de fotbal la TV de Euro 2024 și până acum

Meciul din campionatul intern cu cea mai mare audiență În acest an e U Craiova - FCSB 1-0, din februarie, care a avut un rating de peste două ori mai mare decât PSG - Bayern: aproape 8%!

Ce meciuri din Liga 1 au avut audiență identică sau asemănătoare cu cea de la PSG - Bayern

FCSB - UTA 1-0 3,6%

FCSB - Oțelul 4-0 3,6%

Farul - Rapid 3-1 3,5%

Farul - Dinamo 2-3 3,5%

Dinamo - FC Argeș 0-1 3,4%

Există și o performanță pe care meciul de la Paris o bifează. Prinde podiumul raportat la meciurile disputate deja în play-off-ul Superligii. Singurele partide peste PSG - Bayern 5-4 (3,6% rating) sunt Craiova - Rapid 1-0 (4,1%) și Dinamo - Rapid 3-1 (3,7%).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport