Meciul perfect, sub Liga 1! PSG - Bayern Munchen a fost strălucitor, dar audiența TV nu e nici jumătate din cel mai vizionat joc din Superliga
Ce rating a produs în România PSG - Bayern 5-4, meciul care a încântat o planetă întreagă marți seară?
Liga Campionilor

Publicat: 29.04.2026, ora 21:05
Actualizat: 29.04.2026, ora 23:07
  • Ce rating a produs în România PSG - Bayern 5-4, meciul care a încântat o planetă întreagă marți seară?
  • Returul dintre campioanele Germaniei și Franței se va juca miercurea viitoare, de la 22:00, în direct pe Prima Sport și Digi Sport 1.

Un fotbal magic produs de PSG - Bayern Munchen 5-4, în turul semifinalelor Champions League, n-a avut parte de cifre pe măsură la nivel de audiență TV.

Partida a fost transmisă de televiziunile care dețin de mai mulți ani drepturile pentru Liga Campionilor: Digi Sport și Prima Sport.

Ratingul cumulat al celor două posturi, pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, a fost dr 3,6%. Procentul e unul bun, mai ales pentru un meci internațional, însă raportat la impactul pe care acest joc l-a avut la nivel mondial, audiența e departe de ceea ce produc meciurile din campionatul intern.

Într-un top, exclusiv pentru primele 4 luni din 2026, PSG - Bayern nu e pe primul loc nici măcar între partidele transmise în România și în care evoluează echipe din afara țării. Cel mai urmărit meci la această categorie e Bayern - Real Madrid 4-3, care a avut un rating de 4,1%, urmat de Barcelona - Real Madrid 3-2, în Supercupă, care a înregistrat un procent de 3,9%.

În clasamentul general al acestui an, în care sunt luate în calcul toate meciurile de fotbal care au fost televizate în România, duelul dintre PSG și Bayern nu prinde Top 20. E abia pe poziția 24.

16,7%
a fost ratingul meciului Turcia - România 1-0, în barajul pentru CM, cel mai urmărit meci de fotbal la TV de Euro 2024 și până acum

Meciul din campionatul intern cu cea mai mare audiență În acest an e U Craiova - FCSB 1-0, din februarie, care a avut un rating de peste două ori mai mare decât PSG - Bayern: aproape 8%!

Ce meciuri din Liga 1 au avut audiență identică sau asemănătoare cu cea de la PSG - Bayern

  • FCSB - UTA 1-0     3,6%
  • FCSB - Oțelul 4-0  3,6%
  • Farul - Rapid 3-1    3,5%
  • Farul - Dinamo 2-3  3,5%
  • Dinamo - FC Argeș 0-1  3,4%

Există și o performanță pe care meciul de la Paris o bifează. Prinde podiumul raportat la meciurile disputate deja în play-off-ul Superligii. Singurele partide peste PSG - Bayern 5-4 (3,6% rating) sunt Craiova - Rapid 1-0 (4,1%) și Dinamo - Rapid 3-1 (3,7%).

Citește și

A cedat presiunii Europei! Bani în plus la Mondial. FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!
Campionatul Mondial
19:21
A cedat presiunii Europei! Bani în plus la Mondial. FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!
Citește mai mult
A cedat presiunii Europei! Bani în plus la Mondial. FIFA a mărit premiile la CM 2026. Care sunt noile sume!
„Acolo s-a rupt totul” Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB: „Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată!”
Superliga
18:50
„Acolo s-a rupt totul” Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB: „Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată!”
Citește mai mult
„Acolo s-a rupt totul” Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB: „Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

